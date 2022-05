Skončí už móda SUV? Pohled BMW znamená 100procentní obrat dosavadních očekávání před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

SUV jsou na koni už léta a z prodejního koláče si ukusují stále víc. Ani stromy ale nerostou donekonečna a v poslední době většina automobilek uváděla, že jejich móda se chýlí ke konci. BMW říká, že nic takového nemusí přijít, to vysvětluje i jeho nedávné kroky.

Posledních pár let zástupci řady automobilek vyjadřovali přesvědčení, že móda SUV brzy skončí. Důvodem měla být jejich tuctovost či příklon branže k elektrifikaci, která si s velkými a těžkými auty rozumí ještě méně než limity spotřeby spalovacích aut. Jenže co výrobci míní, to zákazníci i regulátoři mění.

Zájem o SUV tedy nejenže přetrvává, ale dokonce je rok od roku vyšší. Elektrický pohon jim navíc nedal smrtící ránu, místo toho se postaral o další vzedmutí prodejů. Automobilky si totiž velmi snadno spočítaly, že když papírově spotřebovávají elektrická auta nic, i kdyby měla 7 tun a 20 metrů, nemají důvod se zabývat tím, že kvůli velikosti i hmotnosti potřebují nesmyslné výkony a půltunové akumulátory, aby zvládly aspoň 200 nebo 300 km na nabití.

Vyhlídky SUV na další existenci to mění, podle BMW dokonale. Dle Adriana von Hooydonka, šéfa designového oddělení mnichovské značky, se z nich dokonce staly novodobé ikony, jakými dříve byla dvoudveřová kupátka a kabriolety. Jenže zatímco v jejich případě byli zákazníci nuceni do kompromisů, v případě SUV je realitou pravý opak. Změnila se navíc i doba, pročež jsou lidé svolní k ústupkům stále méně. Ve finále tak vlastně není divu, že k nim přechází zákazníci nejen od dvoudvířek, ale rovněž od sedanů, kombíků či MPV.

„Pochopit to není jednoduché, zvláště když jste na takovém místě, jako je přehlídka Villa d'Este Concours d'Elegance, kde je vystaveno velké množství dvoumístných aut. Nicméně kdysi bylo zcela normální vytvořit neskutečně komplexní produkt, který disponuje jen dvěma sedadly. Ještě v nepříliš vzdálené minulosti to bylo to pravé ořechové. Pokud se začnete zaobírat životem každého jedince, zjistíte, že po jistou dobu jsou dvě místa vše po čem touží. Poté se ale potřeby mění a lidé chtějí čtyři místa a velký zavazadelník,“ řekl von Hooydonk pro Autoblog.

„Dnes zákazníci chtějí vše. Chtějí mít vše najednou, pročež se obrací k SUV se sportovním charakterem a poté k SUV-kupátkům. Zpočátku to vypadalo podivně, ale stala se z toho běžná věc. Lidé se zkrátka již nechtějí vzdávat jistého životního stylu jen proto, že potřebují čtveřici dveří,“ uvádí dále von Hooydonk. A dává to jistý smysl, neboť zákazníci dnes chtějí rychlé i úsporné auto, stylové i praktické. SUV sice znamená spoustu kompromisů, ale pořád z toho vychází lépe než dvoudvířko.

Vše zmíněné je pak důvodem, proč druhým samostatným modelem divize BMW M není kupé či kabriolet, nýbrž SUV. „Když jsme přišli s modelem M1, každá automobilka, která chtěla oslnit publikum, vyráběla sportovní vůz - byl to segment, do kterého chtěl vstoupit každý. Pokud se ovšem dnes podíváte, ve které obchodní třídě dochází k růstu, zjistíte, že jde o segment s SUV. Ve srovnání s ostatními výrobci nám ovšem chyběla luxusní vlajková loď,“ doplnil von Hooydonka Frank van Meel, šéf divize M.

Hlava sportovní sekce mnichovské značky zároveň dodala, že chystaný model XM, který v závěru letošního roku bude odhalen v produkčním hávu, má ke zmiňovanému BMW M1 blíže, než by kdokoliv čekal. O pohon se totiž bude starat plug-in hybridní osmiválcové ústrojí, jaké automobilka nadělila i svému zástupci v hypersportovní kategorii série Le Mans. Nedá se pochopitelně očekávat, že půjde o identické jednotky, nicméně po stránce marketingová ona spojnice stačí.

Je prakticky jisté, že XM se bude prodávat daleko lépe, než kdyby BMW znovu přišlo s vrcholným kupé, ekonomické hledisko je jasné. Z hlediska image je to ale složitější, bude někdo za 40 let vzhlížet k níže vyobrazené, 2,5tunové krabici? Nejsme si tím jisti. Znamená uvedené, že éra dvoudvířek je v případě mnichovské automobilky u konce? „Je to něco, co aktuálně naši mysl zaměstnává, ovšem prozatím vám nemohu říci, jak se věci vyvinou,“ uzavírá dané téma van Hooydonk.

Nedivte se tedy, pokud kupé od BMW za pár let nekoupíte už vůbec a automobilka bude převážně nabízet SUV nejrůznějších druhů. Sami jsme skeptičtí k tomu, že by tento trend mohl narůst až do takové obludnosti, ale kdo ví, jisti si tím nejsme. Ostatně bychom nečekali, že naroste byť do dnešní obludnosti. Chtít auto typu „vše v jednom” dává smysl, ale co vám nenabídne takové Audi RS6 Avant vedle BMW X5 M? Pomineme-li vyšší dynamiku, lepší jízdní vlastnosti, vyšší komfort, nižší spotřebu... Nedává to smysl a nesmyslné věci podle nás nikdy nemohou žít věčně z emotivní a podobné náklonnosti. Povíme si za pár let, kdo byl blíže realitě.

BMW XM se zatím ukázalo jen jako koncept blízký produkční verzi. S tou nás automobilka seznámí ještě letos, přičemž se dá předpokládat, že bude úspěšnější, než kdyby přišla s novým vrcholným kupé či kabrioletem. I proto sází na SUV víc a víc, i když mnozí naznačují, že jejich éra se musí blížit svému konci. Foto: BMW

