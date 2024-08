Skutečně přijde doba, kdy si u Jaguaru nepůjde koupit vůbec žádné nové auto, přiznal šéf značky včera | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Někdo tuhle strategii označuje za odvážnou, my ji máme za hloupou a sebevražednou. Vyberte si sami, buď jak buď Rawdon Glover potvrdil, že v rámci revolučních změn v nabídce Jaguaru nebude automobilky nějakou chvíli prodávat vůbec nic.

V roce 2008 se Jaguar stal (stejně jako Land Rover) součástí koncernu Tata Motors. Pro Indy to s ohledem na historický vztah obou zemí muselo být značné zadostiučinění, neboť nyní se kolonií v podstatě stala britská automobilka. Zároveň ale šlo z jejich strany také o nemalý závazek, neboť po nadvládě Fordu se Jaguar nenacházel zrovna ve skvělé kondici. Indové tedy do jeho pokladny nasypali nemalé peníze, ze kterých bylo financováno prakticky vše, co se následně objevilo, byť s vývojem sedanů XE a XF již započal modrý ovál.

Jaguar tehdy začal být prezentován jako konkurence Audi, BMW a Mercedesu, stejně jako Alfy Romeo či Volva. Značka tak doufala, že její prodeje se v brzké době navýší na statisíce ročně. I proto ostatně vstoupila také do segmentu SUV. „Honba za objemy ale nezafungovala,“ říká nyní k někdejší strategií její provozní ředitel Rawdon Glover v rozhovoru pro Motor Trend. A právě proto se Jaguar rozhodl, že opravdu radikálně přehodí výhybku. Místo spalovacích aut chce totiž značka nabízet už jen elektrická, navíc za mnohem vyšší ceny.

„Vnímám to tak, že nás to vrací ke kořenům Jaguaru,“ dodává dále Glover. Odkazuje tak zřejmě na éru, kdy automobilka měla v nabídce modely jako XK120 či E-Type. Prvního totiž v letech 1948 až 1954 vyrobila jen 12 055 kusů, v případě druhého pak sice již šlo o asi 70 tisíc aut, jenž linky opustily v období od roku 1961 do 1968, ovšem ani tak se nedá mluvit o nějaké masovce. Důvodem pochopitelně byla jejich vyšší cena. Přesto šlo ale o ikony, po kterých každý toužil, neboť představovaly vrchol dané éry.

Přesně to nám Britové do budoucna chtějí nabídnout rovněž, jen v kombinaci s elektrickým pohonem. Nicméně je otázkou, zda mohou uspět. S jejich chystaným čtyřdveřovým GT totiž nejsou spojeny parametry, které by byly jakkoliv omračující. Vůz má totiž pohánět dvojice motorů, která nabídne přes 580 koní. V případě dojezdu má jít o více než 700 km, přičemž kapacitu baterií půjde doplnit velmi rychle. Výkon či dojezd je ale konkurencí překonán již nyní, kratší čas u stojanů pak slibují všichni a reálně nenabízí - ani technicky nemůže nabídnout - nikdo.

Glover se ale evidentně vznáší na obláčku poslední naděje a zmiňuje, že „naše produkty dosáhnou toho, jak je celý tento sektor vnímán. Racionální bariéry, které stojí vlastnictví elektromobilu v cestě, stále přetrvávají. Jsou to obavy z dojezdu a infrastruktura, neboť je třeba auta dobíjet i na veřejnosti. Pokud každý z těchto aspektů změníme, pak naše vozy budou mít významný náskok.“ Ano, to je sice hezké, ale z daných parametrů se nezdá, že by Jaguar byl na cestě vedoucí k úspěchu. Zmíněné problémy totiž nemá šanci vyřešit - skutečně revoluční baterie jsou v nedohlednu a potřebná infrastruktura na tom není o moc lépe.

Na závěry je ale samozřejmě stále brzy, neboť jakkoli se koncept elektrického GT ukáže letos v prosinci, produkční verze dřív než v roce 2026 nedorazí. Pikantní ovšem je, že přes tento stav věcí už vyřazují z nabídky dosavadní auta, letos skončí výroba všech modelů značky s výjimkou SUV F-Pace. Nejpozději za rok tak dojde na to, že Jaguar vůbec nebude mít co prodávat, jak uvádí Autocar. To zní opravdu mimořádně absurdně, však jak chce automobilky za takového stavu udržet v dobré náladě dealerskou síť a další obchodní partnery?

Dle Glovera se prodejci v tomto období mají daleko více zaměřit na ojetiny, stejně jako na servisní služby. Přiznává ale, že „skutečně přijde chvíle, kdy si nebudete moci koupit nový Jaguar“. Pravda, Britům to dává čas, aby přišli s technologií, se kterou skutečně ohromí. Jenže po té pase celý svět a zatím stále bez úspěchu. Zásadní skok kupředu ostatně nepřinesou ani baterie s tuhým elektrolytem, od nichž se původně čekala spása. S nimi navíc nebude možné ve velkém měřítku počítat dříve než někdy v příští dekádě. Glover tak vlastně ani nemusí zmiňovat, že značka dále nehodlá honit objemy, ona by jich při chystané nabídce, která po stránce cenové nezamíří pod 3 miliony korun, stejně ani nedosáhla.

Jaguary ze současné nabídky značky už skončily nebo skončí, bezprostředně na ně automobilka nenaváže ničím. Foto: Jaguar



Ze své elektrické budoucnosti nám toho Britové zatím moc neukázali, premiéru konceptu chystají až na prosinec. Sériová verze pak má dorazit až v roce 2026. To ale znamená, že po nějaký čas bude automobilka zcela bez příjmů. Hloupých nápadů už jsme slyšeli spoustu, ale tento vede. Foto: Jaguar

Petr Prokopec

