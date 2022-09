Snaha VW nahradit Passat stylovějším autem je propadák, skončí bez nástupce před 10 hodinami | Petr Miler

Nemůžeme říci, že by v nás nevzbuzovalo sympatie, právě naopak. Ale zjevně jsme byli jen jedněmi z mála. Těm ostatním je nadále bližší klasicky střižený Passat, jeho stylovější i praktičtější náhrada v podobě Arteonu končí s nepořízenou.

Pro každého tradičního výrobce čehokoli je produkt dlouhodobě vyhledávaný masami současně darem i prokletím. Na jednu stranu máte štěstí, že nabízíte něco, co oslovilo už miliony lidí několika generací, a už proto vám to zajišťuje slušný odbyt bez jakékoli zvláštní snahy. Na tu druhou vám ale nedovoluje hnout se z místa. A pokud se svět toho či onoho důvodu začne měnit, může se pro vás stát i více přítěží než hnacím motorem. Jenže když to zkusíte změnit, přijdete zase o ony tradicionalisty.

Do podobné situace se dostal kde kdo, zmiňme třeba BMW. To mělo (a stále má) spoustu zákazníků, kteří vyrostli na velmi kvalitních sedanech a kupé této značky se špičkovými atmosférickými šestiválci, zadním pohonem a manuálními převodovkami. Zájemců o taková auta ale jen ubývá a držet se pouze těch, automobilka by se musela smířit s relativně skromnou pozicí na trhu. Současná realita přeje spíše SUV s turby, automaty a pohony všech kol, jenže nad takovými vozy zase přijdete o onu tradiční klientelu.

Podle nás není vůbec složité nabízet jedno i druhé, takové Porsche vám pořád prodá 911 GT3 s motorem 4,0 bez turba, manuálem a zadokolkou, i když jej dávno živí SUV poháněná čímkoli. Zrovna BMW se ale rozhodlo touto cestou nejít a představení každé jeho novinky je nadále provázeno kontroverzí, které se mohlo, mělo, ale nechtělo vyhnout. VW na to šel svého času chytřeji, ani jeho recept se ale nakonec neukazuje být úspěšným.

Volkswagen si nespojíte s ničím jako motory 3,2 R6 cinkajícími jako zvonky štěstí u řidičova ucha, má jiné, lidové ikony. Jde hlavně o Golf a Passat, které se sice nikdy nepřežily, zejména druhý jmenovaný ale začal coby sedan a kombík podléhat trendům mířícím výše zmíněným směrem. VW se ale Passatu zbavit nechtěl, netroufne si to nakonec ani dnes - už víme, že dostane stejně střiženého nástupce. Přesto chtěl v této třídě nabídnout něco jiného. Na přelomu předminulé a minulé dekády tak přišel s modelem Passat CC, jakýmsi „trendy tímtéž”. Zpočátku to byl hit, i v USA se prodalo v roce 2011 skoro 30 000 aut, a tak si později vysloužil separátní označení CC.

Zájem postupem času slábl, VW ale dál chtěl jít stejnou cestou. V roce 2017 tak stvořil model Arteon, který jsme překřtili na Superb po návštěvě u německého krejčího. Krom velmi stylového vzhledového pojetí totiž přišel i s karoserií typu liftback, tedy větší praktičností. Němci tehdy doufali, že to bude náhrada Passatu, v podstatě stejné auto, jen stylovější a praktičtější. Však kdo by dál chtěl Passat v momentě, kdy můžete mít za podobné peníze auto se stejnou technikou, ale atraktivnějším vzhledem a lepší použitelností?

Odpověď je ale překvapivě jednoduchá: Všichni. Tedy téměř všichni. Arteon ani v Evropě neboduje, letošních 13 tisíc prodaných aut sice není nic, na poměry VW je to ale bída s nouzí, skoro stejné množství se prodalo dožívajících Touranů. Za oceánem je ale ještě podstatně hůř a byť autu měl k lepším výsledkům pomoci facelift spojený s příchodem verze kombi a dokonce i variantou R, nestalo se to.

V USA se odbyt za první letošní půlrok propadl až na pouhých 123 aut, což meziročně představuje propad o 92,7 % oproti už tak mizerným loňským číslům. Není tedy divu, že Automotive News na základě informací z Wolfsburgu konstatuje, že Arteon skončí bez nástupce. Výslovně zmiňuje jen americký trh, nedovedeme si ale představit, že by tomu v Evropě bylo jinak. Kvůli 10 až 20 tisícům prodaných aut za rok VW takový model v nabídce držet nebude, jinde se neprodává už vůbec, tak proč se snažit? Navíc je třeba dodat, že na stejném poli chystá jinak pojaté i pojmenované elektrické auto mířící do stejné třídy, tak proč mu vnitřně konkurovat? Problémy s odbytem bude mít i bez toho...

Sen o nahrazení Passatu stylovějším, moderněji střiženým strojem se zjevně rozplynul a bude to nakonec právě Passat, který bude žít déle. Také jeho odbyt je relativně nízko, pořád se ale bavíme o číslech okolo 100 tisíc vozů prodaných za rok jen v Evropě (letos za první půlrok jde o 41 223 aut). O tom si Arteon mohl nechat zdát kdykoli, natož pak nyní. Passat tak přežije a nástupce se dočká, za Arteonem se má v roce 2024 zavřít voda.

VW Arteon už hitem a náhradou Passatu nebude, i když dorazil také ve verzi R a jako kombík Shooting Brake. Je to zajímavé auto, je ale moc drahé a většinu zákazníků Passatu zjevně nebere. V USA se nezájem o něj projevuje v plné nahotě, ani v Evropě ale nefrčí. A tak skončí, Passat nikoli. Foto: Volkswagen

