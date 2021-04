Současná krize automobilového průmyslu nekončí, VW říká, že to nejhorší teprve přijde před 3 hodinami | Petr Prokopec

Máte z dosavadních zpráv pocit, že situace je velmi komplikovaná a nyní už může být jen lepší? Dle manažera koncernu VW nebyly dosavadní potíže ničím ve srovnání s tím, co přijde.

V letošním roce se většina významných automobilek hodlala zahojit, neboť loňské prodeje silně zasáhl koronavirus a vše, co s ním souvisí. Ten sice nadále nezmizel ze světa, většina restrikcí ale již průmyslová odvětví obchází obloukem a i jinde se věci polehoučku vrací do normálu. Mohlo by se tedy zdát, že výrobce čekají žně. Jenže jak již velmi dobře víte, k uzavírkám továren dochází i letos. A zatímco loni měly automobilky alespoň jasno o tom, kdy budou moci konečně otevřít, letos se ocitly v tunelu tak hlubokém a dlouhém, že světlo na jeho konci ještě nějakou chvíli nebude vidět.

Jak jste nejspíše již pochopili, řeč bude znovu o čipech a polovodičích, respektive o jejich nedostatku. Po Fordu, Peugeotu či Mercedesu s omezeními výroby přišly i britské značky Jaguar a Land Rover. S pondělkem došlo na uzavření dvou největších továren v Castle Bromwich a Halewoodu, a to prozatím na sedm dní. Je nicméně otázkou, zda se montážní linky znovu po tak krátké době rozjedou, neboť vše je pochopitelně podmíněno obnovením dodávek nejsledovanějšího komponentu současnosti.

„Velmi úzce spolupracujeme s postiženými dodavateli, abychom problémy vyřešili a minimalizovali jejich dopad na objednávky našich zákazníků v takové míře, jak je možné,“ uvedl mluvčí britských automobilek. Z jeho slov pak možná lze cítit naději, k té by se nicméně lidé neměli upínat. Veškeré lockdowny totiž odvelely značnou část zaměstnanců z kanceláří do jejich domovů, kde následně museli zůstat takříkajíc pod zámkem, kvůli čemuž vzrostla poptávka po počítačích a tabletech.

Právě vyšší zájem o výpočetní techniku je ostatně důvodem, proč automobiloví výrobci momentálně nemají z čeho vyrábět. Stejně tak lze ovšem zmínit i snahu o elektrický boom, který rovněž problém umocňuje, neboť vozy s alternativním pohonem vyžadují čipů několikanásobně více než benzinová či dieselová auta. Výrobcům přitom výroba čipů zabere dlouhé měsíce, a jelikož se loni museli kvůli kvůli zredukovaným objednávkám automobilek obrátit na nové odběratele, momentálně vše uvázlo na mrtvém bodě.

To jen potvrzuje koncern VW Group, který dosavadní těžkosti považuje za slabý čajíček, po kterém se dostaví opravdové problémy. „Od našich dodavatelů a v rámci koncernu VW Group jsme se dozvěděli, že ve druhém čtvrtletí velmi pravděpodobně budeme čelit větším výzvám, než tomu bylo během prvního kvartálu,“ uvedl Wayne Griffiths, který má u VW Group pod palcem Seat. Ten zároveň dodal, že továrna ve španělském Martorellu jede takříkajíc z ruky do huby. Značka tak na základě dodávek rozhoduje, která auta vyrobí a které pozdrží.

VW Group tak nepomůže ani relativně vysoká efektivita, kterou ve svých továrnách dosahuje. Kvůli nedostatku čipů automobilka nemá ani nyní a zjevně nebude mít ani ve druhém pololetí možnost navýšit výrobu a vykompezovat tak dosavadní odstávky. Je tedy možné, že koncern s letošními výsledky skončí až za loňským rokem, který byl nejhorší za hodně dlouho. Zvláště když dle expertů by nedostatek čipů měl výrobce aut trápit minimálně do silvestrovské půlnoci, spíše se však přenese i do příštího roku.

