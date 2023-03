Spalovací motory v EU zachráněny? Brusel měl pod tlakem Německa i Česka akceptovat výjimky před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je nesmírně bizarní, že se o samou podstatu celého nepřímého zákazu spalovacích aut hraje na konci procesu k němu vedoucímu, pořád ale platí, že pozdě je lepší než později. Otázkou ovšem zůstává, čím ony výjimky ve skutečnosti budou.

Chybovat je lidské, víme to všichni, člověk by ale měl být schopen poučit se z chyb jiných, tuplem pak těch vlastních. V případě snah o opětovné plánování klíčových ekonomických záležitostí v Evropské unii je ale v posledních letech patrný pravý opak.

I když mnozí mají problém spatřovat pojítko mezi současným „zeleným” bruselským plánováním a někdejším „rudým” komunistickým, jde v podstatě o jedno a to samé. Prostředí je jiné, prostředky jsou jiné, cíle jsou jiné, výsledek ale bude stejný - pokud neakceptujeme, že centrální plánování nemůže předvídat mnoho - natož pak vše - a budeme bránit trhu v nalezení rovnováhy mezi žádaným a nabízeným, budeme bránit vývoji odpovídajícímu přirozenému vývoji technologii, zjistíme znovu jen to, že tento model jednoduše nefunguje.

Přesně do této pasti se ale ženeme se snahou diktovat technologii pohonu aut na dekádu dopředu a fascinuje mě, že existuje jediný člověk, který věří tomu, že to může fungovat. Nemůže a nebude, bude to nevyhnutelně neefektivní a bolestivé - diskutovat dnes můžeme leda o tom, jak moc to bude platit. Přesto jsme se ocitli v situaci, kdy se nacházíme na prahu nepřímého nařízení konkrétního pohonu aut prodávaných v EU od roku 2035, jak absurdně to zní samo o sobě.

Mluví se o tom roky, Brusel o to usiluje roky, přesto se po celou tu dobu nenašel nikdo, kdo by řekl, že král bez šatů je přesně tak nahý, jak se všem jeví. Až na úplný závěr, za 5 minut 12, se ozvali Němci a Italové, že to takto nechtějí a požadují přinejmenším různé další výjimky. Tou klíčovou má být akceptace syntetických paliv ,která mohou být snadno i čistší než elektřina, mezi tzv. zelené zdroje. A dalo se čekat, že když si tyto země - ke kterým se (a opět nechápeme, proč až nyní) přidalo i Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko a Maďarsko - postaví hlavu, EU bude muset ustoupit.

Oficiálně se zatím nestalo nic, agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje v Bruselu ale informuje, že EU nabídla Němcům ústupek v podobě nové deklarace, která by změnila pravidla a umožnila prodej určitých vozů spalujících e-paliva i po roce 2035. Ta mají současně stanovit, že výrobci automobilů budou muset najít způsob, jak zajistit, aby nové spalovací motory nemohly používat klasická fosilní paliva.

Ďábel je ale v detailech, jak říkají Američané, a tak je velkou otázkou, co budou ony „určité vozy”. Pokud Němci (a další země) myslí svou iniciativu vážně, neměli by se spokojit s nesmyslem typu „5 % aut v prodeji”, definicemi specifických tříd vozů či čímkoli podobným, nic takového situaci nezmění. Ostatně už dnes EU počítá s tím, že malí výrobci si dál budou moci prodávat, co chtějí, takže ti nejbohatší nebudou omezeni tak jako tak. Zachování spalovacích motorů je v prvé řadě cestou k udržení dostupné individuální mobility pro všechny obyčejné lidi. A něco takového nemůže dost dobře fungovat na bázi okrajové výjimky.

Od začátku říkáme, že nejsme naivní a přesně podobné „řešení” očekáváme. Rádi se ale necháme překvapit. Třeba aspoň pro jednou zvítězí zdravý rozum a stanovena budou pravidla obecná, která nechávají prostor k hledání nejefektivnějšího řešení, nikoli striktní, která způsobí přesně to, co bylo popsáno zkraje.

Spalovací motory není důvod k určitému datu zakazovat, je to od začátku nesmysl. Lidé to ví dávno, teď se chytili za nos i politici. Není ale už příliš pozdě? Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: Bloomberg, Reuters

Petr Miler

