Sportovní ředitel F1 stanovil mezní termín začátku sezóny, jinak se nepojede vůbec před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ještě nikdy se nad budoucností Formule 1 nevznášelo tolik nejasností jako v letošním roce. Ross Brawn jednu odstranil a může se stát, že žádný šampionát nebude, doufá ale v lepší scénář.

V letošním roce kalendář Formule 1 počítal s rekordními 22 závody. Ovšem co člověk míní, to koronavirus mění. Sedm velkých cen tak již bylo odloženo, dvě - Austrálie a Monako - jsou pak definitivně zrušené. A je otázkou, zda vůbec turbo-hybridní pohonné jednotky na nějakou trať zamíří. Momentálně se totiž nezdá, že by na obzoru byl konec pandemie. Navíc je třeba si uvědomit, že tribuny naplněné lidmi z celého světa budou značným bezpečnostním rizikem i za řadu měsíců. S návštěvníky tak lze počítat ještě méně než se samotným závoděním.

Sportovní ředitel šampionátu Ross Brawn proto momentálně přišel s nejzazším termínem, kdy by letošní sezóna mohla začít. Pokud se totiž poprvé odstartuje na počátku října, bude ještě možné uspořádat osm závodů, jakkoliv některé z nich by se již mohly jet až na počátku příštího roku. Momentálně je nicméně Brawn ještě nezdolným optimistou a věří, že by šampionát mohl odstartovat již v červenci, byť bez diváků. Pokud se tak stane, pak by se letos mohlo odehrát ještě devatenáct velkých cen.

„Pokud budeme schopni odstartovat na počátku července, můžeme ještě mít sezónu s devatenácti závody. Bude to ovšem náročné, pojedou se tři velké ceny, poté bude týden volno, poté zase tři velké ceny, poté zase týden volno. Prošli jsme veškerou logistiku a myslíme si, že pokud se opravdu začne jezdit na počátku července, je možné uspořádat 18 nebo 19 závodů. Zatím je možné vybírat z těchto dvou možností,“ uvedl Brawn pro Sky Sports s tím, že závodní víkend by se nejspíše smrsknul jen na sobotu a neděli.

Dle sportovního ředitele šampionátu by zkrácená sezóna velmi pravděpodobně odstartovala v Evropě, ovšem bez diváků. „Není to zrovna skvělé, ale je to lepší, než kdyby se nejelo vůbec. Je totiž třeba si uvědomit, že jsou tu miliony lidí, kteří mohou sport sledovat z domova. Mnoho z nich je v izolaci, může však závody sledovat naživo. Tím, že jim to umožníme a že je pobavíme, bude v době krize, jakou tu máme, obrovský bonus. Není ale možné kohokoli jakkoli ohrozit.“

Je samozřejmě třeba dodat, že v tomto ohledu má Brawn do jisté míry pravdu. Jakýkoliv náznak naděje na lepší časy skutečně vlije lidem optimismus do žil. Na druhou stranu je však třeba namítnout, že stěhování šampionátu po celém světě představuje navýšení rizik i bez přítomnosti diváků. Kromě toho jsou tu enormní náklady, které si zejména všechny zúčastněné automobilky velmi rády odpustí. Už jen proto, že dané peníze mohou zachránit práci mnoha lidí.

Formule 1 by tak možná neměla tlačit letošní závody stůj co stůj. Ostatně, když už jsme se obešli bez tří závodů, které měly být touto dobou odjeté a vlastně nám ani nechybí další šestice, u kterých se počítá s odsunem, nejspíše až tak moc nebudeme litovat, že se letos nepojede vůbec. Ostatně v případě Olympiády již došlo na roční odsun a lidé tomuto kroku spíše tleskají. I proto, že by si jej doma u televizoru tak nevychutnali jako třeba ve sport baru na velkém plátně s dalšími fanoušky.

Ross Brawn stál u úspěchu Michaela Schumachera. Nyní se snaží zachránit letošní sezónu Formule 1, to se však zdá být mnohem náročnější boj

Zdroj: Racer

Petr Prokopec