Sportovní verze Lady Niva odhalila detaily. S o polovinu vyšším výkonem bude na stovce o 7 s dřív, bude to hlavně silniční stroj

Podstatně víc, než se dosud tradovalo, se má změnit chystaná Lada Niva Sport. K podstatným modifikacím navíc nedojde jen u techniky, měnit se bude i vizuální pojetí a řadu modifikací schytá také interiér.

Pokud si koupíte Ladu Niva Legend, což je pochopitelně i dnes možné i na českém trhu, a to všem sankcím a omezením navzdory, můžete počítat s klasickým off-roadem, jehož kořeny sahají až do roku 1977. Od té doby se Niva po stránce vizuální změnila jen minimálně. Více novinek proběhlo pod kapotou, kde svou práci odváděl původně 1,6litrový čtyřválec. Ten byl nicméně s příchodem roku 1993 nahrazen modernější jedna-sedmou, která místo karburátoru používala jednobodové vstřikování od koncernu General Motors.

Tento motor je v prodeji dodnes, i proto jsou neskutečně významné změny, na které dojde u nově příchozí varianty Niva Sport. O tom se mluví již nějaký ten pátek, zatím však nebylo upřesněno, kdy toto provedení dorazí do prodeje. A mnoho se pak ve finále není ani o konkrétním naladění 1,6litrového motoru. Dosavadní informace jen naznačovaly, že půjde o agregát z Lady Vesta, jenž bude v osmiventilové verzi produkovat 106 koní, v šestnáctiventilové pak 126 koní.

Nově nicméně obvykle dobře informovaný novinář Pavel Atrošenko mluví o tom, že Niva Sport by měla převzít jednotku z Lady Granta Sport. O jedna-šestku pak sice půjde stůj co stůj, výkon by ovšem měl činit 120 koní. Ve srovnání se stávajícími 83 koňmi se nadále bude jednat o zhruba 50procentní nárůst, přičemž v nemalé míře by měl narůst rovněž točivý moment. V důsledku toho se změní jízdní dynamika, přičemž třeba zrychlení z klidu na stovku má z 19 sekund klesnout na nějakých 12 s.

Novinář z Toljatti dále zjistil, že Niva Sport se změní více, než se dosud očekávalo. A místo na terén se zaměří hlavně na silnici. Středový tunel totiž bude v jejím případě hostit pouze dvě hlavice namísto tří u standardní Lady Niva Legend. Redukční převodovku a uzávěru diferenciálu tedy nebude možné ovládat separátně, nýbrž najednou. Celý mechanismus byl přitom převzat z modernějšího SUV Niva Travel.

Co dalšího se změní? Počítat lze rovněž s mnohem bohatším standardem. Výbava má totiž zahrnovat sportovní přední sedadla, stejně jako volant z již zmíněné Lady Granta Sport. Ten bude stejně jako sedadla obšit kůží, trochu překvapivé je s ohledem na výše zmíněné začlenění šnorchlu pro sání motoru. Ani Niva Sport tedy zjevně nebude v terénu žádným ořezávátkem, zvládat by tedy měla jak brodění, tak třeba jízdu v pouštních dunách.

Lze už jen dodat, že základní Niva v Rusku startuje na 829 900 rublech, tedy na zhruba 213 tisících korun. Verze Sport pak možná bude i dvakrát dražší, z pohledu našince tak nadále zůstane koly pevně na zemi. Pro ruské zákazníky ovšem půjde již o trochu větší sousto, proto by výroba měla být limitována. Na kolik exemplářů ročně a jak dlouho výroba poté potrvá, je nicméně další z oříšků čekajících na své rozlousknutí.

