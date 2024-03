Stále hůř: Fisker v nouzi zastavil výrobu, už otevřeně varuje, že bankrot může přijít kdykoli před 8 hodinami | Petr Miler

Čekání na zázrak, tak lze po nejnovějším vývoji shrnout podstatu přetrvávající existence druhého pokusu Henrika Fiskera o vlastní automobilku, tentokrát čistě elektrickou. Firma ve snaze ušetřit poslední peníze zastavila výrobu, stěží se vyhne ochraně před věřiteli.

Na základě čeho si kdokoli soudný mohl před pár léty myslet, že cesta k úspěchu v automobilovém průmyslu vede skrze přirozeně nejméně žádané a pouze politicky nejvíce vynucované zboží, nemáme tušení. Na každý pád této myšlence uvěřilo hned několik velkých jmen a mezi nimi i Henrik Fisker. Ten už se jednou o vlastní automobilku pokusil a dobře to nedopadlo. Nyní se zdá být nanejvýš pravděpodobné, že dobře nedopadne ani druhý pokus o totéž, který dánský designový guru postavil čistě kolem elektrických aut.

Samy vozy se v poslední době staly předmětem četné kritiky, šlo ale jen o poslední kapku do kýble problémů, se kterými se firma už delší čas potýká. Fisker 2.0 především nebyl schopen zajistit své dlouhodobé neztrátové hospodaření a v takové situaci je jen otázkou času, než mu dojdou peníze. V době vyšších úrokových sazeb a obecné neochoty investorů dále věřit v krásné elektrické zítřky se tak rychle začaly šířit zvěsti o hrozbě bankrotu, které sama společnost záhy potvrdila. Nyní jsme o další čtyři dny dál a je ještě hůř.

Sám Fisker ve své včerejší tiskové zprávě oznámil, že zastavuje výrobu svého jediného modelu Ocean na šest týdnů (tak to tedy aspoň plánuje) a po zmeškané platbě úroků z dříve vydaných dluhopisů plánuje získat až 150 milionů dolarů nových zdrojů na finančních trzích. Jde o zřetelně nouzové opatření učiněné ve snaze udržet v moci firmy alespoň nějaký provozní kapitál. A velmi pochybujeme o tom, že přinese jakkoli dlouhodobější zachování jejího fungování.

Firma totiž dál pálí peníze rychlostí, kterou si nemůže dovolit. Podle jí zveřejněných informací měla k pátku 15. března k dispozici v hotovosti a peněžních ekvivalentech už jen 120,9 milionu USD, což je dramatický pokles oproti 395,9 milionu dolarů, kterými společnost disponovala na konci loňského roku. K tomu navíc došlo za situace, kdy za celý leden Fisker nevyrobil jediné auto, neboť už stávající zásoby dalece přesahují počet vozů uplatnitelných na trhu. Podle informací firmy mají její zásoby dokončených a neprodaných vozidel hodnotu přes 200 milionů dolarů.

Společnost dále uvedla, že může být nucena kdykoli požádat o ochranu před věřiteli podle platných zákonů o bankrotu, neboť možná nebude schopna dostát svým dalším závazkům. Aktuálně přiznala, že k 15. březnu neuskutečnila platbu úroků ve výši 8,4 milionu dolarů vyplývající z vydaných dluhopisů splatných v roce 2026. Sice uvádí, že v tu chvíli stále měla dostatek likvidity, zjevně ale ne tolik, aby si byla jistá v kramflecích. A tak využila 30denní lhůtu pro odklad, aby se s investory domluvila na dalších způsobech řešení.

Mnohokrát jsme uvedli, že každému přejeme jen to nejlepší, realisticky ale vidíme šance Fiskeru na další přežití bledě. Trh s elektrickými auty nevzkvétá, nových i starých subjektů na něm působících je příliš mnoho a někdo bude muset z kola ven. Fisker je kapitálově, technicky i jinak jedním z nejslabších „kusů ze stáda” a jen jeho převzetí někým větším ho může zachránit. Ale proč by to někdo dělal? Většina konkurentů, kteří vsadili více či méně na totéž, bude mít dost problémů sama se sebou. Tak proč si přidělávat další vrásky s Fiskerem...

Něco nám říká, že sériového Fiskeru Alaska už se nedočkáme. Otázkou ale je, zda vůbec bude někomu chybět.

