Stále více signálů ukazuje, že automobilky čekají mnohem horší časy než chvíle, kdy neměly co vyrábět před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stephane Mahe, Reuters

Situace spojená s nedostatkem čipů a dalších komponentů potřebných pro výrobu aut byla jistě nepříjemná, ve výsledku ale způsobovala přebytek poptávky nad nabídkou, což automobilkám dovolovalo zahojit své rány vyššími maržemi. Tyhle časy jsou ale pryč.

Pokud máte alespoň základní ekonomické povědomí, nejspíše víte, že neexistuje pouze přímá konkurence, ale i ta nepřímá. Zatímco v prvním případě jde o společnosti nabízející tentýž produkt jako vy, do druhého tábora spadá prakticky každý, kdo něco prodává. Lidé zkrátka mají pouze jedny peníze, které mohou utratit, a vydají-li jich příliš mnoho za určité věci, nezbydou jim na jiné.

To je velmi aktuální dnes, kdy inflace zvedá ceny zboží a služeb, které nezbytně potřebujeme, aniž by tomu sekundoval růst příjmů. Nemůžete žít bez jídla, nemůžete být doma v sedmi svetrech v 10 stupních pod nulou apod. - šetřit se samozřejmě dá na všem, ale ne donekonečna. Spoustu věcí si naopak odpustit můžete a pakliže reálné příjmy klesají, některé segmenty to odnáší více než jiné.

Minulý týden jsme byli svědky řady zpráv naznačujících, že k tomuto procesu dochází rychleji, než mnozí doufali. Pokles akcií společnosti Nike způsobila hlavně zpráva, že firma musí zlevnit své zboží, aby uvolnila přeplněné sklady před příchodem nové kolekce. Firmě Bed Bath & Beyond, která prodává domácí potřeby, klesly tržby o 28 procent, neboť se rovněž musela za pomoci obrovských slev zbavit značné části v současné době obtížně prodejného zboží. Prostě peníze lidem dochází a bez nových „kecek” nebo hezčího dávkovače na mýdlo přežijí docela snadno.

„Aktuálně jsme se dostali do situace, kdy mnoho podniků musí vyřešit potíže se zásobami,“ uvedl k tématu analytik společnosti Morningstar David Swartz. Znát je to pochopitelně i na trhu s auty, která jsou dalším produktem, jenž nemusíte nutně mít. Nikoli jako takový, auto je pro spoustu lidí nezbytným životním společníkem, nemusíte jej ale každé tři roky měnit, se svým vozem - ať už novým nebo ojetým - snadno vydržíte déle, pokud vám finanční situace neumožňuje jej bez výčitek vyměnit.

Na prodejích nových aut se tento stav neprojeví hned, velký časový rozdíl - zvlášť nyní - mezi objednáním a dodáním nového vozu ponechává signály v mlze, dění na trhu ojetin je ale velmi výmluvné. Tam jsou časové prostoje v podstatě nulové - pokud se prodává, pak se prodává hned, pokud nikoli, pokles zájmu též na prodejce dopadne bezprostředně. Proto jsou pro nás velmi zajímavé výsledky společnosti CarMax, která patří mezi největší prodejce ojetých aut v Americe i na světě.

Též CarMax hlásí obrovský propad zájmu, přičemž pokles poptávky přišel jak ze strany koncových spotřebitelů, tak ze strany velkoobchodníků. Je před pár měsíci byli lidé ochotni koupit skoro cokoli, v současné době už to neplatí. Důvodem je jak zmiňovaná inflace, tak boj proti ní - vyšší sazby centrálních bank zdražují úvěry, což lidi nutí o nákupu přemýšlet ještě jednou.

Prodejce ojetých vozů Dane Minor operující v Dallasu přitom uvádí, že ještě před šesti měsíci mu lidé během online aukcí mohli pomalu ruce utrhat. V současné době ale již není výjimkou, že se některá auta prodají dokonce za menší částky, než za jaké byla nakoupena. Poptávka po ojetinách tak skutečně začíná ochabovat, což je ovšem velmi špatná zpráva pro výrobce nových vozů, na které totéž dopadne s časovým odstupem, v historii to tak vždy bylo. Nyní to výrobci vidí na nových objednávkách, ne každý ale upřímně přizná, jak na tom je. Za půl roku nebo rok to bude patrné i na prodejních číslech, která už nepřiznat nepůjde.

Tento trend je od června patrný i u nás a byť prodeje nových aut mohou vypadat době ještě chvíli, jen zásadní pozitivní změna v mezičase by dovolila zabránit stejnému projevu i jinde. Prodejům navíc nepomůže oddalování nabídky automobilek od tužeb zákazníků - pokud i v Česku většina výrobců tlačí hlavně na elektrická auta, která mají asi jen 2% podíl na trhu, navíc v drtivé většině z fleetových zakázek, jak s tím asi může být úspěšná? Většina lidí si může dovolit pořídit a hlavně provozovat pouze jeden vůz. Takový tedy musí zvládat vše od odvozu dětí do školky přes víkendové výlety až třeba po dovolenou u moře či na horách. Přitom musí být levný a úsporný.

Do takového ideálu mají elektromobily velmi daleko. A vzdalovat se mu ostatně začínají i nové spalovací vozy, a to hlavně kvůli vysokým cenám. Nejsme si navíc jisti, zda vůbec ještě bude lépe. Jednotlivé země totiž stále více tlačí na lokalizaci výroby, což ovšem povede jen k dalšímu zdražování, neboť výroba v evropských či amerických továrnách je jednoduše mnohem dražší než v asijských zemích. Do toho je třeba zahrnout možné následky obchodní války mezi Čínou, Spojenými státy a Evropskou unií. Zavádění dalších nových poplatků totiž opravdu není ku prospěchu ani výrobce, ani zákazníka.

Situace je zkrátka složitá. Rádi se budeme mýlit, vše ale nasvědčuje tomu, že automobilky na doby, kdy neměly co vyrábět, budou vzpomínat ještě s láskou. Problémy s odbytem jsou vždy mnohem větší komplikací.

Nová auta jsou stále dražší, zvláště pak ta elektrická. A pokud jsou lidé konfrontováni se stále vyššími cenami věcí denní potřeby, na koupi nového vozu budou mít stále méně peněz. Kvůli jejich omezené využitelnosti pak může klesat i jejich ochota takový obchod vůbec uzavřít. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Bloomberg, Reuters

Petr Prokopec

