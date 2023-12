Stále více dealerů Fordu odmítá prodávat elektromobily. Vidí nezájem o ně, ze hry je už pětina z nich včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ještě na sklonku loňského roku si modrý ovál bláhově myslel, že místo aut za nižší statisíce korun bude ve stejném množství prodávat elektromobily za miliony. A spousta dealerů tomu věřila s ním. Ford zůstává naivní dones, dealeři už loď opouští.

Pořekadlo „dám ti takovou ránu, až druhou chytneš o zeď“, zná většina z nás. Ford se s ním ovšem seznámil až nyní. Bezmezná touha modrého oválu po elektrifikaci se totiž automobilce vrací jako bumerang. A zasahuje ji opravdu drtivě. Důvodem je program zvaný Model e, se kterým Ford vyrukoval v loňském roce. Tehdy bezmezně věřil tomu, že po více než sto letech, kdy lidem dodával především dostupná auta, zvládne pomalu ze dne na den přehodit výhybku a ve stejném množství jako dříve dodávat publiku pouze elektromobily s cenou přesahující jeden či dokonce dva miliony korun.

Letos jsme však už několikrát zmínili, že elektrický program Fordu je pořádné fiasko. Sama automobilka to vidí a nějakým způsobem se tomu přizpůsobuje, naivní směrem do budoucna ale zůstává dál. Přesto svým dealerům, kteří se loni do programu Model e přihlásili s tím, že budou investovat miliony korun, aby tyto vozy mohli prodávat, nyní umožnila, aby z něj zase vystoupili. Modrý ovál to prezentoval jako gesto a jistě doufal, že na hromadný exodus nedojde. Jenže přesně to se stalo - prodejci z velké části přestali mít zájem propálit desítky milionů, aby mohli nabízet vozy, o které lidé očividně moc nestojí.

A opravdu tu nešlo o malé investice. Ford v rámci programu nastavil podmínky, které se v případě nezájmu o tyto vozy mohou stát pomalu likvidačními. Základní forma zapojení se zvaná EV Certified totiž vychází na 500 tisíc dolarů (cca 11,1 mil. Kč) a vyžaduje mimo jiné instalaci alespoň jedné rychlodobíjecí stanice. V případě kategorie Certified Elite jsou ale již takové stojany potřebné alespoň dva, kromě toho musí být showroom naplněn i předváděcími vozy. To ovšem znamená, že počáteční investice dealerů se pohybuje mezi 1 a 1,2 miliony dolarů (22,2 až 26,7 mil. Kč).

Šéf modrého oválu Jim Farley uvedl, že s podmínkami druhé zmíněné kategorie souhlasilo 1 659 dealerů, zatímco méně investovat hodlá dalších 261. Celkově se tedy do programu Model e přihlásilo 1 920 prodejců, aktuálně od něj ovšem takřka 400 z nich, tedy více pětina, dává ruce pryč. Přičemž je otázkou, zda tato lavina nespustí další, která bude ještě větší. Fordu navíc jeho nemístný tlak může způsobit i další problémy, zřejmě jím porušuje americké zákony.

To minulý týden potvrdila státní komise pro motorová vozidla v Illinois, jenž dala za pravdu 26 prodejcům, dle kterých se program neslučoval s legislativou. Pro tento stát tedy musel být upraven, což povede ke snížení investic. Jelikož ale Ford přiznává „změnu podmínek na trhu“, tedy jinými slovy uznává, že zájem o elektromobily je výrazně nižší, než s jakým počítal, může se stát, že dealeři již nebudou chtít platit za Model e ani halíř.

Mluvčí Fordu v reakci na odchod stovek prodejců uvedl, že za svým „dobrovolným“ programem dál stojí. Vůbec by nás ale nezaskočilo, kdyby odchodů přibývalo - loni se z 2 924 prodejců rozhodla většina pro, dnes už je to skoro půl napůl - půlka dealery tedy vůbec nemá zájem elektromobily aktivně prodávat. Jak jsme tedy již párkrát zmínili, rok 2023 bude brán za období, kdy by se výrobci konečně mohli probrat ze svého zeleného opojení. Udělají to ale. Nějaké prozření vidíme, od návratu zpátky k logickému a racionálnímu uvažování jsou ale pořád hodně daleko.

Za třetí kvartál letošního roku prodal modrý ovál 20 962 elektromobilů, z čehož 14 842 kusů připadá na Mustang Mach-E. To na uživení takřka tří tisíc dealerů, pro které pracuje okolo 170 tisíc lidí, nestačí ani náhodou. A budoucnost nevypadá o poznání lákavěji, načež není divu, že prodejci elektrický program značky opouští. Foto: Ford

Zdroj: Electrek

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.