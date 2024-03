Stellantis dál propouští ve velkém. Nově končí dalších 3 500 lidí, je to prý součást „energetické a technologické transformace” před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stellantis

Pikantní je, že automobilka označuje tyto odchody za „dobrovolné”, i když budou dobrovolné asi tak jako placení daní - buď patřičným směrem peníze poukážete vy sami, nebo si je stát stejně vezme.

Teprve v úterý jsme vás informovali o dalším kole propouštění u Stellantisu, které automobilka bez přetvářky označuje za přímý dopad zatím ne zrovna úspěšného přechodu na výrobu elektrických aut. Je ale otázkou, zda mohl tento posun za jakýchkoli okolností dopadnout jinak - komplikovanost výroby dnes nechme stranou, pokud ale začnete nabízet dražší a méně žádané zboží místo toho levnějšího a žádanějšího, je jasné, že vaše prodeje půjdou dolů. A když půjdou dolů prodeje, půjde dolů výroba. A když půjde dolů výroba, půjdou dolů stavy zaměstnanců, takhle jednoduché to je. Zvláště pak, když se k tomu přidávají neutuchající touhy výrobců na automatizaci a dalším zjednodušení produkce.

Není tedy překvapivé, že zmíněné propouštění nebylo tím posledním, to ani zdaleka. Agentura Reuters nově s odvoláním na italský odborový svaz FIOM uvádí, že automobilka včera podepsala další dohodu, která se postará o „dobrovolné propouštění”, dalších více než 3 tisíc lidí pracujících Itálii. Což je poměrně značná část jejího tamního personálního zajištění.

Vysloveně „dobrovolného” na tomto propouštění pochopitelně není nic, jde jen o projev toho, že probíhá po dohodě automobilky s odboráři způsobem, který propuštěným zajistí nadstandardní zacházení. Způsob, jakým jej bude dosaženo, nebyl upřesněn, očekávejme ale tučná odstupná či předčasné odchody do důchodu.

Propouštět se bude napříč Itálií. Přes 1 000 lidí skončí v továrnách v Melfi, Pomigliano d'Arco a Termoli, a to jak na dělnických, tak na administrativních pozicích. Více než 1 500 lidí skončí přímo v Turíně, závod na výrobu motorů v Pratola Serra zruší dalších 100 pracovních míst a dalších 850 lidí by mělo skončit v závodě v Cassino. Tady ještě dohody s odbory nebylo dosaženo, na celkovém počtu asi 3 500 vyhazovů to ale stěží něco změní. Další „dobrovolné” odchody by se navíc měly týkat závodu na výrobu dodávek Atessa ve střední Itálii, tam jsou zatím jednání v počátcích.

Mluvčí Stellantisu tento stavu potvrdil s tím, že propouštění „je součástí iniciativ, které společnost Stellantis zavedla s cílem řešit dopady probíhajícího procesu energetické a technologické transformace”. Ani v tomto případě tedy nezastírá, že jde o elektrická auta, která podle některých měla zajistit opak. Jak by mohla, chce se ptát...

Mluvčí potvrdil, že propouštění jsou zaměřena na lidi blízké důchodovému věku nebo otevřené možnosti najít si nové profesní příležitosti mimo Stellantis. Ten dnes v Itálii zaměstnává okolo 43 000 lidí, propuštění asi 3 500 z nich - a není to konečné číslo - tedy znamená snížení celkového stavu o více jak 8 procent. A v Turíně a okolí půjde podíl propuštěných do desítek procent, tam pracuje z celkového počtu italských zaměstnanců Stellantisu asi třetina lidí.

Továrna Mirafiori v Turíně je jednou z těch, která se zaměřila na výrobu hlavně elektrických aut a strádá. Také té se nové kolo propouštění týká. Foto: Stellantis

Zdroje: Reuters, Stellantis

Petr Miler

