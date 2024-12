Stellantis zřetelně mění směr, necelý týden po náhlé rezignaci šéfa se vrací do asociace ACEA, kterou natruc opustil před 9 hodinami | Petr Miler

Pokud jsme doteď mohli pořád částečně spekulovat, jaký důvod vedl k odchodu Carlose Tavarese z čela koncernu Stellantis, teď už si chvíli před Vánoci můžeme říci otřepané: „Ne, ne, já nemusím, já už ho vidím.”

Přišlo to minulý týden jako blesk z čistého nebe. I když bylo jasné, že Carlose Tavarese žádná velká budoucnost ve vedení koncernu Stellantis nečeká, neboť v říjnu bylo rozhodnuto, že mu nebude obnovena smlouva, málokdo mohl předjímat, že už první prosincový víkend bude pro jeho působení ve firmě znamenat konečnou. Širší vedení společnosti tehdy oznámilo, že Tavares s okamžitou platností odchází z pozice generálního ředitele. A byť se tomu formálně říkalo „rezignace”, už z doprovodných komentářů bylo zřejmé, že jde o následek větších neshod nad dalším směřováním společnosti.

O co přesně mělo jít, jsme se ale v tu chvíli mohli jen domnívat. Vzhledem k tomu, jakého obratu se Tavares krátce předtím dopustil, když se z hlasitého kritika nařizování elektrických aut stal zastánce toho samého, který se nebojí sáhnout ani po těch nejotřepanějších laciných argumentech, bylo na místě očekávat, že jde právě o to. Tedy že širší vedení firmy si v nejasné situaci přeje více flexibility a méně dogmatismu, kterého byl Tavares během svých posledních týdnů ve funkci plný. Jenže ono to mohlo mohlo být i naopak.

Dnes si člověk nemůže být jistý opravdu ničím, zejména ne racionalitou uvažování lidí v tomto oboru, a tak - byť to bylo zásadně méně pravděpodobné, dávali jsme tomu 2% šanci - bylo možné také to, že zástupcům největších akcionářů přišlo, že by firma měla na jednu kartu vsadit ještě víc. Teď už je ale jasné, že to tak není.

Pozoruhodně znovu těsně před začátkem víkendu, pouhých pět dnů po Tavaresově rezignaci, oznámila společnost, že se chce znovu stát členem Evropské asociace výrobců aut (ACEA). A není pochyb o tom, že se jí znovu stane. Sama asociace hned v sobotu zareagovala krátkou tiskovou zprávou, ve které potvrzuje, že Stellantis požádal o opětovné členství a dává najevo, že společnost přivítá s otevřenou náručí.

Pro neznalé pozadí celé věci to může znít jako banální krok, jenže takovým není. Jeho význam je zásadní, zvlášť pak, když byl učiněn v takovém spěchu, že Tavaresova manažerská mrtvola ještě ani nestačila vychladnout, natož aby Stellantis tušil, kdo Carlose T. v jeho funkci nahradí.

Abychom vše pochopili, musíme se vrátit do poloviny roku 2022, kdy Stellantis spolu s Volvem zrušili své své členství v ACEA krátce poté, co EU dospěla k závěru, že (fakticky, podání je trochu jiné) zakázat prodej nových vozů se spalovacími motory do roku 2035 je dobrý nápad. ACEA tomu oponovala, což tehdy popudilo Stellantis a Volvo. I když ACEA má daleko k nějaké baště odporu proti nařizování elektrických aut, alespoň nějaké výhrady má a přímé či nepřímé zákazy konkrétních technologií si nepřeje. To tehdy rozlítilo zmíněné automobilky, které opustily asociaci s tím, že „úsilí ACEA v boji proti změně klimatu není dostatečně agresivní” a raději zorganizují každoroční otevřené fórum, kde by se debatovalo o „udržitelné mobilitě”.

Tavares ostatně už tehdy projevoval znaky nejednoznačného přístupu k věci. A pokud se nyní po jeho odchodu Stellantis bez otálení k ACEA znovu přidává, je jasné, proč firmu opustil - chtěl navzdory veškerému dění posledních let dál sázet na elektromobilitu prakticky všechno. V tuto chvíli tedy můžeme konstatovat, že Stellantis skutečně mění směr a „agresivní úsilí v boji proti změně klimatu” už nebude tím, co bude definovat jeho kroky.

Co přesně se dál bude dít, poznáme až ve chvíli, kdy bude zvolen Tavaresův nástupce a představí nám svou strategii. A můžeme se jen modlit, aby to byl někdo rozumnější, kdo bude racionální věci nejen říkat, ale také dělat.

Už je jasné, že Tavares opustil Stellantis proto, že na elektromobily tlačil moc, ne moc málo. Firma se bezodkladně vrátila do ACEA, kterou před dvěma a půl roky opustila natruc tomu, že se postavila proti výslovným zákazům prodejů spalovacích aut. Foto: Stellantis

