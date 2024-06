Střezte se, šéf BMW M přiznal, že vzorem pro nové modely je 2,2tunové Hyundai s umělým zvukem a falešným řazením včera | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že BMW v některých ohledech kleslo tak hluboko, že už nemůže klesnout níž, mýlíte se. Němci jsou upřímně nadšeni z 2 235 kg vážícího propadáku Hyundai a chtějí svá budoucí sportovní auta stavět podobným způsobem.

Na závodních simulátorech mám najeté už tisíce hodin. Co původně odstartovalo jako fanouškovský projekt, který počítal jen se svařením několika trubek, do kterých byl zasazen volant a pedály, to nakonec vyústilo v polo-profesionální zařízení. S kolegyní jsme konstrukci usadili na pružiny, stejně jako jsme pod skutečnou závodní sedačku instalovali subwoofer. K našemu pozadí tak pronikají tolik potřebné vibrace, stejně jako se simulátor správně klepe a hýbá. V kombinaci s pokročilým audiosystémem, velkou obrazovkou a zhasnutými světly v místnosti tak opravdu můžete alespoň částečně nabýt pocitu, že sedíte ve skutečném závodním automobilu.

Hyundai Ioniq 5 N se zdá být přesně takovým simulátorem, jen jde o reálný vůz. Protože ale nedisponuje spalovacím pohonem, nýbrž tím elektrickým, Korejci předpokládali, že nadšence neosloví pouze výkonem 650 koní, stovkou za 3,4 sekundy či maximálkou 260 km/h. Proto se rozhodli, že vůz osadí natolik schopným generátorem zvuku, že skutečně již po první jízdě půjdete k zádi se přesvědčit, že z ní netrčí žádné koncovky výfuku. A aby toho nebylo málo, zároveň se rozhodli i simulovat řazení pádly pod volantem. Vůz má tak osm umělých stupňů, i když je jeho skutečná převodovka jednorychlostní.

Objektivně je třeba uznat, že Hyundai odvedlo dobrou práci, neboť Ioniq 5 N dokáže být rychlý v přímce i na okruhu. Christian Gebhart z německého Sport Auta s autem Severní smyčku Nürburgringu obkroužil za 7 minut a 45,59 sekundy. Ale je to vlastně úspěch, když rychlejší dokázal být už v roce 2022 s Mercedesem-AMG CLA45 S 4Matic, který měl k dispozici daleko nižší výkon (420 koní), ovšem také daleko nižší hmotnost (1 683 kg versus 2 235 kg)? Navíc po třech kolech nekapituluje.

Ve finále tu tak máme dalšího poníka pro jeden trik, který navíc stojí naprosto absurdní peníze - s cenou od 1 799 990 Kč je Ioniq 5 N ještě citelně dražší než současný Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+, na který vám stačí 1 657 700 Kč. A máte Mercedes, ne Hyundai. Vše tak působí dojmem, že Hyundai ušlo asi jeden kroku na kilometr dlouhé cestě směrem ke konkurenceschopnosti, ale pro BMW je to zjevně dostatečná vzdálenost. A proto se mnichovská automobilka rozhodla, že u Korejců bude čerpat inspiraci pro své budoucí elektrické modely divize M.

Tedy jinými slovy, Němci, kteří se soustavně pyšní svým sportovním kreditem, budou chodit pro radu k automobilce, která svou sportovní divizi založila teprve v roce 2012. To skoro zní jako počátek nepodařeného vtipu. Nicméně jde o naprostou realitu, jak vyplývá z rozhovoru Top Gearu.

„Líbí se mi způsob, jakým uvažují - přesně tak uvažujeme i my,“ uvedl k věci šéf divize BMW M Frank van Meel. A dodal, že „v autě potřebujete odezvu. Pokud jedete na okruhu, nemáte čas koukat na tachometr. Pokud závodíte, a podíváte se na displej, předjedou vás dvě auta. Co tedy opravdu chcete, je podvědomě vědět, jaký rychlostní stupeň máte zařazený, chcete doslova cítit otáčky“. A právě to mají Němce naučit Korejci, byť pochopitelně ne přímo. Spíše lze počítat s tím, že si BMW koupí Ioniq 5 N a rozmontuje ho do posledního šroubku.

„Myslím, že způsob, jakým napodobili řazení a zvuk - což je něco, na čemž my nyní již pracujeme - je ten správný směr. Něco takového u našich rychlých sportovních aut potřebujeme,“ říká dále van Meel. Přičemž se neobává toho, že by lidé koukali na mnichovská auta skrz prsty, neboť jejich soundtrack není autentický. V tom mu ostatně lze dát za pravdu, neboť ani spalovací vozy divize M již hezkých pár let nespoléhají pouze na své motory a výfuky. Místo toho jsou uši posádky a vlastně i kolemjdoucích zásobovány zvukovými generátory, za jejichž úplné vypnutí si u BMW musíte zaplatit.

Šéf vývoje divize M Dirk Häcker k tomu dodává, že automobilka chce stvořit „novou dimenzi skutečného sportovního vozu, v jehož středu je řidič, nikoli vyjít s verzí připomínající PlayStation“. Jenže něco takového je prakticky nereálné. Při vší úctě ke Korejcům je totiž Ioniq 5 N obrazně řečeno možná nejlepším tofu hamburgerem na světě. Jenže stále je to pouze náhražka skutečného hovězího. A i když zvuk a řazení napodobuje výstižně, stále v hloubi duše víte, že je to prostě „fejk“.

Takovému Hyundai lze ale vše prominout, a to právě proto, že korejská sportovní divize je teprve v začátcích a teprve si buduje tu správnou reputaci. Jenže BMW M je pojem, se kterým jsou svázána nemalá očekávání. Německá automobilka by tak možná měla spíš řešit, jak srazit hmotnost svých aut. V té chvíli totiž nebude muset ani přepřahat úplně na elektromobilitu, úplně jí postačí hybridizace, se kterou zůstane spojený jak autentický projev spalovacího ústrojí, tak i kýžené nízké papírové emise.

Bohužel se tak nejspíše nestane, pročež už jen dodáme jistou „perličku z bulvárů“. U zrodu divize N totiž stál Albert Biermann, tedy někdejší šéf BMW M, kterého Korejci po 31 letech u BMW přetáhli na svou stranu. Právě ten jasně určil směr, jakým se následně vydali spalovací vozy jako i20 N či i30 N. Nyní tak vlastně vzdáleně bude definovat, kam zamíří jeho bývalý chlebodárce, ovšem skrze nová elektrická auta korejského původu. Není to trochu zvrácené?

Ioniq 5 N zvládne na Nordschleife zhruba tři ostrá kola, zatímco takové BMW M340i tam můžete týrat pomalu od rána do večera. Přesto jsou to nakonec Němci, kdo se nechá inspirovat Korejci, a nikoli naopak. Foto: Hyundai

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

