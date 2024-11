Studie podporující elektromobily se obrátila pro jejím autorům. Většina lidí už není ani ochotna si takové auto někdy koupit 4.11.2024 | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Měla vyznít jako ukázka toho, že naprostá většina lidí sice tahle auta nekupuje, spousta z nich o ně ale pořád stojí. Jenže ani tak to není, pokud asi jen třetina lidí naznačuje ochotu si elektrické auto koupit, znamená to, že reálně si ho nekoupí skoro nikdo přesně jako doteď.

Pokud se mě zeptáte, zda bych si byl někdy ochoten koupit elektrické auto, nedočkáte se zavrtění hlavou, nýbrž přitakání. Však proč bych nebyl? Elektrický pohon má své kouzlo, jenže... A to je právě ono - těch „jenže” může být nekonečné množství. A tady je jich opravdu hodně. Takové auto by muselo být levnější, muselo by méně ztrácet hodnotu, muselo by mít baterie s větší kapacitou a delší životností, muselo by jít rychle dobít atp. Takováto otázka dává odpověď vlastně jen na jedno - zda k něčemu nemáte přede naprostý odpor.

Koneckonců se zkuste pár lidí zeptat, zda by byli ochotni koupit si Ferrari? Zřejmě byste došli míře pozitivních odpovědí blízké 100 procentům, však proč by někdo nechtěl Ferrari? Pokud nemáte k této značce iracionální odpor, je to vždy sympatická možnost takové auto někde v garáži mít, i kdybyste milovali Lamborghini nebo McLareny. Ovšem kolik lidí si nějaký model maranellské automobilky reálně koupí? Hrstka, ostatní narazí znovu na spoustu „jenže”, akorát trochu jiných.

V tomto kontextu vyznívá velmi tristně studie společnosti Continental probíraná kolegy z Focus. Ta měla dostat do pozitivního světla elektrická auta tím, že ukáže, že jejich prodeje sice nejsou světoborná, ale lidé je chtějí. Pokud by v ní třeba 90 procent lidí řeklo „ano”, asi by to tak i vyznělo, jenže realita je úplně jiná.

Pouhých 39 procent našich západních sousedů je ochotno říci, že o koupi elektromobilu do budoucna uvažuje, ve Francii je takových lidí dokonce jen 34 procent dotázaných. Autoři studie se s tím spokojili jako s pozitivním závěrem, obrátilo se to ale těžce proti nim právě z výše uvedených důvodů. Však většina lidí už nenaznačuje budoucí ochotu jít tímto směrem. A mohou automobilky opravdu počítat s tím, že by si aspoň tolik lidí elektrické auto reálně koupilo? Odpověď je prostá, ani omylem.

A je třeba dodat, že jde o věrohodná čísla. Continental se skrze poradenskou firmu Infas dotázal zhruba pěti tisíc lidí v Německu, Francii, USA, Japonsku a Číně na jejich postoje k automobilové branži obecně. Přičemž třeba Američané v 93 procentech případů uvedli, že mít vlastní auto je pro ně zásadní. U Němců je pak daný podíl 84procentní, přičemž hlavně mladí ve věku 18 až 35 let považují vlastní vůz za symbol svého společenského statutu.

Když pak přišla řeč na možnost budoucí koupě elektromobilu, zvedlo pro ruku oněch 39 procent Němců a 34 procent Francouzů. Ve skutečnosti ale v obou zemích takový dopravní prostředek používá a vlastní jen zhruba 2 až 3 procenta dotázaných. V Číně je situace jiná, tam elektromobilem disponuje asi 10 procent lidí a 87 procent dotázaných uvažuje o jeho koupi, to vyznívá pozitivně, zrovna tam ale není co řešit - elektrická auta se tam prodávají ve velkém už dlouho a dobře víme, proč to tak je. Ale Evropa?

Tady jsou výsledky pro elektromobily tristní. Už pouze 26 procent lidí uvedlo, že by o elektromobilu uvažovali bez dotací, to je docela málo, když ale přijde na reálná kupní rozhodnutí, kdy lidé „hlasují penězi”, bude realita ještě zásadně horší. Však vyjděte do ulic a udělejte si průzkum třeba o tom, zda by lidé byli ochotni si připlatit za k přírodě ohleduplnější cokoli. Většina vám nejspíš řekne ano, je „in” se tak tvářit, je správné to říct. Ale až budou míst ti samí lidé před sebou o polovinu levnější vejce z klecového chovu, většina se zachová jinak. A s elektromobily to nebude jiné.

Je ostatně nesmyslné takové studie dělat, o nezájmu o elektrická auta nejlépe svědčí jejich neprodejnost. Vezměte jim veškeré dotace a umělé podpory a uvidíte, jaký bude jejich podíl na trhu. Maximálně pár procent? Představují ekonomicky i uživatelsky nekonkurenceschopné řešení a lidé to vidí.

Společnost Continental chtěla elektrická auta postavit do lepšího světla. Dopadlo to úplně opačně. Foto: Continental

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.