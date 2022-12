Svět má novou třetí největší automobilku, ještě před 30 léty prodávala mizerná auta před Priorem

Petr Prokopec

Je to obdivuhodný životní příběh, který ukazuje, že se i v prostředí, kde jsou karty zdánlivě rozdané, dá prosadit s něčím úplně novým. Trvalo to skoro 55 let, i tak si k tomu výročí nadělilo Hyundai pěkný dárek.