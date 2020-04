Světové prodeje aut v březnu klesly o 39 procent, řež má zajímavé vítěze i poražené před 5 hodinami | Petr Prokopec

Zatímco třetí letošní měsíc již v Číně docházelo ke zlepšování situace a ve Státech pandemie ještě tolik neúřadovala, starý kontinent zavíral showroomy i lidi v jejich domovech.

I když pomalu nastává čas, kdy bychom se měli ohlédnout za dubnovými výsledky, my se nyní vrátíme ještě o trochu dále do minulosti. Vrátíme se do března, pro který jsme se podívali na jednotlivé trhy, ovšem celkový obrázek jsme zatím seskládat nemohli. Bylo nicméně jasné, že hezký nebude ani zdaleka. Koronavirus skutečně ochromil celý svět, přestože do některých zemí dorazil až později. I proto se březnové pády různí.

Podle dat společnosti JATO Dynamics celkově jsou globální registrace dole o 39 %, což představuje vůbec největší pád od roku 1980, kdy JATO začalo data sbírat. Ukazuje se tak, že současnou krizi již nelze srovnávat s tou z roku 2008, neboť tehdy se prodeje propadly nanejvýš „pouze“ o 25 procent. Nyní zde navíc máme značnou ekonomickou nejistotu, kvůli které je jasné, že situace se bude zlepšovat jen velmi pomalu a pozvolna.

Co se týče suchých čísel, ta jsou opravdu hrozivá. Zatímco loni v březnu bylo prodáno 9,03 milionu nových aut, letos to bylo pouze 5,55 milionu. Globální registrace za celé první čtvrtletí tak vystoupaly na 17,42 milionu vozů, což představuje pokles o 26 %. Může za to hlavně Čína, kde prodeje v únoru poklesly o 79 %. S březnem sice přišlo zlepšení, neboť výroba již jela na 75 % loňského stavu, i tak byly prodeje o 30 % níž.

Na Evropu udeřil koronavirus právě v březnu, přičemž s tímto měsícem je spojen 52% pokles. Kvůli tomu zde máme nejnižší prodeje za posledních 38 let, přičemž výhled není ani zdaleka příznivý. Všeobecně se totiž předpokládá, že nejtěžší zásah dostal starý kontinent až v dubnu, kdy byla restriktivní opatření v platnosti prakticky všude. Nyní ale dochází k jejich rozvolňování, s květnem by tak mohlo přijít zlepšení. I když je stále třeba počítat s výrazným meziročním poklesem.

Přesunout se můžeme do Spojených států, kde pandemie začala řádit nejpozději. Registrace klesly o 38 %. Ovšem právě v případě Ameriky bychom negativní reporty měly sepisovat ještě velmi dlouho, neboť koronavirus zdecimoval tamní pracovní trh. Za duben tam dostala padáka jedna sedmina práceschopného obyvatelstva a lidé budou mít zcela jiné starosti než jaké nové auto si koupit.

Zmínit musíme rovněž Indii, tedy pátý největší trh světa. Zde koronavirus způsobil opravdu neskutečné problémy, neboť 1. dubna vstoupily v platnost nové emisní standardy. Ty víceméně vylučují užívání dieselových motorů, které však dosud byly velmi oblíbené a na celkových registracích se podílely z 20 %. Zákazníci předpokládali, že na taková auta budou prodejci dávat velké slevy, a proto vyčkávali. Místo zlevňování ale přišlo nucené uzavření prodejen.

Kvůli tomu zůstaly dealerské sklady plné aut, která již nelze zaregistrovat. Bude tedy vskutku otázkou, jak se k celé věci postaví místní vláda. Pokud však neudělí výjimku, čeká automobilový průmysl v zemi ještě větší kolaps než jinde, neboť nová auta s nižšími emisemi jsou o poznání dražší. Navíc je tu absence dieselů a stejně jako ve zbytku světa i ekonomická nejistota. Z pátého největšího trhu světa se tak Indie rázem může propadnout na úplné dno žebříčku.

Finální zmínku věnujeme elektromobilům, z nichž se v Evropě rekrutují zajímaví vítězové i poražení. Úspěšné byly elektromobily jako takové, neboť došlo k růstu jejich prodejů o 15 %. Co je ovšem zajímavé, nestalo se tak zásluhou Tesly, která je překvapivým poraženým, neboť není nejprodávanější značkou elektromobilů - růst registrací Mercedesu (+44 %) a především Volkswagenu (+240 %) poslal na první příčku právě druhou jmenovanou značku. Detailně se ale k tomuto tématu ještě vrátíme ve zvláštním článku, neboť je zajímavé z vícero pohledů.

Koronavirus poslal v březnu prodeje aut dolů po celém světě, Evropa však byla zasažena nejvíce

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec