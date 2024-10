Světovým autem roku 2025 se poprvé může stát „Číňan”, novinky z Říše středu mají skoro polovinu nominací před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Jestli tento výběr neukazuje, jak rychle se automobilový svět mění, pak nevíme, co by mělo. Ještě před pár léty nemohli Číňané ani pomýšlet na účast v podobné anketě, dnes mají 40 procent nominací.

„Vypadá to bídně se syny našich otců,“ řekl by nejspíše románový Sam Hawkins při pohledu na seznam aut, která mají šanci bojovat o titul Světového auta roku 2025. Začíná být zjevné, že Čína přebírá vedoucí úlohu i v těchto anketách. Dosud v nich vozy z Říše středu byly spíše do počtu, pokud se vůbec dostaly do úvodního výběru. A když ano, povětšinou vypadly již v prvním vyřazovacím kole. Jenže aktuální soupiska kandidátů dělá odstrčené spíše ze zavedených značek. Dá se pak sice očekávat, že titul získá jedna z nich, ovšem boj, který bude muset svést, bude daleko tužší než všechny dosavadní.

Z vlastních zkušeností mohu říci, že Číňané potřebují ještě pár let, než hlavně Evropu skutečně doženou. Momentálně stále ještě lehce zaostávají hlavně v jakýchsi dojmových detailech typu zvuk přerušovače blinkrů. Když usednete třeba do aut koncernu Volkswagen, je příjemně utlumený, zatímco Číňané vám dají vzpomenout na místní produkci z počátku milénia. Podobně jsou pak na tom třeba s tvrdými plasty, stejně jako se spasováním jednotlivých interiérových komponentů, načež kabiny stále prostupuje jisté nepříjemné vrzání.

Znovu lze ale podotknout, že tohle není nic, co by nešlo v dohledné době napravit, stačí k tomu jen trocha vůle. Poté je ale prakticky jisté, že se z řad čínských aut nebudou vybírat pouze kandidáti na titul, ale rovněž finalisté a dost možná i vítěz. Letošek ale ještě tím rokem být nemusí, třebaže šance výrobců z Říše středu jsou značné. Nikoli jen kvůli jejich abnormálnímu počtu, ale také s ohledem na rozhodnutí zavedených výrobců investovat miliardy do elektrického přeludu, což mělo negativní dopad i na někdejší spalovací ikony.

Nové generace těchto aut totiž nejsou až tak úplně nové, spíš jde o výraznější facelifty letitých originálů. To je živná půda pro Číňany, kterým třeba na rozdíl od evropských výrobců politici nehází klacky pod nohy, ale podporují je. Náskok, který zavedené automobilky měly, tak již byl v podstatě vymazán a příště může za delší kus provazu tahat Říše středu.

Nakonec považte, že ještě před nějakými třemi čtyřmi lety jste na čínské auto v seznamu kandidátů nenarazili. Nyní ale na ně připadá bezmála polovina soupisky. Pročež v tomto kontextu jen dodáme, že aby došlo k naplnění pravidel, je zapotřebí, aby daný model byl vyroben v počtu alespoň 10 tisíc kusů ročně. Zároveň se nesmí jednat o vyloženě drahý a luxusní vůz, a je třeba, aby se v období od 1. ledna 2024 do 30. března 2025 prodával na aspoň dvou velkých trzích na minimálně dvou kontinentech.

Vítěz vzejde z následující sedmačtyřicítky postupným vyřazováním „slabších kusů ze stáda”.

Kandidáti na titul Světové auto roku 2025 (WCOTY)

Audi A5/S5

Baojun Yunduo/Cloud/MG Windsor EV

Beijing X55/X55II

Bestune B70

BMW řady 1

BMW X2/iX2

BMW X3

Buick Envista

BYD Quzhujian 05/King/Chazer 05

BYD Seagull/Doplhin Mini

BYD Sealion 07

Chevrolet Equinox EV

Chevrolet Travers

Cupra Terramar

Fiat 600

Ford Mustang

CAC GN8/Trumpchi M8

GAC GS3/Emzoom/Trumpchi GS3

Geely Boyue/Starray

Geely Geometry E

Hyundai Inster/Casper Electric

Jaecoo J7/Chery Tansuo 06

Jeep Avenger

Kia EV3

Kia K4

Leapmotor C10

Lincoln Nautilus

Mazda CX-80

MG3

MG Cyberster

MG HS/Roewe RX5

Mini Aceman

Mini Cooper

Mini Cooper Electric

Mini Countryman

Nammi Box/Nammi 01

Omoda 5/C5

Polestar 4

Subaru Impreza

Suzuki Swift

Škoda Kodiaq

Toyota 4Runner

Toyota Camry

Toyota Land Cruiser/Land Cruiser 250

Volkswagen Passat/Magotan

Volkswagen Tiguan

Xpeng G6

O titul WCOTY 2025 usiluje také třetí generace MG3, která dorazila s hybridním pohonem. Konkurence pro Škodu Fabia díky tomu disponuje 195 koňmi, za které je třeba zaplatit půl milionu korun. To je sice obecně hodně, optikou hodnoty za peníze jde ale o láci. A mimo Evropu se vůz prodává i s motorem 1,5 R4 a slušnou výbavou okolo 370 tisíc Kč v přepočtu. I proto má čínský hatchback šance na alespoň dílčí úspěch. Foto: MG Motor

Zdroj: WCOTY

Petr Prokopec

