Svolávací akce připomíná, čím je ve skutečnosti nová Toyota Supra

Nejvíce kritiky na pátou generaci jinak legendárního japonského sporťáku míří proto, že vlastně není japonská. Tak proč Toyota při svolávací akci nechává bez uzardění vyplynout na povrch právě to?

Prakticky již od prvního veřejného odhalení se nová Toyota Supra musí potýkat kritikou. Nejde o to, že by to bylo špatné auto, problémem je příliš úzké propojení s BMW Z4, které nedávno důrazně připomněla dnes největší hvězda Top Gearu. O spolupráci japonské a německé automobilky sice každý věděl od počátku, nikoho ale nenapadlo, jak podobná si obě auta budou. A to se obě strany se po celou dobu vývoje dušovaly, že výsledné produkty budou diametrálně odlišné a stejně jako v jiných případech podobných kooperací dojde jen na sdílení částí techniky.

Supra páté generace tak sice disponuje unikátní karoserií, nicméně jakmile usednete za volant, budete mít spíše pocit, že sedíte v mnichovském voze. To by sice nemuselo být nutně na škodu, neboť s BMW je spojena větší prestiž než s Toyotou, ovšem v tomto konkrétní případě zákazníci touží spíše po japonské atmosféře. Nechtějí sedět v mnichovské výkladní skříni, chtějí mít pocit, že řídí japonský vůz se všemi zvláštnostmi, které jsou jim vlastní. A stejné je to u pohonné jednotky, neboť jakkoliv přeplňovaný třílitrový šestiválec je dobrým motorem, zde mu zkrátka chybí svébytnost.

Že je Supra v podstatě jen převlečený mnichovský stroj, ale nejlépe připomínají oficiální svolávací akce. Ta poslední se týká palivových nádrží 49 aut prodaných v USA, jejichž spáry mohou prasknout. Něco takového pochopitelně představuje značné bezpečnostní riziko, a tak je svolávací akce zcela na místě. Bizarní je, že ač se týká aut Toyoty i BMW, spustili ji jen a pouze Němci. Ti jsou také v oficiálních dokumentech uvedeni jako výrobce Toyoty, jako firma, která kupce Toyot kontaktuje a také jako provozovatel sítě servisů, které na Toyotách zjednají nápravu.

To je jen další voda na mlýn kritikům japonského, vlastně německého vozu, která nám přijde úplně zbytečná. I když je nám jasné, kdo je výrobcem nádrže, kdo je výrobcem auta a kdo umí problematický komponent nejlépe opravit, Toyota by za současné situace měla dělat vše proto, aby se jako výrobce tohoto vozu alespoň chovala. Tj. z popudu BMW sama vyhlásit svolávací akci, sama kontaktovat zákazníky, sama je přivítat ve svých servisech a na pozadí zařídit zbytek.

Něco takového Japonce ale ani nenapadlo - auto vyrobilo BMW (u Magny Stery v Rakousku, aby to nebylo málo komplikované), tak ať si jej Němci svolají, zákazníky kontaktují a naženou je do svých servisů, kde nikoho neznají. Jde se za situace, kdy auto skoro nikdo nekupuje, chovat méně citlivě?

