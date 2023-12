Tak aspoň k něčemu ten Brexit byl, Britové si budou moci koupit Porsche Macan na benzin i po jeho konci v EU před 3 hodinami | Petr Miler

Odchod Velké Británie z Evropské unie vypadal jako velká promarněná příležitost, neboť Brity nezbavil spousty bruselských omezení, ke kterým si ještě přidali další. Tak nějak jsme čekali, že proto přijali stejná omezení, která příští rok zakroutí krkem spalovacímu Porsche Macan, realita je ale jiná.

Způsob, jakým Velká Británie uchopila příležitost zvanou Brexit, nám dokola zvedá obočí. Země se mohla mohla se vydat cestou větší volnosti a ukázat Evropské unii, o kolik efektivněji lze existovat bez miliardy norem upravujících fungování skoro čehokoli, udělala ale spíš pravý opak. A v „našem”, tedy automobilovém světě je to vidět velmi zřetelně.

Místo toho, aby s koncem bruselské nadvlády mohla v zemi být prodávána co nejširší paleta aut, která by přispěla jejímu efektivnějšímu fungování v mnoha směrech, už kabinet někdejšího premiéra Borise Johnsona rozhodl o tom, že prodej nových spalovacích aut zakáže od roku 2035. O pár měsíců později přišel dokonce s rokem 2030 a je jen tragikomické, že letos od tohoto záměru aktuální vláda zase ustoupila. To je ale jen taková třešinka na dortu, Britové obecně přijali za svou naprostou většinu eurounijních regulací, takže o žádné velké volnosti nemohou mluvit.

Tedy tak se to aspoň dosud zdálo. A poté, co se ukázalo, že řada spalovacích aut v EU v roce 2024 skončí kvůli naprosto absurdní regulaci o kybernetické bezpečnosti, která se zatím nejviditelněji dotkla Porsche Macan, jsme tak nějak čekali, že Britové v rámci některého z balíků opatření stejnou regulaci přijali též. Jak se nyní ukazuje, nestalo se to, a tak jim spalovací Macan zůstane. Porsche jej totiž bude vyrábět a prodávat dál, dokonce i v Evropě a pro Evropu, ne však pro země EU. A Velká Británie bude skutečně jednou z výjimek.

Pro britský Autocar to potvrdilo přímo Porsche: „V EU bude Macan se spalovacím motorem dostupný pouze po omezený čas. Hlavním důvodem je obecné bezpečnostní nařízení Evropské unie, na které platforma nebude přecházet. Modely, které tyto požadavky nesplňují, již nebudou po 1. červenci 2024 způsobilé pro registraci v zemích EU,” konstatuje automobilka a dodává: „V důsledku toho očekáváme, že prodej Macanu se spalovacím motorem bude v EU během jara ukončen, čímž bude zajištěno, že vozidla budou moci být dodána zákazníkům a zaregistrována v patřičném termínu,” uvádí dále, na Velkou Británii se ale nová regulace nevztahuje.

„V regionech mimo EU bude Macan se spalovacím motorem k dispozici déle. Očekáváme, že Macan zůstane v prodeji ve Spojeném království po celý rok 2024,” říká dále automobilka. Tak aspoň k něčemu ten Brexit byl, ne? Jak moc velká útěcha to pro Brity asi je, ponecháváme raději bez komentáře...

Se spalovacím Porsche Macan je EU amen, ne však kvůli jeho motorům. Mimo EU zůstává v prodeji, kupodivu i ve Velké Británii. Foto: Porsche

Zdroj: Autocar

Petr Miler

