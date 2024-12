Tak to začíná: Číňané zahájili výrobu aut v Evropě, místní politici tomu tleskají před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ebro

Je ironií osudu, že se tak stalo v továrně, kterou jedna z tradičních „západních” automobilek musela opustit. Je to zlomový krok k rozmachu čínských aut na starém kontinentu? Jen čas ukáže.

Nissan Motor Ibérica byla španělská odnož japonské automobilky, na jejíž založení došlo již v roce 1980. O třicet let později pro ni pracovalo 5 200 lidí, kteří vyráběli zhruba 130 tisíc aut ročně. Mimo to ovšem vyráběli také pohonné jednotky pro jinde produkovaná auta firmy. Na vrchol se tato filiálka Nissanu dostala v roce 2008, od té doby spíš strádala. V posledních letech pak natolik, že v květnu 2020 Japonci v rámci svého restrukturalizačního plánu ohlásili ukončení veškerých aktivit v Barceloně. V prosinci 2023 pak zde byl vyroben vůbec poslední Nissan Navara, načež si zhruba tři tisíce zaměstnanců sbalili svých pět švestek.

Tento týden se nicméně výroba aut do katalánského regionu vrátila, což si nenechal ujít ani jeho prezident Salvador Illa, stejně jako španělský ministr průmyslu Jordi Hereu. Oba však při slavnostním obřadu nedoprovázela delegace z Japonska, ostatně Nissan momentálně na návrat do dříve uzavřených továren ani nepomýšlí. Místo toho mluví o propuštění dalších 9 tisíc lidí a omezení výroby o 25 procent. Jeho šéfové si pak dokonce schválili i nižší platy, neboť do této bárky teče voda takovým proudem, že vylévat kýblem ji musí už i vrcholný management.

Místo Japonců jsou novou hnací silou Číňané, konkrétně pak značka Chery, jak informují Catalan News. Ta již na počátku letošního roku, tedy v době, kdy se o zvyšování dovozních cel na elektromobily z Říše středu jen mluvilo, přikročila ke spolupráci se španělskou společností EV Motors. Pod tu přitom spadá značka Ebro, která dříve vyráběla licencované nákladní vozy. V roce 1979 však 34procentní podíl v její mateřské společnosti Motor Ibérica odkoupil Nissan. Ten pak o tři léta později již držel 53 procent všech akcií a v roce 1987 převzetí kompletně dokončil.

Ebro se ovšem loni vrátilo ze záhrobí a právě pod touto značkou bude Chery ve spolupráci s EV Motors posílat svá auta na starý kontinent. Prvním z nich je SUV Chery Tiggo 7, které bude v Evropě známé jako Ebro S700. Toto označení si nedávno zaregistroval Mercedes, načež dost možná ještě dojde k právním sporům. Nicméně i kdyby Číňané v tomto bodě tahali za kratší kus provazu, tak jako tak startují v bodě nula a snadno mohou přikročit k přejmenování, aniž by výrazně utrpěli.

Co je ovšem na celé věci podstatné, to je potlesk, jakého se Chery ve Španělsku dočkali. Číňané totiž oznámili, že pracovat pro ně budou hlavně lidé dříve vyhození Nissanem. V současné době jde o 350 zaměstnanců, kteří pouze montují moduly dovezené z Říše středu. Další fáze ale již budou zahrnovat i částečnou lokalizaci výroby, stejně jako má v Barceloně probíhat vývoj. Vyrábět se tu navíc budou i vozy značky Omoda, jenž spadá taktéž pod Chery, pročež se počet zaměstnanců zvedne na 1 250.

Děje se tedy přesně to, nač poukazujeme již léta - pragmatičtější a flexibilnější Číňané dokážou fungovat o tolik efektivněji, že dokážou už i v Evropě podnikat tam, kde to jejich „západní” konkurenti neumí. Je otevření továrny Chery začátkem konce místního automobilového průmyslu, jak jsme jej dekády znali? Jen čas odpoví, současný trend je zřejmí - staří harcovníci z Evropy odcházejí a Číňané zaujímají jejich místa.

Ebra S700 je pouze jinak značené Chery Tiggo 7. Momentálně se ve Španělsku pouze montuje z dovezených dílů, postupem času má ovšem dojít i na lokalizaci výroby. Foto: Ebro

Zdroj: Catalan News

Petr Prokopec

