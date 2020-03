Další velký autosalon končí, jen na koronavirus svou zkázu svádět nemůže před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nemusí to být konec úplný, vsadili bychom si ale na to, že ani ze slibovaného zachování částí show nic nebude. Úpadek započal už pokles zájmu publika i výrobců, nový koronavirus jen dokonal dílo zkázy.

Již nějakou dobu zmiňujeme, že zlatý věk autosalonů skončil. Není to ve nakonec překvapivé, neboť lidé rok od roku stále více hledí na obrazovky mobilů, tabletů, počítačů chytrých telefonů než aby se kamkoli vydávali. Zajištění prezentací jednotlivých výrobců navíc není levnou záležitostí, což spolu se snižující se návštěvností roztáčí spirálu nezájmu. A když automobilky zjistily, že samostatnými online akcemi si získají více pozornosti než ve chvíli, kdy se na světlo světa derou desítky novinek, motor show se ocitly na seznamu ohrožených druhů.

Nyní je třeba k výše zmíněnému připočítat také koronavirus a s ním související opatření, kvůli nimž mají lidé zůstávat hlavně doma, a pokud již musí mimo byt, neměli by se shlukovat. To odporuje podstatě autosalonů, z obav o zdraví návštěvníků tak již byla zrušena letošní Ženeva. Automobilky navíc kvůli týmž opatřením prodělávají miliardy a autosalony budou to první, na čem začnou šetřit. Letošní newyorský autosalon tak už byl odložen na neurčito a není vůbec jisté, zda se opravdu uskuteční. Už jen proto, že Detroit původně přesunutý kvůli veletrhu elektroniky CES na léto se taktéž konat nebude.

Nyní tu máme další „zářez do pažby“, a tím jsou změny spojené s pařížskou motor show. Ta původně měla otevřít své brány na konci září, ovšem ani takový termín nezaručuje autosalonu jistotu konání. Organizátoři tak již přišli s oznámením, že v současné formě akce již nemůže pokračovat. „Nic již nebude stejné jako dříve, přičemž tato krize nás musí naučit, jak být agilnějšími, kreativnějšími a inovativnějšími než dříve,“ říkají. A dodávají, že momentálně hledají alternativní řešení.

Co přesně si pod tím představit, není jasné. Nicméně se dá předpokládat, že bude daleko více uplatněna digitalizace. Ostatně již zmíněná Ženeva naznačila, že autosalon se může konat i bez publika. Pravda, v tomto případě šlo o víceméně jediné možné řešení, neboť show byla zrušena jen pouhé tři dny před začátkem.

Hovoří se o možnosti zasadit show do prostoru celého hostitelského města, v jehož ulicích by si lidé mohli vychutnat krátké testovací jízdy, nejsme si ale jisti, jestli na cokoli z toho dojde. Nechceme být špatnými proroky, ale s ohledem na vše zmíněné vidíme budoucnost pařížského - a vlastně i jakéhokoli jiného - autosalonu černě. Koronavirus ale není jediným či hlavním důvodem, jde spíše o poslední hřebíček do rakve.

Pařížský autosalon ve své současné formě končí. Jaká bude ta nová, a zda vůbec nějaká, je zatím otázkou

Zdroj: Mondial De L'Auto

Petr Prokopec