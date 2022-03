Technici BMW odhalili, jak protlačili přes vedení ostrou M3 kombi, rovnou ukázali to podstatné před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Z tohoto auta se začíná stávat legenda, aniž by se vůbec začalo prodávat. Lidé z divize M totiž nově prozradili pozadí jeho vzniku a co vše museli udělat, aby pro něj získali požehnání od vedení BMW.

Pro BMW je letošní rok výjimečný nejen kvůli 50. výročí vzniku divize M. Do prodeje při této příležitosti vůbec poprvé ve své historii pošle M3 Touring, a tak není překvapivé, že se nemalou měrou věnuje i jeho propagaci. V důsledku toho se ovšem z ostrého kombíku stává pomalu mytický model, který dost možná bude legendou ještě dříve, než si jej převezme první zákazník. Vůbec první prototyp vyrobila skupinka nadšených techniků bez toho, aby o tom vědělo vedení automobilky. Bez tohoto vozu by nicméně vrcholný management nejspíše s oficiálním požehnáním váhal.

Christian Karg, který je u BMW zodpovědný za speciální edice modelů M, nyní vzpomněl na samé počátky celého projektu. Ty jsou spojeny s testy sedanu M3, které proběhly v zimě 2019 ve Švédsku. Když totiž lidé postupně vystupovali z vozů s úsměvem na rtech, bylo jasné, že se v generaci G80 skrývá nemalý potenciál. A že je vlastně škoda představit pouze trojici karosářských verzí, neboť vedle sedanu používá tentýž základ M4 Coupe a Cabrio. Myšlenky na provedení M3 Touring, které byly velmi silné hlavně v případě generace E46, tak byly zpět na stole.

Karg nicméně dodává, že za vedením značky nemohl přijít s prázdnou či pouze s ilustracemi. Proto mimo jiné pozval na šálek kávy Huberta Weichselbaumera, který je u BMW pověřen stavbou prototypů. Společně se pak domluvili, že celý projekt odstartují potají. To se nicméně snadno řekne a hůře udělá, zvláště když nemůžete naplno využít firemních zdrojů. Nakonec se jim nicméně povedlo sehnat vyřazený testovací exemplář M3 G80, který technici spojili s karoserií trojkového kombíku současné generace G21.

Než nicméně došlo na samotné stavění, bylo třeba oba vozy rozebrat. Zakrátko tak jednu z dílen značky pokrývala obrovská směsice jednotlivých komponentů, které musel Weichselbaumer dát dohromady. To vyžadovalo nejen spoustu sváření, problém nastal hlavně v případě šasí a sladění nafouknutějších nárazníků se zbytkem karoserie. Nakonec se nicméně vše povedlo na výbornou a tým techniků, mimo nějž nikdo neměl o prototypu ani ponětí, mohl ostrý kombík předvést vedení.

Na rozdíl od generace E46, kdy M3 Touring vzniklo pouze jako koncept, tentokrát již vůz oficiální požehnání dostal. Jedním z důvodů je i skutečnost, že automobilka již vyrábí čtyřdveřový sedan - jeho transformace na kombík tak byla mnohem jednodušší než před více než dvaceti lety, kdy vrcholem nabídky byly pouze dvoudveřové kupé a kabriolet. Verze G81 je tedy definitivní jistotou, stejně jako je jasné, že vůz dorazí pouze s pohonem všech kol a automatem.

To je trochu škoda, ale 510koňový kombík s xDrive nezní špatně ani tak. Horší je, že v této konfiguraci by vůz mohl snadno vážit přes 1,9 tuny, o lehké pírko tedy rozhodně nepůjde. Jak ale dokládají lidé z divize BMW M, vyšší hmotnost by se na jízdních zážitcích neměla nikterak negativně projevit. I po vystoupení z kombíku tak lze čekat široké úsměvy na tváři.

BMW M3 Touring nám zástupci poprvé odhalili už dříve, teď s dalšími informacemi strhli plachtu znovu. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.