Technik Mercedesu se pokusil vrhnout lepší světlo na zklamání v podobě opožděné silniční F1, mohl vůbec uspět?

Petr Prokopec

A nebo ještě jinak: Je otázkou, zda se vůbec snažil uspět. I ze slov Marca Lochmahra je patrné, že třícípá hvězda až tak úplně nevyužila nabízenou šanci. AMG One je sice napěchován mimořádnou technikou, zatím však v ničem nedominuje.

Ještě před začátkem letošního léta Mercedes představil auto, které vedení dle vlastních slov muselo schválit v opilosti. Řeč je o hypersportu AMG One, který se jako koncept ukázal v roce 2017 na autosalonu ve Frankfurtu. Třícípá hvězda přitom oznámila, že sériová verze je již prakticky za rohem a bude stejně jako předobraz disponovat pohonnou jednotkou převzatou z Formule 1. Něco takového pochopitelně vzbudilo nemalou pozornost, neboť za celou historii bylo s něčím podobným spojené pouze Ferrari v případě modelu F50, a to ještě dosti vzdáleně.

Ve finále tedy nebylo překvapivé, že značka byla doslova zavalena objednávkami. Z nich následně musela vybrat 275 lidí, kterým auto přiklepla. Jedním z nich se stal i realitní magnát Manny Khoshbin, jenž se však po pěti letech dočkal opravdu velmi studené sprchy. Mercedes totiž až po debutu oznámil, že kvůli problémům s homologací, jenž by vedly ke snížení potenciálu hybridního ústrojí, AMG One nebude k mání ve Spojených státech. O něčem takovém se ovšem značka v průběhu posledních let nezmiňovala ani náznakem.

Co naopak vycházelo na povrch pravidelně, to byly informace o dalších odkladech. Za nimi stálo hlavně komplikované ústrojí převzaté z F1, které produkovalo nemalé emise i proto, že jeho volnoběh je v otevřených monopostech ustálen na pěti tisících otáčkách. Technici značky tak museli vyvinout nemalé úsilí, aby se u sériového provedení dostali na 1 200 ot./min. Emisní standardy ale nakonec splnili, mimo jiné i proto, že vůz vždy startuje v elektrickém režimu, neboť potřebuje 60 sekund na zahřátí katalyzátorů.

I na tento systém na novém videu poukázal Marco Lochmahr, který byl vedoucím projektu. Mercedes totiž pozval majitele k prvním jízdám, stejně jako k obšírným prezentacím, jenž mají na vůz vrhnout lepší světlo. Ona nedostupnost ve Státech je totiž jen posledním z mnoha zklamání. Z těch dalších lze zmínit třeba jízdní dynamiku, která je horší, než bylo původně uváděno. V roce 2017 totiž značka uvedla, že ve sprintu na dvoustovku se AMG One vyrovná Bugatti Chiron (5,8 s). Nakonec je z toho ale 7 sekund. Pořád pěkné, ale zdaleka ne nejlepší.

Nechceme tím pochopitelně říci, že by novinka třícípé hvězdy byla špatná nebo pomalá. Stejně jako nehodláme finální soudy vynášet pouze na základě papírových údajů mapujících jízdu v přímém směru. Jenže AMG One mělo dominovat ve všech ohledech. Nakonec se nicméně ukazuje, že možná jedinou šanci bude mít na Severní smyčce Nürburgringu, kde by v důsledku propracované aerodynamiky mohlo zajet rekord mezi produkčními vozy. I když je pochopitelně třeba mít na paměti, že při hmotnosti 1 695 kg nejde zrovna o muší váhu.

Za tímto číslem stojí i neskutečné množství technologií, jenž značka do vozu napěchovala a se kterými vás Lochmahr na onom videu seznámí. Kromě onoho předehřívání katalyzátorů lze zmínit tlačítko Pass na pravé straně volantu, které je de facto řadicím pádlem schopným podřadit o tolik stupňů, o kolik je možné, aby došlo k nejrychlejšímu předjetí. Spínač usazený vlevo od pedálů pak pro změnu snižuje tlak v palivové nádrži. Teprve poté se totiž automaticky otevře její víčko a je možné dotankování.

Ve finále tak vlastně není divu, že je AMG One přijímáno s rozpaky. Na jedné straně zde máme Lochmahrem zmiňovaná pozitiva, na té druhé pak nemalá zklamání spojená jak s nedostupností v USA, tak s onou horší dynamikou. Necháme na vás, do jakého tábora se začleníte. I z Lochmarových slov je ale patrné, že Mercedes ví, že promarnil nabízenou šanci stát se králem světa superaut. I proto, že zatímco sprinty na stovku majitelé zvládají, k rekordům z Ringu se neblíží žádný z nich.

AMG One je doslova napěchován špičkovými technologiemi, stejně jako dostal motor z Formule 1. Prozatím však v ničem nedominuje, i proto je spojen zdrojem zklamání než nadšení. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Rana65556@YouTube

