Téměř dokonalá čínská obdoba Škody Kodiaq se nakonec prodává v Evropě ještě levněji před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: GAC

Významnější čínské automobilky už nějakou chvíli nevyrábí designové klony západních aut, své konkurenty na ně ale dál cílí velmi precizně. Nové čínské SUV tak jde i v Evropě proti Škodě Kodiaq, ovšem zásadně levněji.

Pokud si někdo myslel, že se čínské automobilky spokojí s pozicemi na domácím trhu a zbytek světa je nechá chladnými, mýlil se. Číňané se na relativně nenáročném domácím publiku lákaném i zahraniční konkurencí naučili dělat slušná auta a byť se můžeme ptát, jak čestní při tom byli, už se to stalo. Obří čínský trh už jim ale nestačí a expandují do dalších destinací. Na rozvojových trzích se prosazují docela snadno, rádi by ale zabodovali i v Evropě. A začínají v Rusku a okolí, které není rozvojovým trhem, zejména po stránce regulací ale není tak přísné jako Evropa.

Do tamního prodeje vtrhla další čínská vlaštovka, SUV jménem GAC GS5. V Číně úspěšné velké SUV je po stránce dílčích designových detailů mixem asi tak 10 aut, která jsme už viděli, od Hyundai po VW, jako celek je ale svébytné a nikoli nezajímavé. Hraje obecně na konzervativnější notu, což platí zejména o interiéru, a nás tak nejvíce zaujalo tím, že je skoro úplně stejně velké jako Škoda Kodiaq.

V případě rozměrů 4 695 x 1 885 x 1 726 mm dělí GS5 od Kodiaqu obvykle jen milimetry a pouze v případě rozvoru (2 710 mm) má Škoda (se svými 2 791 mm) citelněji navrch. Podobně je ale GAC se svou hmotností mezi 1 522 a 1 592 kg citelně lehčí. Číňané se netají tím, že český „medvěd” je jedním z aut, kterému chtějí brát zákazníky, a tak necílí zrovna na chudé. Lidé od 30 do 50 let s dětmi a platem alespoň 100 tisíc rublů za měsíc (29 a více tisíc Kč, to se nezdá moc, ale jsme v Rusku) mají GS5 kupovat jako housky na krámě a popravdě řečeno se přesně to může stát.

Auto si nehraje na „prémiovku”, a tak do Evropy přichází s jediným motorem 1,5 s výkonem 137 koní a točivým momentem 235 Nm, což není mnoho, v Číně se nabízí i 169koňová verze. K dispozici je šestistupňový manuál i automat Aisin a byť to není bůhvíjak hvězdná nabídka, cena vše kompenzuje.

Auto mělo být k mání za 2 miliony rublů, v přepočtu asi 580 tisíc Kč, nakonec je ale citelně levnější. S cenou nakonec začíná na 1 579 900 rublech, což je asi 458 tisíc českých korun. Uvážíme-li, že v základu jsou věci jako litá kola, klimatizace, kompletní elektrická výbava, střešní okno, multimediální systém s 12,3" displejem, digitální palubka či Bluetooth, není to věru vysoká suma. Přibližně srovnatelný Kodiaq s téměř totožně působícím motorem (1,5 TSI 150 koní) vyjde dnes na 852 900 Kč.

Jak už to navíc u Číňanů bývá, pokud se necháte rozmazlovat, nezruinuje vás to. Absolutně nejvyšší verze s automatem, lepšími palubní systémy, světly LED Matrix, panoramatickým střešním oknem, bezdotykovým elektrickým ovládáním kufru, vícezónovou klimou, parkovací kamerou, adaptivním tempomatem, bezklíčovým vstupem a startem a spoustou dalšího přijde na 1 929 000 rublů. To je 560 tisíc Kč, tedy i to je nakonec méně, než kolik měl původně stát základ. Nebude problém dát u Škody za podobně specifikovaný vůz dvojnásobek, a to ani nedodáváme, že standardem je záruka na 5 let a 150 tisíc km.

Jsme docela zvědavi, jak se téhle novince v Rusku s takovými cenami povede. Pokud ale netrpí zjevnými nedostatky, které by zákazníky od pohledu odrazovaly, bude pro ni spíše těžké nebodovat - poměr výkonu a ceny je zajímavý.

Velikostně téměř dokonalá čínská obdoba Škody Kodiaq se v Rusku prodává o statisíce levněji. Ve srovnatelných specifikacích GAC GS5 stojí přibližně polovinu ceny Kodiaqu. Foto: GAC

Zdroj: GAC

Petr Miler