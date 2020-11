Tesla dostala pokutu 325 milionů za selhání v oblasti, kde by měla jít příkladem před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Pokrytectví. Tímto slovem je nejčastěji hodnocen poslední přešlap Tesly, která se sice tváří jako firmy bojující za lepší svět, v Německu ale není schopna dodržovat ani triviální pravidla pro likvidaci starých akumulátorů.

Z dosavadního vývoje nebylo těžké nabýt pocitu, že Tesla si může dělat pomalu cokoliv a bude jí to odpuštěno. Kalifornská automobilka se nechala ukolébat v pozici elektrického lídra a začala stále více rezignovat na péči o své zákazníky. Těžkou hlavu si pak nedělala ani z úřadů, a to jak ve své domovině, tak i ve světě. Zatímco tedy ve Státech Elon Musk nechal otevřít továrnu dříve, než to koronavirová opatření umožňovala, poblíž Berlína se pro změnu bagry zaryly do země dříve, než vůbec měla připravovaná Gigafactory stavební povolení.

Tahat kočku za ocas ale nelze nekonečně dlouho a své o tom už ví i Tesla. Zákazníci ji její často arogantní reakce tolerují stále méně a hlavu do písku nestrkají ani úřady. Firma tak nejnověji v Německu dostala pokutu 12 milionů Eur (cca 325 milionů Kč) za to, že porušuje zákony o životním prostředí. To je v případě výrobce elektrických aut tvářícího se jako spasitel planety opravdový paradox, ale ani to není u Tesly úplné novum.

Konkrétní problém je v porušování zákona o způsobu zacházení s použitými bateriemi, které výrobce musí na své náklady přebírat a ekologicky likvidovat, pakliže o to zákazník projeví zájem. Tuto povinnost může firma zabezpečit sama nebo ji přenést na třetí stranu, nicméně Tesla nedělá na tomto poli nic. A tak Němcům nezbylo než ji pokutovat a přimět k nápravě.

Uvážíme-li, že podobné zákony respektuje každý lokální prodejce elektroniky, je skutečně donebevolající, že Teslu to v její pozici vůbec nezajímá. Kalifornská automobilka říká, že s pokutou nesouhlasí a chystá odvolání, udělený trest ale již zanesla do svých čtvrtletních účetních výkazů a zároveň o ní zpravila americkou komisi pro cenné papíry SEC.

Je tedy o další zcela zbytečnou a těžko pochopitelnou skvrnu na stále se zhoršujícím image značky. Tesla by tak možná raději měla přestat řečnit a spíše více konat, neboť tímto způsobem jen podřezává větev, na které sedí. Té ostatně již minulý měsíc přidalo pár trhlin pozastavení stavby zmiňované berlínské Gigafactory - automobilka tehdy přes opakované upomínky nezaplatila účty za vodu. Prý zapomněla, zřejmě podobně zapomněla i dodržovat zákony o likvidaci použitých baterií.

Zdroj: Die Welt

Petr Prokopec