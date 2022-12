Tesla má opravdu problém prodávat, sáhla po razantních slevách, které nikdy neměly přijít

Petr Prokopec

Doby, kdy Tesla bezpečně prodala vše, co dokázala vyrobit a ještě to bylo málo, jsou evidentně pryč. Už to neplatí jen v Číně a dle prognózy analytiků má být jen hůř.