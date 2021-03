Tesla může jen litovat, že zpochybnila test, podle nějž přehání s dojezdem svých aut před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Ačkoli se Tesla tváří, že její auta dojedou na jedno nabití nejdál a jsou v tomto ohledu mnohem lepší než soupeři, test z praxe ukázal, že to není pravda. Tesla oponovala, teď toho může akorát litovat.

Jedním z pilířů úspěchu Tesly je udávaný dojezd jejích aut. Kalifornská automobilka jako první překonala důležité milníky, mezi které patří udávaná schopnost ujet 500 i 600 kilometrů ujetá na jedno nabití a ráda se tváří, že je v tomto ohledu daleko před jakoukoli konkurencí. Letos chce s inovovaným Modelem S dosáhnout dokonce na 830kilometrový dojezd na jedno nabití. To je sice zejména v kontextu s dlouhou dobou dobíjení pořád dalece nekonkurenceschopné vedle spalovacích aut, kterým za pár minut snadno přidáte i více jak dvojnásobný dojezd, přesto by to opět znamenalo náskok před ostatními.

Reflektuje ale tento dojem realitu? To se nedávno pokusil ověřit magazín Edmunds, který došel k jednoznačnému závěru: Nikoli. Jak jsme dříve probírali, praktické srovnání ukázalo jen tolik, že Tesla pouze nadhodnocuje dojezd svých aut jako nikdo jiný a zatímco její auta ve skutečném světě nezvládnou to, co čísla EPA naznačují, konkurenční vozy zvládnou i skoro o 60 % víc, než tytéž hodnoty udávají. V praxi tohoto srovnání tak nejenže Tesly neměly žádný náskok, dokonce ani nenabídly nejdelší dojezd.

Nešlo o případ jednoho auta, v testu neobstály Tesla Model S Performance, Model X Long Range, Model Y Performance, Model 3 Performance ani Model 3 Standard Range Plus. Tedy jinými slovy, každý kalifornský elektromobil, který do testu magazínu Edmunds nastoupil, nedosáhl na továrnou i agenturou EPA deklarovaný dojezd. Oproti tomu téměř veškerá konkurence oficiální data překonala, často o parník.

Závěry Edmunds vyvolaly menší pozdvižení, zase takové haló ale kolem nich nebylo. Paradoxně je nyní zviditelnila sama Tesla, která test začala zpochybňovat tím, že pokračoval pouze do chvíle, kdy palubní počítače aut ukázaly nulový dojezd, tedy nepřestala jet zcela. Dle jejích slov totiž nula na palubním počítači podobně jako v případě spalovacích aut neznamená úplně prázdnou baterii a vozy s jakýmsi bufferem dokážou pokračovat ještě dále. A kdyby jej Edmunds využil...

Tesla nejspíše doufala, že tím vše hasne, kolegové ale hozenou zvedli a realizovali druhé kolo testu, ve kterém zmíněné zohlednili. V případě dojezdu s udávanou nulou na palubním počítači se srovnání již zúčastnily pouze tři Tesly, stejně jako Ford Mustang Mach-E a Volkswagen ID.4. Tyto vozy zde ale spíše byly jen do počtu, hlavní pozornost se soustředila na kalifornské elektromobily, za jejichž volanty se po hodině střídali různí redaktoři, aby tak skutečně byla zajištěna co nejvyšší objektivita. Na stejnou teplotu pak byla v každém voze nastavena i klimatizace.

Jak se vzápětí ukázalo, Tesla může jen litovat, že raději vše nepřešla mlčky. Podobné rezervy, kterými automobilka argumentovala, má všech pět zmíněných elektromobilů. A třebaže Tesly mají o něco větší, takže jedno z jejích aut má fakticky nejdelší dojezd (i protože druhému Porsche Taycan nebyl měřeno dojezd po zobrazení nulového dojezdu), nic to nemění na zkraje zmíněném - zatímco téměř u všech ostatních elektromobilů se můžete spolehnout na to, že dojedou citelně dále, než výrobce udává, u Tesel se nemůžete spolehnout ani na to. Přičemž některé modely jsou v některých případech za udávanými daty dost daleko i při dodržení metodiky doporučované Teslou.

Všechno podstatné vám vykreslí grafika níže, z níž je jasné jedno - žádný náskok neexistuje. I obyčejná Kia Niro ujede v praxi jen o 33 mil (53 km) méně než vrcholná Tesla Model S Performance s největšími akumulátory.

Jak jsme už zmínili dříve a jak nedávno konstatoval i náš přítel Jason Fenske z Engineering Explained, který je sám majitelem Tesly Model 3 Performance, za údaji Tesly nestojí náskok v technologiích, ale to, že na maximum využívá prostoru v pravidlech EPA, aby udávané hodnoty maximalizovala. To pochopitelně mohou dělat i ostatní, ti ale chtějí operovat s čísly, které jsou zákazníci schopni zopakovat ve skutečném světě nebo je i překonat. Tesla dělá zjevně pravý opak.

Výsledky testu skutečného dojezdu elektromobilů graficky

Dojezd Tesel není takový, jak automobilka udává, naopak v případě konkurence lze obvykle počítat s větší porcí, než odhaduje agentura EPA. Ve výsledku tak mezi srovnatelnými auty jsou jen malé rozdíly. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Edmunds

Zdroje: Edmunds, Engineering Explained

Petr Prokopec