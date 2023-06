Tesla dál zkouší zaujmout skoro za každou cenu, její poslední slevová akce naštvala i ekology před 8 hodinami | Petr Prokopec

Americká automobilka říká, že její krok je motivován snahou o rychlejší ekologizaci dopravy. Pokud ale výměnou za tento bonus žádá zničení stále funkčních a v zásadě bezvadných starších aut, nemá její snaha s ekologií nic společného.

Jim Morrison s oblibou říkával, že ve všem, co dělá, je trocha ironie. Jeho slova si nejspíše vzala k srdci Tesla, jen je poněkud upravila. Nejznámější výrobce elektromobilů na světě se totiž evidentně snaží, aby ve všem, co dělá, byla alespoň trocha kontroverze. Výjimkou není ani její nejnovější krok, kterým je další zlevnění aut značky za pomoci tzv. šrotovného. Týká se britských ostrovů, což lze považovat za nemalou úlitbu tamnímu publiku. Značka totiž na počátku května bez jakéhokoliv předchozího upozornění oznámila, že končí s výrobou Modelů S a X s pravostranným řízením.

Lidem dala na výběr, zda zvolí levostranné provedení, sestoupí k Modelu 3 či Y nebo objednávku zruší. A jakkoli doufala, že dojde na výběr prvních dvou možností, realitou je spíše úprk klientely ke konkurenci. Něco takového před koncem čtvrtletí, kdy se značka pravidelně snaží co nejvíce navýšit dodávky, aby ohromila investory, není zrovna vítané. Proto přišlo další zvýhodnění, které má zájem nakopnout. Zda se však Tesla dočká úspěchu, je otázkou. Zatím se totiž zdá, že znovu šlápla do vosího hnízda a dráždí i své ekologicky smýšlející příznivce.

Automobilka totiž uvedla, že nový program má „urychlit přechod k udržitelné energii“. Proto se snaží tvářit velkoryse, vykoupí od nich jejich staré auto za jeho tržní cenu a k ní přidá slevu další 2 000 liber na vybraný nový vůz. Podmínkou je, že lidé musí auto, které dávají sešrotovat, vlastnit alespoň tři měsíce. Vůz navíc musí mít platnou technickou.

Právě tato a dále zmíněné podmínky jsou důvodem, proč se Tesla spíše než potlesku dočkala bučení. Lidem totiž vadí, že ze silnic hodlá stáhnout stále funkční auta, která by ještě nějaký ten čas mohla odvádět svou práci, a nahradit je novými. A to není ekologické ani v nejmenším. Mnohé autokluby navíc dodávají, že tímto způsobem může Británie přijít o řadu národních pokladů. Když totiž šrotovné v roce 2008 zavedla britská vláda, padlo programu za oběť mimo jiné 45 Jaguarů XJ-S či 88 Citroënů 2CV.

„Tato auta by přinejmenším měla být nabídnuta klubům nebo nadšencům, kteří je mohou zrenovovat či je použít na náhradní díly. Mohou také zamířit do aukcí. Sleva ve výši dvou tisíc nestojí za to, aby kvůli ní mizelo naše národní dědictví,“ uvedl k programu David Simister, editor nejčtenějšího britského magazínu zaměřeného na klasická auta Classic Car Weekly. S jeho slovy lze jen souhlasit, dřívější šrotovná měla za efekt vždy přesně to.

Zároveň je třeba poukázat na to, že hodnotu aut, které mají zamířit do šrotu, stanovuje Tesla někdy dost pochybným způsobem. A nabídnuté sumy za auto samotné obvykle ani zdaleka neodpovídají jeho tržní hodnotě. Jak totiž zjistili kolegové z webu Electrifying, za Fiat Panda z roku 2012 automobilka majiteli nabídla jen 1 668 GBP (45 000 Kč). Společnost Auto Trader ale za tentýž vůz chtěla dát 3 300 GBP (90 200 Kč). Pravda, od Tesly by prodávající dostal další 2 000 navíc jako bonus, ale šrotovat funkční auto kvůli pár stovkám liber navíc? Odpovězte si sami.

Aktuálně už jen dodáme, že mezi podmínky značky ještě patří fakt, že program nepočítá s vozy jakkoli poškozenými či takovými, které dříve byly používány jako taxi. Zrovna u takových aut by přitom stažení ze silnic a následné sešrotování mohlo dávat smysl. Skutečně ale Tesla s výhodně nakoupenými ojetinami něco takového zamýšlí? Nejsme si příliš jisti, aby je nakonec neprodala Auto Traderu se ziskem...

Nové Tesly si Britové mohou koupit nejen za snížené ceny, ale nově dostanou jakési šrotovné ve výši 55 tisíc korun, pokud odevzdají své spalovací auto. To ale musí být v zásadně bezvadné a mít technickou. Ekologický smysl likvidace takových vozů je značně pochybný, taková auta by mohla ještě léta odvádět svou práci. Foto: Tesla

