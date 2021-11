Tesla přiznala, že brzdy jejího vrcholného modelu za moc nestojí, nabízí nápravu za 460 tisíc před 2 hodinami | Petr Miler

Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že jde o slabý článek vozu, který fakticky znemožňuje využití jeho plného potenciálu. Tesla jej naštěstí vyřeší, levné to ale nebude ani trochu a je otázkou, kdy vlastně řešení dorazí.

Tesla letos začala prodávat nový vrchol své nabídky, Model S Plaid. Rozhodně jím nezklamala, když jej obdařila více jak tisícikoňovým výkonem a dostala jej mezi absolutní smetánku silničních aut z hlediska akcelerace. Dynamika v přímce je ale jedna věc, komplexní zvládání takového výkonu druhá.

Rychle se tak ukázalo, že zatímco ve sprintu dokáže Model S Plaid porážet nejlepší supersporty planety, na okruhu nestačí ani autům se zlomkem jejího výkonu. Ostatně už oficiální vystoupení vozu na Severní smyčce Nürburgringu bylo zklamání, neboť ani výsledný čas, ani předvedená jízda, při níž pilot vůz zřetelně šetřil při deceleraci, neodpovídala očekáváním. Před pár dny se pak majiteli podařilo přímo natočit, co brzdy na okruhu dělají při plné zátěži. Problém je jak samotná technika, tak její kalibrace.

Posledním argumentem za všechny budiž nedávná analýza našeho přítele Jasona Fenskeho z Engineering Explained, který natočil video popisující, že tento vůz je snad jediným sériově vyráběným automobilem, který lépe akceleruje než brzdí. Není to jen otázka brzdného výkonu, přesto je už z technických parametrů zjevné, že výkon vozu, jeho hmotnost a velikost i typ použitých brzd jsou ve zjevném nepoměru. Například Bugatti se chlubí tím, že už Veyron s výkonem motoru 882 kW disponoval brzdami o výkonu až 5 600 kW, o něčem takovém si Plaid může nechat jen zdát.

Tesla se k tomu nikterak nevyjadřovala, její poslední krok ale svědčí o tom, že o brzdové mizérii Modelu S Plaid moc dobře ví. Na svém webu totiž už začala nabízet právě pro tento vůz karbon-keramické brzdy, což je docela osvědčené řešení. Pokud máte logo Tesly na ložním i spodním prádle, nejspíše křičíte, že takové brzdy nabízí třeba spousta německých značek a ještě to automaticky neznamená, že ty základní jsou špatné. To máte pravdu, ale ještě jsme nezažili, aby taková auta dostala CCB, jak se karbon-keramikám také říká, rok a půl po jejich prvním odhalení. Toto je zkrátka řešení problému, ne následování původního plánu.

Pokud by tomu tak bylo, Tesla by jistě nevytáhla na Nordschleife auto, které ani neumí ubrzdit svůj výkon a čekala na videa ukazující nehody způsobené náhle odcházejícími brzdami. A rozhodně by o takovém kroku neinformovala v listopadu 2021 s tím, že jej učiní „v polovině roku” 2022 - je to zjevně něco, na čem se teprve pracuje, a je tedy samozřejmě otázkou, zda se v za půl roku něčeho skutečně dočkáme.

Přesto je známa cena - 20 tisíc USD, tedy asi 460 tisíc Kč. To je opravdu hodně velký příplatek, který odpovídá přibližně celé ceně takových brzd. Obvykle se připlácí méně, neboť automobilka z ceny CCB odečte cenu konvenčních brzd, které u takových vozů též nebývají levné. Tady zřejmě jsou, což by odpovídalo jejich mizernému výkonu. Na druhou stranu, více jak 1000koňový vůz, který může s výbavou a posádkou snadno vážit 2,5 tuny, bude potřebovat opravdu mohutné karbon-keramiky...

