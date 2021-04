Tesla poznává úskalí podnikání v Evropě, svou místní továrnu hned tak neotevře před 2 hodinami | Petr Prokopec

Dívat se na to dá lecjak, podnikání v Evropě ale provází mnohem více omezení, než je zvykem třeba v USA. Tesla na to není zvyklá, a tak si hlasitě stěžuje na to, že dodnes nemá povolení ke stavbě, která je skoro hotová.

Tesla poblíž německého Berlína staví svou evropskou Gigafactory, ve které by neměl být montován pouze Model Y, ale zároveň by mělo jít o největší továrnu na baterie na starém kontinentu. Automobilka dlouho počítala s tím, že výrobní proces odstartuje 1. července letošního roku, teď už tomu ale nevěří ani ona sama. Důvodem je mnohem složitější proces schválení celé stavby, na který není z USA zvyklá.

Problémem jsou mimo jiné hadi, kteří se v místních lesích uložili k zimnímu spánku. Tesla tak má již od prosince loňského roku soudně zakázáno pokračovat v mýcení lesů, na jejichž místě chce svůj monstrpodnik postavit. Automobilka přitom již od počátku čelí tlaku environmentálních skupin, kvůli nimž se nakonec musela zavázat k více než dvakrát nižší spotřebě vody, než původně plánovala. Kromě toho musí za každý pokácený strom vysadit několik nových. To vše se dalo vyřešit, hadi jsou ale zjevně věcí neřešitelnou.

Lokální organizace NABU totiž uvádí, že mýcení lesů může narušit zimní stanoviště užovky hladké, pro kterou by přitom aktuální počasí bylo smrtící. Stejně tak může Tesla předčasně probudit i ještěrku obecnou. Práce na továrně jsou tedy zastaveny, a to nikoliv jen kvůli ochráncům přírody. Automobilce zároveň chybí i finální úřední rozhodnutí, které je v Německu u průmyslových objektů vyžadováno. A kdy či případně zda jej dostane, momentálně není jisté.

„Německé schovalovací procesy pro průmyslové a infrastrukturální projekty, stejně jako územní plánování, přímo narušují realizaci tohoto projektu, který je důležitým prvkem v boji proti klimatickým změnám,“ uvádí Tesla v dopise, který byl 7. dubna zaslán úředníkům. Což jinými slovy znamená, že automobilka se zaštiťuje ochranou klimatu s cílem narušit pozemní eko systém.

Na jednu stranu pochopitelně chápeme, proč je Tesla roztrpčena. O finální rozhodnutí zažádala již před 16 měsíci a stále jej nemá. Na druhou stranu bylo od počátku jisté, že stavba právě kvůli ochráncům přírody nebude probíhat jednoduše. Pokud by totiž Tesla skutečně byla tak environmentální firmou, jak o sobě soustavně tvrdí, pak by Gigafactory vystavěla tam, kde nebude přírodě nikterak škodit a tyto potíže se neobjeví. Pro ni ale byla důležitější zvolená lokalita, která je strategicky výhodná.

Soudní rozhodnutí se přitom očekávalo již před několika měsíci. Nicméně jelikož hadi se ze zimního spánku probouzí povětšinou až na konci dubna, dá se předpokládat, že ještě po několik týdnů bude automobilka čekat. Zrovna to ovšem není její šálek kávy, jak dokládá i ve zmiňovaném dopise, ve kterém tlačí na úřady i proto, aby mohla investorům nabídnout více transparentnosti. Ani tento apel však nejspíše nebude vyslyšen.

Kvůli obstrukcím ochránců přírody již v Německu došlo na zdržení mnoha environmentálně zaměřených projektů, zejména pak větrných elektráren. Také kvůli nim bylo třeba kácet lesy, což se málokomu líbilo. U řady projektů tak mezi zasláním žádosti a odbrzděním finálního schválení uběhlo i několik let. To je asi to poslední, co by si Tesla přála, dopadnout to tak může. Nakonec - od 16 k 24 měsícům už není tak daleko...

Tesla se v únoru pochlubila stavem berlínské Gigafactory. Již v té době ale dle Němců měl mít projekt zpoždění a nyní se ukazuje, že chybí i finální úřední požehnání. Mimo jiné i proto, že v dané lokalitě zimují hadi. Letní otevření továrny je tak nereálné. Foto: Tesla

