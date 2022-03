Tesla připravila drahý audiosystém o reproduktor a nikomu to neřekla. Zákazníci si neměli všimnout, všimli si

Tento případ jen ukazuje, kam - a jakým způsobem - zachází snahy Tesly o snižování nákladů. Auta připravuje o různé prvky, aniž by o tom kohokoli jakkoli informovala, pochopitelně s vysvětlením, že pro zákazníka se nic nemění. Jenže realita je jiná.

Jak se říká, zoufalá doba vyžaduje zoufalé činy. Po dvouletém boji s koronavirem, ročním chaosu spojeném s nedostatkem čipů a zahájení války na Ukrajině zmíněné pořekadlo na letošek padne jako ulité. Výrobcům aut začíná scházet kde co, za dostupné komponenty pak musí platit více než kdy dříve, nezřídka i několikanásobně. Není tedy vlastně překvapivé, že buď neprodukují vůbec nic, montují vozy nedokončené a nebo se je snaží oholit o prvky, které považují za nepodstatné.

Poslední zmíněnou možnost zvolila Tesla v případě řešení příplatkového audiosystému, bohužel k ní však přistoupila dle svých nejlepších tradic. Zákazníky tedy o ničem neinformovala, s podobnými věcmi si ostatně nikdy nedělala hlavu - již v minulosti několikrát vyšlo najevo, že lidé platí stejné či větší peníze za vozy, které jsou horší než ty, které byly k dispozici ještě před několika měsíci. A jak jsme již zmínili, nejnověji se toto „holení” týká prémiového audiosystému, který u Modelů 3 a Y pozbyl výškového reproduktoru.

Kdy přesně se to stalo, neví nikdo, jeden z fanoušků a investorů Sawyer Merritt ale o tomto informoval svět na svém Twitteru již 7. ledna. Tehdy citoval kohosi z firmy s tím, že odstranění zmíněného reproduktoru „zredukovalo složitost a nadbytečnost, aniž by tím utrpěla kvalita zvuku“. Tohoto oznámení si pochopitelně málokdo všimnul, značka by měla zauvažovat o obnovení oddělení, které bude mít na starosti komunikaci s veřejností. Ale to dnes nechme stranou.

Představa, že kvalita vozu neutrpí, na každý pád rychle vzala ta své. Majitelé si všimli, že rozdíl v kvalitě zvuku je po odstranění reproduktoru jasně patrný. A to dokonce tak moc, že jej rozpoznal ještě dříve, než věc vytáhl na světlo světa Merritt. Jeden z nich totiž původně vlastnil Model 3 z roku 2019, u kterého audio systém prezentovaný jako prémiový skutečně zněl jako něco výjimečného. Přednedávnem si nicméně převzal zcela nový Model 3 Performance, tedy dražší provedení než to původní, ovšem po prémiovém zvuku již nebylo ani památky.

Opravdové překvapení nicméně čekalo pod palubkou, kde byla díra na reproduktor přelepená páskou. Tesla pak dokonce i odmontovala kabeláž, načež musel majitel přistoupit k poněkud náročnější nápravě, než s jakou původně počítal. Chybějící reproduktory totiž nemohl koupit přímo od Tesly, která je z nabídky zcela vyřadila, místo toho vyrazil na Amazon. Dráty od setu značky Pioneer pak zasunul do existující zdířky pro středový středopásmový reproduktor.

Kromě samotného vozu tedy majitel utratil dalších 60 dolarů (cca 1 350 Kč), přičemž navíc musel přiložit ruku k dílu, aby chybu Tesly napravil. Ta pak pro změnu ušetřila 25 dolarů (550 Kč) za reproduktor a nějaké další peníze za kabeláž, která je v současné době taktéž nedostatkovým zbožím. A jakkoliv se na první pohled zdá, že jde o nízkou sumu, při stejném opatření u takového půl milionu vozů se již rázem jedná o 12,5 milionu USD (přes 273 milionů Kč).

Jde tak o další z velmi sporných kroků značky, která se soustavně chlubí tím, jak moc pro ni zákazník znamená. Prakticky každým svým opatřením ale tato slova popírá. Skutečně se tedy nemůže divit, že averze vůči ní roste - jsou to stále ty samé chyby kolem dokola a jsou podle nás úplně zbytečné.

BREAKING: Tesla's made several changes to the Model 3/Y that were highlighted in a new internal post. Some of these were previously reported. These changes apply to both Fremont & Shanghai built 3/Y models, & will be phased into new regions. Transition completed by Q2 2022.



