Tesla pro zájem zpřístupní plné autonomní řízení všem. Má jeden háček: Neumí řídit před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla zůstane Teslou, i kdyby trakaře padaly, chce se říci. I když mnohokrát narazila v případě předčasného uvolňování nový funkcí pro veřejnost, udělá to klidně znovu. A tady může jít i o holý život.

Systémy autonomního řízení jsou ve své nynější podobě dobrým sluhou, ale zlým pánem. Dokáží být vhodným doplňkem vašeho vlastního řízení, pokud se s nimi dokážete sžít, pak jsou skutečně dobrým sluhou. Jakmile ale podlehnete dojmu, že řízení zastanou za vás, stane se z nich zlý pán, který jednoho dne nezvládne banální dopravní situaci, kterou byste zvládli levou zadní. V tomto tkví jejich nebezpečí, a proto každá odpovědná automobilka pouští tyto systémy na trh s řadou omezení, co možná nejadekvátnějšími jmény a řadou doprovodných informací. Ne tak Tesla.

Ta ji loni v říjnu spustila systém Full Self-Driving, tedy plné autonomní řízení, který dala k dispozici vybraným motoristům. Ti si ovšem nemohli užívat plnohodnotné autonomní řízení, jak by název naznačoval, nýbrž pouze o trochu vylepšený Autopilot. Který ovšem taktéž není schopen ani zdaleka autonomní jízdy, jak by jeho název naznačoval. Místo toho tu máme podporu řízení úrovně SAE2, které vyžaduje, aby řidič měl neustále ruce na volantu. A kromě toho musí být stále schopen ihned převzít řízení.

Již samotný popis dokládá, že Tesly opravdu samy řídit neumí, i sama automobilka jej charakterizuje označením SAE2. A co více, samotný systém ani není hotový, venku je v testovací beta-verzi. Pokud by jej rozumně používalo velmi omezené množství prověřených lidí, asi by se to dalo ještě akceptovat. Ovšem to by nebyla Tesla, aby nesmýšlela jinak. Elon Musk se tak čerstvě nechal slyšet, že jej i v této podobě dá k dispozici prakticky každému.

Šéf Tesly během víkendu na Twitteru oznámil, že s příchodem updatu 8.2 se velikost testovacího programu FSD zdvojnásobí. A jakmile bude k dispozici softwarová verze 8.3, bude velikost programu dokonce desetinásobně větší. Zájemci by si proto měli začít zamlouvat svá volná místa. Těch ale zjevně nebylo volných tolik, kolik lidí po FSD zatoužilo. A proto Musk původní plán změnil a oznámil, že během 10 dnů se na displeji vozu objeví ikonka pro stažení příslušného softwaru.

Musk následně ještě dodal, že skutečná dostupnost FSD se bude odvíjet dle regionů, neboť někde ani Tesla nedokáže ohnout legislativu. Podstatné nicméně je to, že stále více lidí dostane do rukou systém, který bude dělat stále více věcí za ně. Bohužel se však jedná o systém, který je nevyzpytatelný a který zmatkuje i v banálních situacích.

Právě v názvosloví a chování lidí, kteří se automaticky nevhodnému názvu přizpůsobí, tkví hlavní nebezpečnost technologií Tesly. Je přitom velmi pravděpodobné, že FSD v deseti či třeba stech předchozích případech zvládne problematickou situaci vyřešit, třebaže o celkové bilanci máme své pochybnosti - případy, kdy lidé na internetu říkají, že jim Tesla zachránila život, byly často situace, které svým neobratným chováním v provozu způsobila sama. Ovšem právě tím, že leccos zvládne, vás ukolébá. Ve chvíli, kdy tedy budete nejvíce třeba, budou vaše reakce nulové. A to je to nejhorší, co může nastat.

Elon Musk chce plně autonomní řízení dostat do každé Tesly. Problém je, že jeho vozy autonomně řídit neumí, tedy ne vždy a za všech okolností. Lidé ale budou mít na mysli hlavně název systému, nikoliv to, že jde o testovací program, v jehož rámci mají mít ruce na volantu. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Elon Musk@Twitter

Petr Prokopec