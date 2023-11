Tesla prý nabídne elektromobil za 616 tisíc Kč, navíc vyrobený v Evropě. Kde je ale roky slibovaný pick-up za 924 tisíc? před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Elektrická Tesla za cenu nižší než u základní Škody Octavia? Navíc „Made in Germany”? Přesně tohle se má stát podle Elona Muska realitou, stejný člověk ale před 4 roky sliboval Cybertruck za statisíce. A ten dodnes není nikde.

Pro Elona Muska se přísloví „slibem nezarmoutíš“ stalo skoro denním chlebem. Ostatně již skoro dekádu mluví o tom, že „příští rok“ máme očekávat Tesly osazené plně autonomním řízením. Jenže taková auta jsou i letos v nedohlednu. A nejinak je tomu v případě nového základního elektromobilu. Musk měl přesto během své nedávné návštěvy berlínské Gigafactory slíbit, že právě tam bude vznikat nový levný vůz značky startující na 25 tisících Eur, tedy asi 616 tisících Kč.

Zní to pěkně, ale dá se tomu věřit? Možná se stačí vrátit do roku 2019, kdy Musk nemluvil jen o základním elektromobilu značky. V té době Tesla představila také Cybertruck, v jehož případě měla být základní varianta k mání od 40 tisíc dolarů (cca 924 tisíc Kč). Momentálně se ale začíná mluvit o tom, že základní model nikdy nedorazí. Místo toho si zákazníci budou moci koupit jen verze se dvěma či třemi jednotkami, u nichž došlo na nemalé zdražení a stát budou snadno miliony.

Tesla tedy stěží někdy splní tento jen pár let starý závazek, přesto je na stole nový. Přičemž ani v tomto případě se zatím nezdá, že by slova následovala premiéra skutečného vozu. Už jen proto, že třeba koncern General Motors mluví o tom, kterak nelze vyrobit ziskový elektromobil pod 35 tisíc dolarů (cca 808 tisíc Kč). Po roce zkoumání to zjistila i Honda, která ve spojení s GM chtěla na trh uvést dokonce elektrické auto za 30 000 USD (asi 692 tisíc Kč). Japonci tak projekt raději rovnou odpískali.

Muskovi ale možná nezbývá než slibovat nesplnitelné. Trh s elektromobily začíná být přehuštěný, zákazníků pak nepřibývá. Tesla se sice ještě stále drží na vrcholu, jenže trůn zvládla udržet pouze díky obrovským slevám a vidinám lepší budoucnosti. Šéfovi firmy tak nezbývá než udržovat „dobrou náladu v týmu” za pomoci optimistických vizí - nezdá se totiž, že by mu ty dříve nesplněné někdo vyčítal.

Příslib levného elektromobilu by Teslu měl ještě nějaký čas udržet na výši, stejně jako Muskův předpoklad, že automobilka by v roce 2030 mohla prodávat 20 milionů aut ročně. To zní jako ještě absurdnější plán, ale kdo jsme my vedle nejbohatšího muže světa?

Faceliftovaný Model 3 u nás startuje na 1 053 990 Kč, Tesla má ale přijít s ještě o víc jak 400 tisíc Kč levnějším autem vyráběným v Německu. Sami posuďte, jak moc je něco takového reálné. Foto: Tesla

