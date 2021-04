Tesla se čínským komunistům začíná klanět víc než český prezident před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pokud by něco podobného stalo kdekoli jinde na světě, Tesla by se s dotyčným nemazala. Protože ale začal vykřikovat v Číně, je reakce docela jiná. Proč? Automobilka cítí, jak ztrácí přízeň „strany”.

Elon Musk již mnohokrát zmínil, že čínský trh je pro Teslu extrémně důležitý. Není to až tak překvapivé, neboť tato země podporuje elektromobilitu velmi intenzivně a většího trhu s auty na světě není. Co na tom, že Čína již oznámila, že kvůli zvyšujícím se energetickým nárokům bude minimálně až do roku 2040 navyšovat produktivitu uhelných elektráren, což poněkud dělá čáru přes rozpočet boji za čistou planetu, kterým se Tesla ráda ohání. Byznys je byznys.

Naneštěstí pro Teslu je ale ten její v Číně vystaven na vratkých základech, neboť na rozdíl od jiných zemí je automobilka dána na milost či nemilost vládnoucí garnituře. V Evropě nebo v Americe neexistuje instituce, která by mohla jednoduše říci, že Tesla tam či onde působit nebude, v Číně to ale možné je. A podle toho se automobilka chová - tamním komunistům se klaní snad ještě víc než český prezident.

Na tento stav jsme upozornili již v únoru, kdy Tesla vydala překvapivé prohlášení, ve kterém uvedla, že hluboce lituje chyb učiněných při výrobě svých aut. Mimo to automobilka přislíbila i bleskurychlou nápravu, což bylo vskutku neobvyklé. Ve zbytku světa se Tesla už proslavila tím, že se problémy zákazníků příliš ochotně nezabývá, tedy pokud je vůbec ochotna se o nich bavit.

Na tom se dodnes nic nezměnilo, v Číně se nicméně Tesla začíná hrbit stále hlouběji. Potvrzuje to i nejnovější vývoj, jenž navazuje na aktuálně probíhající autosalon v Šanghaji. Ten byl v úterý narušen paní Čang, která na stánku značky nepřehlédnutelně protestovala proti vadným brzdám, jimiž měl být osazen její Model 3. Ten si loni půjčil její otec, ovšem narazil do vozu před sebou, což vedlo ke zranění dvou lidí.

Paní Čang z toho důvodu po Tesle požaduje navrácení peněz výměnou za vůz, který je dle jejího názoru velmi nekvalitní. Zároveň se přitom dožaduje i finančních kompenzací. Tesla oproti tomu uvádí, že vůz byl v době nehody zcela v pořádku a incident zapříčinila přílišná rychlost a chyba řidiče. Mimo to automobilka uvádí, že opakovaně nabízela majitelce prošetření vozu nezávislou třetí stranou, to však bylo paní Čang odmítáno.

Obě strany se takto dohadují již nějakou dobu, přičemž výsledkem všeho byl úterní výstup, kdy paní Čang vyskočila na střechu jednoho z vystavených aut značky a dala najevo svou nelibost. To rozhodně není korektní chování, a tak není divu, že dotyčná skončila v policejní cele a čelí obvinění z narušování veřejného pořádku. Pokud by něco takového proběhlo v Evropě či Americe, Tesla by si na dotyčném smlsla a veřejně jej zostudila jako výtržníka, se kterým se nedá jednat. V Číně? Tam se automobilka navzdory neomalenosti paní Čang veřejně omluvila s tím, že příště bude řešit stížnosti zákazníků mnohem pečlivěji.

To je pozoruhodná servilita, která má patrně základ v tom, že Čína se k lokálním aktivitám Tesly staví stále více nelibě. Před pár dny vydala čínská stání agentura Xinhua News (známá též jako Nová Čína) článek, ve kterém veřejně viní Teslu z liknavého přístupu při řešení bezpečnostních problémů. Článek konstatuje, že Tesla se musí zlepšit, aby si získala zpět důvěru zákazníků, kteří jsou opakovaně konfrontováni s nedostatečně dobře fungujícími brzdovými systémy nebo požáry při dobíjení.

Jsme k Tesle kritičtí, ale toto podle nás nekoresponduje s realitou - nevíme o žádném větším množství problémů s požáry aut americké značky v Číně nebo opakovaným defektům brzd, jedná se o izolované záležitosti nevymykající se mezím obvyklosti, dokonalá auta nestaví nikdo.

Xinhua ale dokáže fungovat jako Rudé právo a psát to, co je třeba napsat, nikoli nutně to, co je odrazem reality. Vše tak nasvědčuje tomu, že Tesla se v Číně z nějakého důvodu znelíbila a zřejmě nechce dávat další záminky ke kritice, proto tak pokorný přístup i k prkotině, jako byl onen šanghajský incident. Zní to strategicky správně, Elon Musk by si ale asi měl rozšířit znalosti o komunismu.

Sami jsme jako Češi a Slováci poznali, že komunisté nemají problém zabíjet lidi ve vykonstruovaných procesech proto, že se jim nelíbí jejich názory. Tak proč by nutně potřebovali další záminky, aby se zbavili Tesly, pokud si to zamanou? Spoleh v jejich případě není na nic, konzistence je pro ně neznámé slovo. Nakonec posledním komunistickým prezidentem ČSSR byl člověk, kterého sami komunisté ve vykonstruovaném procesu málem nechali zabít - pak asi zjistili, že je vlastně skvělý. Tesla by si tak měla dát pozor, aby se potupně neklaněla někomu, kdo jí záhy stejně srazí vaz.

Tesla se v Číně chová úplně jinak než ve zbytku světa a omlouvá se i v situacích, kdy bychom to nečekali ani zde. Cítí totiž, že komunisté jí nejsou nakloněni. Foto: Tesla

Zdroje: Auto News, Xinhua News Agency

Petr Prokopec