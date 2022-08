Tesla se při crash testu otočila na střechu a začala hořet, i to ukazuje, proč je pojištění elektromobilů tak drahé před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pomalu neuplyne den, abychom se nedozvěděli o nějaké nové či dosud nepříliš skloňované nevýhodě elektrických aut. Drahé pojištění je další z nich, má svá faktická opodstatnění.

Cena elektřiny na lipské burze se aktuálně pohybuje okolo 20 tisíc korun za jednu megawatthodinu. Děje se tak navíc už v srpnu, tedy ještě před začátkem topné sezóny. Je tak zjevné, že řadu domácností i firem čekají tuto zimu těžkosti. Navíc jde o další těžkou ránu pro elektromobilitu, neboť jejich majitelé budou platit stále více srovnatelné sumy za doplňování energie do svých vozů, i když elektřina na rozdíl od benzinu a nafty není zatížena žádným drastickým zdaněním. A co teprve, až bude...

Nejde navíc o jediný aktuální problém. Evropská unie aktuálně zvažuje, že lithium zařadí na seznam toxických látek resp. změní jeho klasifikaci na daleko více nebezpečnou. Tím by zasadila elektromobilitě další direkt, neboť bez tohoto prvku se dnes výrobci zkrátka neobejdou. Co bychom si pak vůbec mohli koupit? Spalovací vozy jednou neprojdou emisním sítem, ty elektrické by pak byly považovány za škodlivé z jiného úhlu pohledu. Dá se tedy předpokládat, že ve jménu vyššího dobra přijde nějaká výjimka, která lithium udělá „dočasně netoxickým”.

Na úskalí elektromobilů nicméně začínají stále častěji upozorňovat i pojišťovny, neboť pojištění těchto aut je podstatně dražší. S elektrickým pohonem jsou totiž spojená citelně vyšší plnění v případě nehod. Dle dat společnosti AXA jde v případě srovnatelných nehod v průměru o 50 procent (!) vyšší náklady, za čímž stojí hned tři faktory. Tím prvním je podlaha elektrických aut tvořená bateriemi, která se může snadno poškodit a vést tak k požáru. Druhým je vysoký výkon, který lidé snáze nezvládnou. Do třetice zde pak máme příliš vysokou hmotnost, která se stará o horší následky nehod.

Aby společnost AXA měla pro svá tvrzení oporu v důkazech, uspořádala sérii nárazových testů. Při tom prvním se Tesla Model S rozjela proti rampě, která ji katapultovala do vzduchu. Ještě během letu přitom došlo na převrácení vozu, ze kterého začaly odlétávat mnohé panely karoserie. Po přistání na střeše pak elektrický sedan zachvátily plameny, i když je nutno poznamenat, že tak z bezpečnostních důvodů proběhlo kontrolovaně, nikoli spontánně. Baterie jsou totiž velmi nevyzpytatelné a AXA nedokázala zajistit, že by v případě spontánního vzplanutí nedošlo k explozi a zranění diváků.

Nicméně i přesto šlo o simulace reálně možné situace včetně rychlosti, s jakou plameny zachvátily vůz. Právě to představuje obrovské riziko, stejně jako hrozba pozdějšího opakovaného samovznícení. AXA proto navrhuje, aby došlo na lepší ochranu baterií, třeba za pomoci titanového plátu. Něco takového by je nicméně ještě více prodražilo, stejně jako by dále mohla vzrůst hmotnost. Ta je navíc dalším problémem, jak pojišťovna potvrdila během srážky benzinového a elektrického Golfu. První byl totiž poškozen daleko více, neboť ten druhý váží při stejných rozměrech o 400 kilogramů více.

AXA přitom dodává, že elektromobily jsou stejným problémem jako SUV, jejichž majitelé mají díky větší robustnosti vozu pocit většího bezpečí. Právě díky tomu jsou ovšem větším rizikem pro kohokoli dalšího. Lidé fandící elektrického pohonu proto musí převzít odpovědnost i za následky možných nehod pro ostatní. A problémem je také vysoký výkon, se kterým si někteří nejsou s to rozumně poradit. Dle pojišťovny by proto lidé měli elektromobily po převzetí používat jen v eko-režimu, kdy nemají k dispozici plný výkon a mohou si tak na ně lépe zvyknout.

Máme nicméně pocit, že veškeré rady nepadnou na úrodnou půdu. Lze pak sice zmínit, že AXA nepovažuje riziko vzniku požáru za příliš vysoké, bez ohledu na pohon totiž takto v průměru shoří jen 5 aut z 10 tisíc. Existuje tak 38krát vyšší pravděpodobnost, že dojde ke škodě způsobené kunami, než abyste řešili spálení vozu na prach. Nicméně i přesto pojišťovna uznává, že jakmile se plameny objeví, je velmi těžké je potlačit. V důsledku všeho zmíněného jsou s elektromobily spojené podstatně vyšší pojistné sazby.

Proti politicky vynucovanému pohonu auta se tak zvedá averze i na neobvyklých frontách. V kombinaci s oněmi rostoucími náklady se pak dá předpokládat, že zastání již elektromobily nebudou mít ani u některých svých někdejších fanoušků. Však o peníze jde nakonec vždy až na první místě...

Crash testy uspořádané pojišťovnou AXA upozornila na některá rizika spojená s nehodami elektromobilů, kvůli nim za ně lidé musí platit podstatně vyšší pojistné. Foto: AXA, tiskové materiály

Zdroj: AXA

