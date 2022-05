Tesla stáhla z prodeje svůj nejočekávanější model skoro všude, lidem dluží stovky milionů před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Někteří se zlobí, že tak učinila, my bychom se ale v prvé řadě zlobili spíše na to, že jej takto vůbec kdy nabízet začala. Bylo totiž od začátku jasné, že v podobě jakkoli blízké té zprvu odhalené se Cybertruck nemůže dostat do prodeje jinde než v USA, všude jinde také teď přestal být nabízen.

V roce 2017 představila Tesla s velkou pompou elektrický tahač Semi po boku Roadsteru druhé generace. A kromě toho se během prezentace vytasila také s náznakem pick-upu Cybertruck. Na jeho odhalení došlo o dvě léta později, přičemž zájem publika nejspíše musel zaskočit i Elona Muska. Během týdne totiž mělo být učiněno 250 tisíc předběžných objednávek či rezervací, přičemž toto číslo mělo do června roku 2020 narůst na 650 tisíc. Momentálně by se pak počet rezervací měl blížit 1,5 milionům, Tesla však žádné z těchto čísel nikdy oficiálně nepotvrdila.

Dříve kalifornská, nyní již texaská automobilka místo toho přišla s logickým, přesto poněkud překvapivým a rozhodně opožděným krokem. Jakkoli bylo od začátku jasné, že tohle auto je určeno pro USA, objednávat jej šlo z celého světa včetně třeba České republiky, čemuž jsme se už v roce 2020 hlasitě divili. Tesla si zkrátka nechala platit peníze za rezervaci auta od lidí ze zemí, kam vůz ani nezamýšlela dodat, přijde to někomu korektní?

Tak či onak právě s touto praxí nyní přestala vůz stáhla z nabídky skoro všude na světě, vyjma Severní Ameriky. Pojetí elektrického pick-upu totiž nevyhovuje zejména evropským normám. Kromě toho jej Tesla neplánuje vyrábět v pravostranné verzi, kvůli čemuž Cybertruck nejspíše nebude moci mimo jiné do Austrálie. Mimo USA měla takto Tesla získat rezervační poplatek 100 dolarů (asi 2 340 Kč) od více jak 100 000 lidí, což by znamenalo, že jim teď dluží vrácení stovek milionů korun.

Musk již naznačil, že pro mimoamerické trhy může vzniknout menší verze pick-upu s poněkud odlišným designem. To ovšem není vůz, který si lidé zarezervovali, načež se Tesla začíná pohybovat na velmi tenkém ledě. Mimo jiné zmínění Australané se totiž začínají ptát, proč automobilka od tamní klientely vybírala rezervační poplatek, když zjevně ani nepočítala s verzí určenou pro nejmenší světový kontinent. Tesla z nich měla podle informací tamních médií takto vylákat přibližně 2 250 000 AUD (cca 37 mil. Kč). Předpoklad dluhu stovek milionů Kč z celého zbytku světa tak může být ještě opatrný.

Ať už je to ale jakkoli, celosvětově si firma přišla na velké peníze. A i když nikomu nenaznačila, jak je hodlá vrátit, ani nevysvětlila, proč je vlastně vybírala, rozhodla se vstoupit znovu do podobné řeky. Nyní vybírá zálohy od zájemců o zmiňovaný tahač Semi, s nímž je ovšem spojen docela jiný rezervační poplatek - zájemci musí nejprve uhradit 5 000 USD (asi 117 tisíc Kč) a do 10 dnů dalších 15 000 USD (cca 352 tisíc Kč). Nejsme tedy daleko od půl milionu korun.

Jak jsme přitom zmínili již v úvodu, Semi byl představen v roce 2017 a výroba měla dle původního oznámení odstartovat o dvě léta později. To se nicméně nestalo, po řadě odkladů pak Tesla nově počítá s příštím rokem, což platí také o Cybertrucku. Zda nicméně jde o termín, který již bude dodržen, je ve hvězdách. Kdokoliv tedy rezervační poplatek uhradí, se může považovat za investora Tesly - jen s tím rozdílem, že nic nevydělá na případném růstu ceny akcií, na druhou stranu ale také nic neprodělá, pokud hodnota firmy nabere trochu rozumnějších podob.

Automobilka na každý pád nadále počítá s tím, že Semi bude startovat na 150 tisících dolarech (3,52 mil. Kč), což je cena, která byla oznámena již v onom roce 2017. Od té doby se nicméně odehrálo mnohé, zejména došlo na zdražení mnoha komponentů a materiálů. Elektrický tahač má přitom v případě baterií startovat někde na 500 kWh, což znamená, že rozhodně bude dražší, než bylo oznámeno. Tesla ale špatné zprávy zveřejňuje nerada. A když, tak až ve chvíli, kdy je to opravdu nutné - jako nyní v případě oněch předobjednávek Cybertrucku...

Chcete Teslu Cybertruck, a jste z Evropy? Dosud jste si ji mohli předobjednat, teď by ale místní prodej zastaven. Až teď, chce se dodat, automobilka už dávno věděla, že elektrický pick-up v podobě, v jaké jej v roce 2019 představila, na starý kontinent nikdy nebude dovážet. Foto: Tesla



V případě tahače Semi byl naopak předprodej spuštěn, při zvážení všech okolností nám ale znovu nepřijde rozumné Tesle posílat byť jen korunu. Foto: Tesla

Zdroje: Tesla, Drive

Petr Prokopec

