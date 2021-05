Tesla pokrytecky staví továrnu v Texasu, lidem z okolí ale auta normálně neprodá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Když někde začnete auta vyrábět, dává to šanci je tamtéž i efektivně prodávat, Tesla je ale příliš paličatá na to, aby takové výhody využila. A tak raději vozy z Texasu vyveze a pak je prodá přes jiný stát, než aby se konečně podvolila pravidlům.

Tesla má dnes po světě jen dvě funkční továrny na auta - v Kalifornii a v Číně. Další dvě ale staví, přičemž ta nám trochu známější vzniká u německého Berlína, další u texaského Austinu. Sama volba tohoto místa je trochu pokrytecká, neboť Tesla si toto místo vybrala kvůli menší byrokratické a daňové zátěži ve srovnání s Kalifornií, kde obojí naopak jen bují. A to za situace, kdy by bez přerozdělování peněz zaplacených jinými skrze daně a další podobné instrumenty zřejmě dávno neexistovala.

Tohle ale nechme stranou, nyní se ukázal jiný pozoruhodný aspekt této volby. V Texasu, jako v řadě amerických států, platí zákaz přímého prodeje aut zákazníkům výrobci. Je to běžný institut snažící se udržet na trhu co největší rovnost všech stran - jednak aby relativně malí dealeři nemuseli soutěžit na trhu s obrovskými automobilkami, které by si mohly dovolit klidně roky provozovat svá vlastní dealerství ve ztrátě, dokud by soupeře „nevyhladověly” a pak získaly příliš dominantní pozici na trhu. To je ve výsledku plus i pro zákazníky, kteří navíc opět nevstupují do kontaktu s obřími korporacemi, které nebývají při řešení sporů příliš vstřícné. Partnery jsou jim menší firmy, kterým by pověst arogantních dodavatelů mohla mnohem snáze zlomit vaz.

Z podstaty tedy toto omezení nepovažujeme za špatné a platí skutečně ve většině amerických států. Automobilka tak musí se zákazníky vstupovat do kontaktu jen skrze nezávislou dealerskou síť a i kdybyste i o tom mysleli cokoli, je to pravidlo, které všichni respektují. Až na Teslu. Ta se rozhodla, že si auta bude prodávat jen sama, a to i tam, kde zcela rezolutně nesmí. A zrovna Texas je tím státem, který výjimky nepřipouští.

Tak došlo k pokrytectví číslo dvě. Automobilka na jednu stranu ráda přijala vstřícné lůno texaských pravidel podnikání, která se jí hodí, na tu druhou ale odmítá přijmout ta, která se jí nehodí. Ani po zahájení výroby v Austinu se tedy nedomluví s nezávislými dealery na místním prodeji, ale bude nadále trvat na tom svém. Prostým přímý prodejem by porušila zákony, takže aby to mohla udělat, bude nadále v Texasu provozovat jen tzv. galerie, kde nelze nic koupit a nelze se ani domlouvat na ceně aut, která by šlo pořídit jinak.

Možný bude jen nákup v jiném státě, který taková či tak striktní pravidla nemá. Za tím účelem Tesla auta raději vyrobená v Texasu z Texasu vyveze, fyzicky je dodá zákazníkům jinde a pak je nechá vyřídit veškeré, ze zkušeností mého známého dost komplikované papírování s přihlášením takového auta znovu v Texasu - dříve na tomto poli alespoň s částí formalit pomohla, teď už to nedělá dělat nebude. Přitom by stačilo... prodávat auta „normálně”.

Inu, Tesla je Tesla a paličatost je jednou z jejích vlastností. A ještě z toho marketingově udělá projev nepřejícnosti jiných, kteří chtějí zamezit jejímu úspěchu. Nikdo jí přitom v Texasu nezakazuje působit stejně jako ostatní, jen by musela přijmout stejná pravidla hry. Je to tedy její rozhodnutí, nikoli projev záškodnictví jiných - tato pravidla v jižanském státě platila dávno před tím, než vůbec vznikla.

Tesla se nedávno pochlubila tím, jak se Elon Musk vydal osobně na prohlídku chystané továrny Tesly v Austinu Cybertruckem. Využívá tak příznivých podmínek pro podnikání v Texasu, aby ale ty samé podmínky respektovala při prodeji, to nikoli - raději auta z Austinu vyveze do jiného státu a tam je prodá zákazníkům pomocí jakéhosi šedého dovozu. Foto: Tesla

Zdroj: The Drive

Petr Miler