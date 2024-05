Tesla už má problémy i v Číně. Její prodeje se tam propadly skoro o pětinu, i když trh a soupeři rostou před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Zdá se, že razantní škrty Tesly v řadách zaměstnanců i v nákladech všeho druhu nejsou nepřiměřenou reakcí na aktuální stav věcí. V Číně automobilka prodává přes polovinu všech aut, pokles šanghajské produkce o pětinu je tedy drastický.

Před pár dny mne poněkud zaskočila zpráva, že Tom Zhu míří zpátky do Číny. Jakkoli je širší veřejnosti toto jméno neznámé, pro Teslu jde o klíčovou osobu. Na výplatní listině značky je totiž již delší dobu, bez něj by pak nejspíše šanghajská Gigafactory nestála. Z toho důvodu jej ostatně Elon Musk dříve povolal do Spojených států, aby svůj úspěch zopakoval i u tehdy budované továrny v Texasu. Následně pak byl Zhu jmenován šéfem všech podniků automobilky, stejně jako se stal prodejním ředitelem pro Severní Ameriku. Po Muskovi se tak de facto stal číslem dvě.

Zprávu o jeho návratu do Číny jsem si v první chvíli spojil s masivním propouštěním, k jakému Tesla v posledních týdnech přistoupila. Nutno však dodat, že mylně, neboť Zhu značku neopouští. Jen došlo na změnu jeho pravomocí a povinností. Americká automobilka totiž na svém klíčovém trhu, kde prodává víc jak polovinu všech aut, začíná strádat. A Musk zjevně doufá, že Zhu má v rukávu ještě pár es, jejichž vytažením dokáže situaci zlepšit. I proto přistoupil ke kroku, díky kterému po nedávné manažerské čistce zůstává na vrcholku pyramidy prakticky osamocen.

Jak se nicméně říká, zoufalá doba vyžaduje zoufalé činy. A letošní rok se rozhodně nevyvíjí ku prospěchu značky. Po mizerném prvním kvartálu tu totiž máme data spojená s dubnovými prodeji v Číně, které shrnuje agentura Reuters. Tamní trh s elektromobily a plug-in hybridy se čtvrtý letošní měsíc zvednul o 2 procenta oproti březnu a dokonce o 33 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Prodáno tak bylo zhruba 800 tisíc nových vozů, na čemž má nicméně zásluhu především BYD, jenž má na kontě 312 048 registrací a tedy zlepšení o 48,97 procenta oproti loňskému dubnu.

Tesla ve srovnání s tím prodala jen 62 167 vozů, což představuje 18procentní meziroční pád. Ve srovnání s letošním březnem jsou pak dubnové registrace dokonce o 30,2 procenta nižší, načež vážně není překvapivé, že Musk bije na poplach a povolává do zbraně klíčového manažera. Dokáže ale Zhu situaci zvrátit? To je otázkou s nejasnou odpovědí, zvláště pokud se ukážou být pravdivými zvěsti, že faceliftovaný Model Y dorazí až příští rok. Modernizace Modelu 3 totiž proběhla již před mnoha měsíci, Tesla tak vlastně nemá nic nového, co by mohla nabídnout.

Oproti tomu Číňané představují své novinky jak na běžícím pásu. BYD se navíc rozhodl, že v Tesle rozpoutané cenové válce převezme vůdčí roli, a proto své vozy poslat tak nízko, že více to snad ani již nejde. Pokud by ovšem Musk na tuto hru přistoupil, v podstatě by již úplně vymazal veškerý zisk značky. Možná by tak dosáhl na konci jednoho či dvou kvartálů čísel, která by znovu oslnila investory, ovšem poté by přišlo dlouhodobé období zmaru.

Aby problémů nebylo málo, můžeme ještě v rychlosti zmínit aktuality z Německa. Tesla totiž chtěla rozšířit berlínskou Gigafactory, narazila však na silný odpor místních i ochránců přírody, jimž vadí kácení zelených lesů v Grünheide. Oznámena tak byla řada protestů, přičemž environmentalisté prý hodlají i blokovat vjezd do továrny. Ta proto po dnešní odpolední směně zavře své brány a znovu je otevře až kvůli nedělní noční směně. Odstávka tak sice bude jen krátká, nikoli však vítaná.

Akcie značky se tak znovu začínají propadat ke 170 dolarům (cca 3 970 Kč) za kus, kde byly i loni touto dobou. V mezičase nicméně došlo na jejich růst na téměř 300 USD (7 000 Kč). V listopadu 2021 navíc byly dokonce nad 400 dolary (9 350 Kč). Máme tu tedy opravdu velký pád z výšin, ale uvidíme, jakého králíka vytáhne Elon Musk z klobouku tentokrát.

V Číně spoléhá Tesla hlavně na Model 3 a Y, kdy první již po faceliftu má, zatímco u druhého měla být modernizace odložena až na příští rok. Sedan ale zjevně již tolik zákazníků neláká, stárnoucí SUV pak v záplavě novější čínské konkurence rovněž ne. Také proto prodeje klesají i přes nemalé slevy. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters, Tesla

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.