Tesla ve snaze rozprášit sklady znovu zlevnila svá auta, tentokrát o 47 tisíc Kč. O třetinu míň stojí i FSD

Tesla se zjevně dostala do nejhorší situace za několik posledních let, která pramení v podstatě z jednoho jediného problému - neprodává dost aut. Na jedné straně tak šetří propouštěním, na té druhé se snaží rozprášit sklady slevami. A ještě k tomu zkouší vydělat víc na službách.

Tesle se nedaří jako dlouho ne, to je patrné už při pohledu na hodnotu jejích akcií. Vyrábí zásadně víc aut, než je schopna prodat, a i když se špatnou situaci pokouší zastřít bombastickými oznámeními, stěží „přikryje” tak zásadní kroky jako masivní propouštění doprovázené kontroverzními praktikami. Když se pak přidají i technické problémy zásadních novinek, může toho být moc i na takového byznysmena, jakým je Elon Musk.

Nečekejme ale, že by americká automobilka snadno kapitulovala, její proměna v to, čím je dnes, byla plná krve, potu a slz a je jistě připravena udělat první poslední, aby si potíže nenechala přerůst přes hlavu. Aktuálně začala znovu bojovat s přeplněnými sklady, a to opět pomocí kroku, který nepotěší stávající majitele. Opět totiž zlevnila, a to až do té míry, že se - podle jejích výpočtů úspor za palivo a se započítáním federálních amerických dotací - lidé mohou dostat k nejprodávanějšímu Modelu Y od 29 490 USD, tedy necelých 700 tisíc Kč. To opravdu není moc.

Jak upřesňuje agentura Reuters, tento stav věcí panuje od konce minulého týdne, kdy Tesla ceny svých Modelů Y, X a S v USA o 2 000 USD, tedy asi 47 tisíc Kč. Je jasné, že právě tyhle modely má na skladě v největší míře.

Základní Model Y tak nyní přijde reálně na 42 990 dolarů (1 020 000 Kč), Model S na 72 990 dolarů (1,73 milionu Kč) a Model X na 77 990 USD (1,85 milionu Kč). To už samozřejmě tak dobře nezní, ale jsou to nižší ceny než dříve. Navíc nejde o jediný způsob, jakým se chce Tesla dostat k penězům navíc, stejně jako propouštění není jediným způsobem, jakým chce snížit náklady.

Tesla totiž dále oznámila, že zlevňuje tzv. Plné autonomní řízení (FSD), které je vším, jen ne tím, z 12 000 USD na 8 000 USD. To je velká, třetinová sleva o 95 tisíc korun, ovšem i tak je třeba za tuto funkci zaplatit nemalých 190 tisíc Kč. Nadšeni snad mohou být jen majitelé vozů s aktivovaným pokročilým Autopilotem (Enhanced Autopilot alias EAP), kterým na aktivaci FSD bude nově stačit příplatek jen 2 000 USD (47 tisíc Kč). Vzhledem k tomu, že toto jsou funkce, které prodává prakticky se 100procentní marží, je to jistě další pokus o zlepšení finanční kondice.

Z druhé strany pak přichází oznámení, že Tesla k 30. dubnu letošního končí program výhod, který zákazníci získávali na základě doporučení Tesel dalším kupcům. I to ji jistě něco stálo, také tím ale něco získávala. Nyní má pocit, že získávat bude dál a platit za to nebude muset. Uvidíme, s jakým pochopením se to setká u klientů a jak nakonec budou vypadat finance firmy. Dříve než začátkem třetího kvartálu ale budeme muset nutně jen spekulovat, jakým směrem se situace vyvíjí.

I Modelu Y má Tesla na skladě moc, a tak zlevňuje i ten. V jeho případě klesá cena opravdu nízko. Foto: Tesla

Zdroje: Tesla, Reuters

