Tesla začala k Cybertrucku prodávat bizarní „prodlužovač dojezdu". Je to teprve nesmysl, navíc ho dostanete až příští rok před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Pod pojmem „range extender” si obvykle představíme jiný zdroj energie, který na cestách dokáže dobíjet baterie elektrického auta, typicky spalovací motor. Tesla nabízí jako range extender další baterii, která Cybertrucku sebere kus toho, co z něj dělá „truck”. A to pořád není vše.

Již na sklonku května se začalo mluvit o tom, že Tesla Cybertruck má k dokonalosti opravdu daleko. Majitelé si stěžovali mimo jiné na obří čelní stěrač, který u mnoha exemplářů vůbec nefungoval, kritika se stáčela také k řízení po drátě. Když si k tom přidáme (u Tesly) tradiční problémy s kvalitou, není divu, že se tohle auto neprodává zrovna po statisících.

Automobilka na zareagovala svérázně a nedávno zcela změnila skladbu nabídky vozu. Ta přišla o nejdostupnější verzi, navíc zamířila cenově o desítky procent výš. Startuje se tak u varianty se dvěma motory a pohonem všech kol na sumě 99 990 USD (cca 2 288 000 Kč), za kterou dostáváte udávaných 512 km dojezdu. Kdyby to byla pravda, na třítunový pick-up s 608 koňmi, který zvládne zrychlit na stovku za 4,1 sekundy, by to bylo pozitivní. Jenže realita je jiná, navíc i papírová data jsou za očekáváními.

Když totiž Tesla na Cybertruck lákala, slibovala vzdálenosti o několik set kilometrů vyšší. Něco takového může aspoň dodatečně zajistit její Range Extender, což ovšem neznamená obvyklou přítomnost spalovací jednotky, která by sloužila jako generátor elektřiny. Místo toho se značka pod tímto názvem rozhodla nabízet druhý paket baterií, který lze usadit na korbu. Dosud však o něm pouze mluvila. Zmíněná změna skladby nabídky ale lidem poprvé umožňuje, aby si jej pořídili a zvedli (udávaný) dojezd i na víc než 756 km.

Nejsme si ale jisti, zda extra paket o kapacitě 50 kWh naláká bůhvíjaké množství zákazníků. Automobilka si za něj totiž účtuje 16 tisíc dolarů (přes 366 tisíc Kč), což je pomalu suma, za kterou se dá pořídit celé nové auto. Mimo to vám jej Tesla dodá až příští rok. Nejhorší omezení však spočívá přesně v tom, v čem jsme očekávali - a redukce praktičnosti korby o zhruba třetinu je jen jeho částí.

Problémem je také instalace, kterou nemůžete provést sami, nakonec už proto, že přídavný paket baterií sami ani neuzvednete, neboť váží zhruba 250 kg. Daleko horší je ovšem nutnost propojit jej s vysokonapěťovými systémy, stejně jako s těmi chladicími. Montáž a demontáž se tak musí odehrát pouze v autorizovaném centru značky. Ta úvodní nejspíše bude v ceně paketu, za jakékoli další operace ale již budete muset platit.

Automobilka nezmiňuje, zda vás Range Extender omezí víc než jen na ložné ploše. Je tak otázkou, zda na něj lze něco odložit. Stejně tak se musíme ptát, co se s ním stane, až s pick-upem zamíříte do terénu a párkrát se vznesete do vzduchu. Odpovědi by možná mohl přinést Cody Detwiler z kanálu WhistlinDiesel na Youtube, ten si však musí počkat na opravdu svého Cybertrucku po jeho předchozí destrukci.

Stále více se tak zdá, že jakkoli měl být pick-up pro Teslu přelomovým modelem, nakonec je z něj spíše trn v její patě. Elon Musk tak možná měl poslechnout rad těch, kteří mluvili o vhodnosti odpískat celý projekt ještě před odhalením sériové verze. Že by ono nečekané zdražení mělo vést k tomu, aby jej kupovalo co nejmíň lidí?

Velká a těžká baterka navíc do korby Cybertrucku je opravdu nápad k pohledání. Foto: Tesla



Pick-upy si lidé kupují i kvůli jejich praktičnosti dané korbou. Když ale její třetinu v Cybertrucku zabere dodatečný paket baterií, který navíc váží čtvrt tuny a stojí přes 360 tisíc, jako vzpruha opravdu nepůsobí. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

