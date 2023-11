Tesla zavádí „zácpové poplatky”, minuta čekání na nabití bude majitele stát 22 korun před 9 hodinami | Petr Miler

Peníze Tesle nikdy nesmrděly, a tak s rozmachem a rostoucím významem své sítě nabíječek hodlá majitele elektrických aut dojit, jak to jen půjde. Dřívější poplatek za „nečinnost” šlo ještě chápat, dvakrát vyšší „zácpová” sazba je trochu zlotřilost.

Američané se chystají na Den díkůvzdání plný dopravních zácp a zdá se, že Tesla je na něj připravena opravdu dobře. Jen místo vzdání díků se její pozornost soustředí spíše na ony zácpy. A tak byl její přístup k věci některými klienty překřtěn na „Den penězsebrání”, neboť má v úmyslu hlavně připravit zákazníky o maximum peněz. Přesně s tím se budou muset někteří z nich smířit, pokud si budou chtít okolo tohoto svátku dobít svůj vůz v poněkud přeplněných lokalitách. A nebudou muset vlastně dělat nic špatně.

Možná jste postřehli, že Tesla už dříve zavedla u svých Superchargerů tzv. Idle Fee, tedy „poplatek za nečinnost”, kdy majitelé museli platit 50 centů (asi 11 Kč) za každou minutu, kdy „okupovali” dobíjecí místo po plném nabití baterie. Není to dvakrát velkorysý přístup, ale dá se chápat - pokud máte nabito (stejně jako u pumpy natankováno), máte odjet a neblokovat stojan. Poplatek právě k tomu motivoval - i když někdo třeba ještě svačil, vyplatilo se mu kousek poodjet a ušetřit 110 Kč, než aby dalších 10 minut vystával u stojanu.

Tento poplatek byl ale s platností právě od letošního Dne díkůvzdání změněn na Supercharger Congestion Fee, tedy jakýsi „zácpový poplatek”, neboť i když slovo „congestion” znamená formálně přetížení, v souvislosti s automobilovou dopravou (traffic congestion) se používá pro označení dopravních zácp. Nejde tu tedy o zácpu lidskou, té Američané říkají „constipation”, ale automobilovou a poplatek jí má u Superchargerů předcházet. Říkáte si, k čemu je to dobré, když dosavadní poplatek za nečinnost dělal právě to? Inu, zřejmě řešil problém, ale nevydělával Tesle nic, a to asi nechce připustit.

Nově se tak místo 50 centů alias 11 Kč za minutu bude platit 1 dolar, tedy asi 22 Kč za minutu. Ale za co? Už nepůjde o zbytečné blokování nabíječky, ale jen o nabíjení kapacity baterie na víc jak 90 procent. To je relativně pomalé a neefektivní, ale pokud chcete beztak mizerný dojezd maximalizovat, abyste dojeli k další nabíječce, 100 procent můžete oprávněně potřebovat. Tesla vám takovou věc i v rušnější dny umožní, ale jen za peníze. Posledních 10 procent kapacity se přitom bude nabíjet mnohem déle než 10 procent času, odhadem půjde u většiny vozů značky řádově o desítky minut. Tesla je tak zkasíruje snadno o stovky korun navíc jen za to, že si normálně nabijí, za což stejně musí platit. Jde navíc o zpoplatnění jednoho z ne zase tak známých limitů elektrických aut (křivka maximálního dobíjecího výkonu v průběhu nabíjení má daleko k přímce), a tedy i jeho zviditelnění.

Není divu, že tento postup vzbudil u některých vlnu nevole, nezdá se ale, že by Teslu stesky zákazníků dojímaly. Někteří tak v diskuzích poplatek už překřtili na Constipation Fee, protože když budete řešit svou vlastní zácpu na toaletě v rámci úplně normálního nabíjení do 100 procent, platit budete také. Dodejme, že majitelé budou na blížící se začátek započítávání poplatku upozorněni skrze aplikaci v mobilu a dostanou pět minut na to, aby Supercharger opustili. Když to nezvládnou, platí. Smířit se s tím zatím musí jen americké klientela značky.

Superchargery jsou logicky obsazené stále víc, Tesla je ostatně zpřístupňuje dalším a dalším autům. Nově tedy přemýšlí nejen nad tím, jak síti ulevit, ale také nad tím, jak z ní dostat víc peněz. Foto: Tesla

