Tesla zrušila oddělení pro styk s veřejností, protože už se stejně s nikým nebaví 7.10.2020 | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Bezprecedentní krok americké automobilky přichází ve chvíli, kdy se každým dnem množí informace o potížích majitelů s jejími auty. Náhoda to bude jen stěží.

Kolem Tesly je v poslední době hodně živo a většinou to není v dobrém smyslu slova. Neuplyne týdne, abychom nebyli konfrontováni s několika stížnostmi majitelů na kvalitu jejích aut, potíže jsou s montáží, praskajícím zavěšením, odpadávajícími částmi střechy či celými střechami. A jsou tu i různé další události, které tuto firmu nestaví do pozitivního světla - od konfliktů s majiteli kvůli úpravám přes pochybný prodej ojetin až po mizerné výsledky v testech autonomních systémů.

To všechno jsou věci, které by si zasloužily komentář. Ne proto, aby se Tesla pokusila zastřít problematickou realitu, ale aby veřejnosti vysvětlila, co se vlastně stalo, však problém nakonec nemusí být vždy na její straně. Místo toho jsme ale my jako novináři nebo sami zákaznici firmy konfrontování s ignorací nebo arogancí zaměstnanců, kteří styk s veřejností vůbec nemají zabezpečovat.

Člověk se musí divit, proč firma vystupuje takto amatérsky, proč za ní nevystupuje někdo, kdo se v takových situacích umí chovat lépe než slon v porcelánu a vnímání okolí se nepokusí přiklonit si na svoji stranu. Důvod je ale nakonec prostý: Nikdo takový neexistuje. Tesla měla PR oddělení, tedy oddělení pro styk s veřejností, jako každá jiná automobilka, v rámci svých novátorských přístupů jej ale zrušila a prakticky veškerou jeho činnost nyní zabezpečuje Elon Musk přes Twitter.

To není žert, ale fakt. Zjistili to kolegové z jinak Tesle velmi nakloněného Electreku, kteří citují jednoho z vysoce postavených manažerů firmy, jenž si raději nepřál být jmenován: „Žádné PR oddělení už nemáme,” řekl doslova. Jakkoli to zní překvapivě, je to to jediné, co vysvětluje chování automobilky v letošním roce, které se informování o jejích neúspěších zcela vymklo z rukou.

Podle Electreku PR firmy vedla do loňského roku Keely Sulprizio, po jejím odchodu byl ale rozpuštěn i zbytek týmu. Profíci jako Alan Cooper, Gina Antonini, Alexander Ingram nebo Danielle Meister, kteří všichni pro Teslu pracovali, postupně buď odešli, nebo změnili své pozice ve firmě a odešli následně. A nikdo je skutečně nenahradil - kolega Jason Torchinski z Jalopniku shodou okolností před dvěma dny publikoval článek o tom, jak se měsíce pokouší kohokoli z Tesly kontaktovat a na jeho žádosti o komentář nebylo odpovězeno ani jednou.

Je to jistě jeden ze svérázných novátorských kroků Tesly, který má přispět k efektivnějšímu fungování firmy, dovolíme si ale pochybovat o jeho skutečné efektivitě z dlouhodobého hlediska. Jakkoli jsme ti poslední, kteří by milovali aktivní „píjáry”, kteří se po vás vozí kvůli každé drobné nepřesnosti uvedené v článku, respektujeme to jako jejich práci, která - zvláště pokud ji někdo dělá opravdu dobře - ve výsledku skutečně vede ke zlepšení obrazu firmy na veřejnosti. A jistě ne jen opravou chyb, však když se někdo po novinářích „vozí” kvůli každé negativní publicitě, je to protivné. Ale chápeme, že to může do budoucna celkem úspěšně předcházet další publikaci negativních, třebaže korektních zpráv ze strany některých kolegů, jež nechtějí být s něčím takovým konfrontováni.

Fakt, že se Tesla na tomto poli rozhodla nedělat nic, může působit „moderně”, ale podle nás je krátkozraký, zvláště u relativně mladé firmy, jejíž auta se potýkají s tolika nedostatky. Když už společnosti chybí fungující kontrola kvality, mělo by tu být fungující PR, které přehmaty bude alespoň trochu „žehlit”. Teď už tu očividně není ani jedno.

Tesla Model 3 je jedním z modelů, jehož výroba je provázena spoustou kvalitativních problémů, na jejichž existenci firma nereaguje vůbec nebo arogantně skrze níže postavené lidi z firmy. Proč to tak je? Protože nikdo jiný komunikaci s veřejností už v Tesle neobstarává. Foto: Tesla

Zdroje: Electrek, Jalopnik

Petr Miler