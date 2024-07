Tichý návrat VW do Ruska provází problémy, automobilka už pár dnů působí dojmem, jako by se tam ani nevrátila včera | Petr Prokopec

Po dvouapůlleté absenci je koncern VW oficiálně zpátky na jednom ze svých významných odbytišť. Slyšeli jste i tom? Kdepak, něčím takovým se Němci nechlubí, aktuálně nemožné je pak i domoci se online projevů nastalého stavu, oficiální web nefunguje.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uteklo už skoro dva a půl roku a i z obsahu českých médií je zjevné, že už to není takové téma jako dřív. Aktuálně má nejvíc prostoru americká prezidentská volba, zvláště poté, co stávající šéf Bílého domu Joe Biden hodil ruční do ringu. Ukrajině je pak věnováno podobné množství článků jako střelbě v chorvatském domě pro seniory.

Na zmíněné nepoukazujeme kvůli tomu, že by nám podrobné zpravodajství mapující pomalu každou minutu konfliktu chybělo. Spíše proto, že válka se začala ztrácet z dohledu - podobné konflikty, třebaže tento je pořád stejně stěžejní, se vyčerpají i mediálně. A protože o čem lidé stále méně čtou, o tom se stále méně píše, vzniká i prostor pro dříve nemyslitelné kroky.

V této souvislosti by nás tedy nemělo zaskočit, že se některé firmy potichu vrací na ruský trh, pakliže jim to tedy nastavený právní rámec dovoluje. Jednou z nich je i koncern Volkswagen, pro který tato země představovala velmi slušné odbytiště. A prospívala tam i Škoda, která nezásobovala pouze soukromou klientelu, ale také státní aparát, jemuž dodávala policejní vozy, o které navíc i pečovala.

I přes výše zmíněné nemohou VW ani Škoda do Ruska napochodovat v plné parádě, v tom jim brání stále platné sankce EU. Většina světa si s nimi ale hlavu nedělá, a tak nebylo reálné předpokládat, že nastavená opatření povedou k obchodní izolaci země. Do té vede i spousta alternativních cest, zejména přes Čínu. A jednu takovou využil i VW, neboť se do Ruska vrátil se svou nízkonákladovou, původně jen čínskou značkou Jetta.

Modely VA3, VS5 a VS7, což jsou klony Škod Rapid, Karoq a Kodiaq, se nyní oficiálně prodávají v Rusku, v případe toho druhého v čerstvě inovované podobě. Z Říše středu je tam váží společnost FAV - Eastern Europe, která zastává roli oficiálního importéra a distributora. Sedan tam nabízí od 1 928 000 rublů (cca 509 tisíc Kč), menší SUV pak od 2 952 000 RUB (asi 780 tisíc Kč) a větší od 3 217 000 RUB (cca 850 tisíc Kč). Pokaždé je možné počítat s dvouletou zárukou a veškerým zázemím dealerské sítě.

Tohle už funguje, co ovšem fungovat přestalo, je oficiální web ruského zastoupení Jetty na adrese jetta-motors.ru, jak informuje Motor.ru. Ani v momentě publikace tohoto článku není funkční, za vším ale podle automobilky stojí jen technické potíže, které prý budou promptně vyřešeny. Zatím ovšem trvají už několik dnů. Návrat koncernu VW na ruský trh tedy provází problém, nicméně na rozdíl od roku 2022, kdy by mu web nefungoval kvůli hackerskému útoku, má jít jen o technickou potíž. Zda je tato informace pravdivá, ale nemáme jak ověřit, zastoupení Jetty nemusí být upřímné.

Nyní tak už jen dodáme, že zatímco sedan VA3 pohání atmosférická jedna-pětka, obě SUV dostala do vínku přeplňovanou jedna-čtyřku. Jedinou volbou pro obě jednotky a všechny tři vozy je pak automatická převodovka Aisin, výbavových stupňů ale pokaždé bude několik. Již ten základní ale počítá s klimatizací a u obdoby Kodiaqu také s 18palcovými litými koly či multimédii.

Letos inovovaná Jetta VS5 je obdobou Škody Karoq, Rusové si ji s přeplňovanou jedna-čtyřkou naladěnou na 150 koní mohou koupit od 780 tisíc Kč. Foto: FAV-VW

Zdroj: Motor.ru

Petr Prokopec

