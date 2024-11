Topící se Bentley odložilo přechod na elektromobily o 5 let. Je to jen další výsměch zdravému rozumu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Britové už přiznali, že jejich dosavadní strategie nefunguje a zákazníci ji odměnili skoro 40procentním propadem prodejů. Ale co už, když dogmatismus směřovaný k roku 5 nefunguje, ten směřovaný k roku 10 určitě fungovat bude! Nad takovým uvažováním se dá opravdu je kroutit hlavou.

Jistě není od věci dávat si ambiciózní cíle, jinak by se lidstvo nedostalo ani z jeskyní. Jenže i tak musí jít o mety, které jsou reálně dosažitelné a v případě obchodních aktivit korespondují s potřebami a možnostmi zákazníků. Takový názor dlouho zastávalo britské Bentley, však ještě před deseti lety prohlašovalo, že bude vůbec posledním výrobcem dvanáctiválců na světě. Jednoduše proto, že právě po tom klientela touží především.

V mezičase se na tom nezměnilo vůbec nic, ani technická realita preferenci čehokoli jiného nenahrává, Bentley přesto svůj přístup přehodnotilo zcela rezolutně. Místo toho, aby setrvalo u žádané techniky, kterou objektivně nelze nahradit ničím, co by v celé komplexnosti požadovaných vlastností fungovalo aspoň srovnatelně dobře, začalo sázet vše na elektrickou kartu. Britové přitom s bateriovým pohonem neměli prakticky žádné zkušenosti a jejich klientela nevolala ani po hybridních pohonech. Přesto všechno byla výroba dvanáctiválců již ukončena a později vykopla z nabídky i čistě spalovací osmiválce. Teď už si u Bentley koupíte jen hybridy.

Od roku 2030 pak automobilka nechtěla vyrábět jediné auto se spalovacím motorem, jeho nabídku tedy měly tvořit jen elektromobily. Nefungovalo to, což nedávno potvrdil nový šéf značky Frank-Steffen Walliser, který pro bateriový pohon nikdy moc nehořel, a dosavadní plány zrušil. Zdálo se to být moudré, což jen potvrdily před pár dny zveřejněné tragické obchodní výsledky celé Audi Group. A zejména pak Bentley, které se musí potýkat s téměř 40procentními poklesy prodejů.

Takže problém identifikován a vyřešen? Ale co vás nemá, dokud firmy zcela neopustí své dogmatické směřování k jediné budoucnosti, nic se v principu nezmění. Bentley tedy nově přišlo s tím, že plán přejít jen na elektromobily k roku 2030 neplatí, ale místo něj platí jiný - totéž prý udělá o 5 let později, tedy v roce 2035. Pokud nyní vaše hlava skončila v dlaních, nevidíme se ani v nejmenším.

Je to opravdu neuvěřitelná zabedněnost a zavírání očí před realitou. Normální inteligentní lidská bytost by se v takovém momentě byla aspoň schopna poučit se z vlastních chyb a akceptovat, že plánovat podobné věci na X let dopředu prostě není rozumně možné. Bentley se ale podívá z okna a zvolí jiný termín, ke kterému je stejný plán sice úplně stejně hloupý jako ke kterémukoli jinému, ale protože je pozdější, pozná se to zase až za pár let. Takže jedeme dál, řekli by asi Petr Janda s Petrou Janů.

Britové prý hodlají času navíc využít k tomu, aby každoročně představili nový elektromobil či plug-in hybrid, což má klientelu definitivně přesvědčit o správnosti akceptovat vizi automobilky a zanevřít na své vlastní představy. Dosud do vedlo k odchodu desítek procent zákazníků, takže si nejsme jisti, zda to bude mít nyní za následek něco jiného. Ale budiž.

Značka v každém případě hodlá v roce 2026 představit svůj první elektromobil v podobě „luxusního městského SUV”, jakkoli hloupě to zní. Bude to prý první zástupcem nového segmentu. Což sice zní noblesně, ale dle zveřejněné siluety a Walliserova potvrzení, že novinka na délku nepřesáhne pětimetrovou metu, je patrné, že čekat zkrátka můžeme menšího bratříčka Bentley Bentayga. Jen s tím rozdílem, že o pohon se postarají elektromotory.

Co dodat? Snad jen to, co zmiňujeme již hezkých pár let. Pokud kterákoli automobilka nechce zkrachovat, musí být otevřená veškerým technologiím a naslouchat přáním zákazníků. Nemáme pocit, že by Bentley dělalo cokoli z toho.

Britové v roce 2026 představí svůj první elektromobil, následně má každý rok dorazit novinka s bateriovým či plug-in hybridním pohonem. Foto: Bentley



Zřetelný odpor klientely nejen k elektrickému, ale i hybridnímu pohonu Bentley zjevně nebere vážně. Tedy pardon, bere, přechod jen na elektromobily odložilo o 5 let, jak jsme jen mohli zapomenout... Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

