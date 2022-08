Toto jsou nejlevnější auta dneška na českém trhu, ukazují, jak daleko zašla současná situace před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Doby, kdy se nové auto dalo koupit opravdu levně za pár českých měsíčních platů, jsou dávno pryč, i mezi relativně drahými vozy ale musí existovat ty nejlevnější. Tohle jsou modely, které dnes koupíte do 350 tisíc Kč.

Ještě před několika málo lety bylo možné pořídit řadu nových aut za méně než 200 tisíc korun. Nešlo přitom pouze o Dacii Logan, jejíž některé verze startovaly dokonce na 159 900 Kč, pod onu hranici zamířily i některé modely Hyundai, Kie či Fiatu. A dokud Chevrolet neopustil evropské trhy, pak jste mohli počítat i s někdejšími vozy korejského Daewoo, které ovšem vyfasovaly zlatý kříž na čelní masce. Jak jsme ale naznačili už včera v souvislosti s úspěchy Mitsubishi Space Star, aktuálně je situace diametrálně odlišná.

Japonské mini již pod 200 tisíc korun nepořídíte, spíše se přiblížilo metě 271 760 Kč. Ovšem i to je dnes považováno za láci, koneckonců v případě ojetin se průměrná cena za první letošní pololetí vyšplhala na nemalých 289 tisíc korun. Je tedy o 18 procent vyšší než ve stejném období loňského roku. A jakkoli se mluví o tom, že žně autobazarů jsou již u konce, soustavné zdražování nových aut nekončí.

Přesto existuje více levných modelů a právě na ty si dnes posvítíme. Níže tedy najdete přehled vozů, které koupíte za méně než 350 tisíc Kč, což nezní příliš ambiciózně. I to ale nakonec ukazuje, kam až zašla současná situace - při nižší metě už nelze pomýšlet více než na naprosté minimum aut, přitom ještě v roce 2013 byste za tuto částku koupili i Škodu Octavia s několika příplatkovými prvky. Dnes je to maximum, na to můžete pomýšlet, má-li jít o vozy, které váš rozpočet nezruinují.

Jedním z nich je pochopitelně zmíněný Space Star, přičemž za oněch necelých 272 tisíc získáváte 1,2litrový motor naladěný na 71 koní. O jejich přenos se pak stará pětistupňový manuál, zázraky v případě jízdní dynamiky tedy nelze čekat. Na druhou stranu, jiná jednotka se nenabízí a převodovka CVT věci ještě zhoršuje. A také zdražuje, neboť první taková nabízená varianta je k mání až od 349 760 Kč.

Vůbec nejlevnějším novým vozem na českém trhu je ovšem Hyundai i10, které startuje na 259 990 Kč. Jde nicméně o akční cenu, ta standardní je o čtyřicet tisíc korun výše. Po stránce technické pak dostáváte ještě o trochu méně než u Mitsubishi, pohon má totiž na starosti litrový tříválec produkující 67 koní. Lépe je na tom jedna-dvojka (84 k), ovšem v jejím případě již musíte sáhnout do kapsy pro dodatečných 90 tisíc korun.

Přesunout se můžeme k Dacii Sandero, která taktéž počítá s atmosférickou litrovou tříválcovou jednotkou. Ta ovšem disponuje jen 65 koňmi, za něž dáte 289 900 Kč. S turbem pak sice výkon narůstá na 90 či dokonce 100 koní, jenž jsou navíc schopné spalovat i LPG, ovšem v takovém případě již pod 300 tisíc korun nic nepořídíte. Přitom třeba manuální klimatizace bude ve standardní výbavě nadále chybět.

Kia Picanto je dalším pánem na holení. Techniku má do značné míry shodnou s Hyundai i10, zvláště co se týče motoru, ovšem oficiální ceník žádné zvýhodnění nezmiňuje. Startuje se tedy na 289 980 Kč, klimatizace ovšem již v takovém případě nechybí. Tuzemské zastoupení korejské automobilky pak umožňuje dokoupení pouze dvou prvků, a to litých kol (6 000 Kč) a metalického laku (10 000 Kč).

Dostáváme se k Toyotě Aygo X, jenž je nabízena od 299 tisíc korun. Ovšem pouze v případě, že dojde na uplatnění bonusu za výkup vašeho starého vozu. Jinak se základ pohybuje na 327 000 Kč. Na druhou stranu můžete počítat třeba se 17palcovými koly, i když ocelovými. Ta přední přitom roztáčí litrová jednotka VVT-i disponující 72 koňmi skrze pětistupňovou manuální převodovku.

Zajímavá je situace u Volkswagenu, jehož nejlevnější vůz startuje na 323 900 Kč. Jde totiž o desetiletý up!, který sice byl již mnohokrát modernizován, ovšem který již svůj věk opravdu nedokáže zastřít. Na druhou stranu, jakkoliv se pod kapotou nachází pouze 65 koní, uvnitř můžete počítat dokonce s automatickou klimatizací. Rozsáhlá je pak i jeho bezpečnostní výbava.

Ve finále se dostáváme k dvojici Fiatu, přičemž Panda je k dispozici od 324 900 Kč (respektive od 309 900 Kč v případě akční ceny) a za model 500 dáte přinejmenším 399 000 Kč (akční cena 349 000 Kč). Pohon má v obou případech na starosti litrový tříválec se 70 koňmi, na rozdíl od konkurence však došlo na jeho spárování se šestistupňovým manuálem. Mezi oba Italy se pak dokázala vklínit Škoda Fabia se základní cenou 339 900 Kč, za něž dostanete minimalistickou výbavu Active a tříválcový motor 1,0 bez turba o 80 koních, který pracuje s manuální převodovkou.

Jsme na konci, karty máte rozdané, zapotřebí je však připomenout poměrně tristní situaci na trhu. Výrobcům chybí mnohé komponenty, navíc tlačí na elektrifikaci a hybridizaci. Do popředí tedy tlačí hlavně auta osazená „ekologickými“ pohonnými jednotkami, které jsou ale pochopitelně o notný kus dražší. Na levné verze tak můžete hodně dlouho. Třeba ale budete mít štěstí a vámi vyhlédnutý vůz bude u toho či onoho dealera k dispozici - laciné verze jsou zajímavé svou cenou, řada lidí se jim ale z podstaty vyhýbá.

Nejlevnější auta na českém trhu s cenou do 350 tisíc Kč

1. Hyundai i10 - od 259 900 Kč (s aktuálním bonusem)

2. Mistubishi Space Star - od 271 760 Kč

3. Dacia Sandero - od 289 900 Kč

4. Kia Picanto - od 289 980 Kč

5. Toyota Aygo X - od 299 000 Kč (s výkupním bonusem)

6. Volkswagen up! - od 323 900 Kč

7. Fiat Panda - od 309 900 Kč (akční cena)

8. Škoda Fabia - od 339 900 Kč

9. Fiat 500 - od 349 000 Kč (akční cena)

Hyundai i10 je aktuálně nejlevnějším vozem na českém trhu. Foto: Hyundai



Dacia Sandero ve třetí generaci podražila, k mání je tak od 290 tisíc korun. Foto: Dacia



Pětistovka je pak sice letitá, ovšem stále přitažlivá. A i tu lze pořídit za méně než 350 tisíc Kč. Foto: Fiat

Zdroj: Česká zastoupení automobilek

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.