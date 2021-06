Toto není nová verze Škody Octavia, ale faceliftovaný model úplně jiné značky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Zdá se, že nová generace Škody Octavia inspirovala konkurenční značku, aby udělala něco podobného. Ani na to nepotřebovala zcela nový vůz, stačil facelift.

Ať již Škodu milujete či naopak nenávidíte, jedno je jisté. Mladoboleslavská automobilka se za posledních pár let posunula designově nikoliv o jedno, nýbrž hned o několik pater výše. Ani dříve neprodukovala vyloženě ošklivé modely, ovšem ani Fabia či Octavia neměly problém zapadnout v davu. Nově z něj ovšem vyčuhují, zvláště pokud s nimi jejich majitelé spojí zářivé barvy. V té chvíli se pomalu zdá, že tu nemáme mainstreamovou značku, ale spíše konkurenci pro Audi.

Výše zmíněné pochopitelně platí jen v rámci designu, třeba motorově či výbavou je Škoda přeci jen někde jinde než německé prémiové automobilky. I když možná na první pohled nikoliv, jak dosvědčují přiložené snímky. Na nich si můžeme prohlédnout 5,12metrový sedan, který je k mání jen se šestiválci a osmiválcem. Uvnitř se pak chlubí záplavou dotykových displejů, jež doplňuje kožené čalounění a metalické či dřevěné dekory. Jinými slovy jde tedy o prémiovku jako vyšitou.

Škoda nicméně s tímto vozem nemá pranic společného, místo toho tu máme faceliftovanou Kiu K9 (zvanou též K900 či Quoris). Korejská automobilka nicméně nesáhla jen po modifikacích zádě, ale upravila rovněž příď. Původní podoba slavného tygřího čumáku je tak nenávratně pryč a místo ní tu máme spíše unifikovanou masku připomínající právě mladoboleslavskou značku. A pokud by nové logo Kie nahradil emblém šípu, zmatení publika by bylo úplné.

Toto srovnání nemyslíme nikterak špatně a nechceme tím dehonestovat ani korejskou, ani českou značku. Jen poukazujeme na to, kterak se design začíná stávat jednotvárným. To ale ve výsledku není až tak překvapivé, neboť výrobci jdou v prvé řadě cestou co nejmenšího aerodynamického odporu. Kvůli tomu jim ovšem posléze zbývají pouze detaily, jimiž se mohou odlišit od konkurence. A jak naznačuje Kia, často ani to.

Pohled zpředu je přitom jediným, kdy lze Škodu v novince vidět. Jakmile se přesunete k zadní části vozu, na záměnu již rozhodně nedojde. Kia totiž po sázce na poměrně buclatá světla propojená diodovou lištou spíše budí rozpaky. Ony lampy navíc tvarově neodpovídají těm předním, takže se skutečně zdá, že tu někdo spojil dvě různá auta do jednoho.

Jelikož ovšem design je věcí čistě subjektivní, necháme posouzení na vás. Za nás dodáme, že kromě nové masky jsou jiné i ony světlomety, stejně jako kapota či nárazník. Vzadu pak došlo jen na změnu grafiky lamp, proto vlastně ona duálnost charakteru celého vozu. Mimo se ještě přesunulo vykrojení pro poznávací značku z víka zavazadelníku na nárazník. To je ale v rámci venkovního přerodu již vše.

Uvnitř stojí za pozornost nahrazení 12,3palcového displeje 14palcovým, kromě toho ovšem Kia K9 dostala do vínku i čtečku otisků prstů. Tato technologie systému oznámí, kdo právě usedl do sedačky, načež je upraveno jak její nastavení, tak i sklon zpětných zrcátek a klimatizace. Mimo to ovšem lze zmínit ještě vylepšenou zvukovou izolaci či přepracovaná multimédia, jež půjde modernizovat online.

Po stránce motorické se pak nic nemění, vůz je tedy nadále k mání s 3,3litrovým přeplňovaným či 3,8litrovým atmosférickým šestiválcem. Dále se pak počítá i s návratem pětilitrového osmiválce. Ceny přitom v přepočtu startují na 1,2 milionech korun, což je zhruba poloviční suma ve srovnání s konkurenčním Mercedesem třídy S.

Kia K9 se dočkala faceliftu, který ji mimo jiné nadělil novou čelní masku. Díky tomu ovšem velmi připomíná novinky Škody, neboť tygří čumák alias tradiční poznávací prvek Korejců je již takřka passé. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec