I elektromobily musí na testy emisí, měří se s pomocí tohoto zvláštního zařízení

O elektrických autech se mluví jako o bezemisních, znalejší ale vědí, že realita je jiná - nepřímo produkují emise kde čeho a přímo emise pevných částic. Toto zařízení ale měří ještě jiné, ty elektromagnetické.

O elektrických modelech automobilky rády mluví jako o bezemisních. Pravda to není, i přímo emitují spoustu pevných částic, dokonce více než konvenční auta. A nepřímo, v závislosti na energetickém mixu té které země, generují i emise CO2, NOx a v podstatě libovolných dalších škodlivin. Ty druhé jmenované jsou přímo neměřitelné, ty první nikdo neměří, přesto existují emise, jejichž měření se elektrická auta podrobit musí, jen se o nich nemluví.

Připomíná to informace malé chorvatské automobilky Rimac, která ukázala, jak měří emise stále chystaného supersportu C_Two. Řeč pochopitelně není o ničem z výše zmíněného, ale o elektromagnetických emisích, které jsou v podstatné míře vlastní pro změnu jen elektrickým autům. Míněny jsou jimi vlny elektromagnetického pole, které se linou prostorem a nesou elektromagnetickou energii. Pokud je příliš vysoká, může dojít k ovlivnění fungování zařízení okolo vozu, nevyjímaje semafory. Stejně tak může dojít k poškození samotného vozu či okolních aut, pokud ony elektromagnetické emise nejsou dostatečně odstíněné. Hrozí totiž kupříkladu kolaps klimatizace či audio systému.

Právě z těchto důvodů je test na elektromagnetické emise povinný pro všechny typy aut, v případě těch se spalovacími motory jde ale o formalitu. V případě elektromobilů je tomu jinak, neboť zejména kvůli pohonné jednotce je jejich produkce emisí nesrovnatelně vyšší. V rámci procedury ECE R10 jsou proto vozy umístěny do zvukotěsné komory, která je utěsněna, aby byly zaručeny co nejpřesnější výsledky. Vozy jsou zde pak řízeny na dynamometru, kde musí vykázat radiaci mezi 20 MHz a 20 GHz.

Ve srovnání s testy emisí CO2 a NOx přitom dochází na zrcadlení skutečného světa, proto jsou v rámci měřící procedury spuštěna světla, klimatizace a stěrače předního okna. Rimac přitom tento test neabsolvuje pouze jednou. Po úvodním kole totiž dojde k rozebrání vývojových prototypů, jejich úpravě, následnému sestavení a dalšímu měření. To vše je přitom součást běžného schvalovacího procesu, jakkoliv jde o supersport s 1 914 koňmi, který bude vyráběn v omezeném množství.

Chorvatská automobilka přitom počítá s tím, že vzniknout by mělo 150 exemplářů. S podobnou kvótou pak hodlá být svázána i do budoucna u dalších novinek, a to z jednoho prostého důvodu - jejími zákazníky jsou světové automobilky jako Porsche, Hyundai, Aston Martin či Renault. A šéf firmy Mate Rimac ví, že pokud by jim lezl do zelí, dobré vztahy by se zpřetrhaly. Jako malosériový výrobce je chorvatská značka neohrožuje.

