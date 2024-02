Toyota dál kráčí proti proudu, nový 2,8litrový diesel začíná prodávat po celém světě před 6 hodinami | Petr Prokopec

Jakýkoli nový dieselový motor určený i pro ty nejvyspělejší trhy je dnes raritou, natož pak takto objemný. Toyota ale soustavně tvrdí, že ve spalovacích motorech vidí budoucnost. A zjevně nejde jen o planá slova.

V loňském roce bylo v Austrálii prodáno 1 216 780 nových aut, což je nejlepší výsledek v historii tohoto kontinentu. Lídrem mezi výrobci se stala Toyota, Japonci však nejspíše příliš důvodů k oslavě neměli. Jejich tržní podíl totiž meziročně klesl z 21,2 na 17,7 procenta. A nemilé pro ně bylo i to, že pick-up Hilux byl po sedmi letech kralování mezi modely sesazen z trůnu klíčového segmentu Fordem Ranger. Na ten připadlo 63 356 registrací, zatímco japonský zástupce si musel vystačit s 61 111 prodanými vozy.

Tamní zastoupení značky si evidentně již v průběhu roku uvědomilo, že boj začíná přituhovat. A proto začalo pracovat na již třetím faceliftu tohoto modelu. Ten se po stránce vizuální týká hlavně čelních partií, neboť pro letošní rok dorazila osmiúhelníková čelní maska a přepracovaný nárazník. Vše ostatní ale již zůstává při starém, tedy až na víko korby, které se dočkalo plynových vzpěr pro usnadnění všech operací. Veškeré další novinky ale již spočívají v jinak lakovaných detailech jednotlivých úrovní výbavy.

Interiér zůstává při starém, v případě některých stupňů výbavy došlo pouze na rozšíření standardních prvků. Třeba provedení SR tak vyfasovalo přední a zadní parkovací senzory, zatímco u variant SR5, Rogue a GR Sport lze počítat s bezdrátovým dobíjením mobilů a dvěma USB porty vzadu. Za největší změnou je tak třeba zamířit pod kapotu, kde najdeme už loni představenou novinku - nový či řádně inovovaný 2,8litrový turbodiesel, který nově pracuje také s mild-hybridní technikou. Ta se skládá z elektromotoru/generátoru, malé lithiové baterie a konvertoru a za úkol má pochopitelně hlavně zvýšení provozní efektivity.

Dle Toyoty tak mohou majitelé hybridizovaného ústrojí počítat se snížením spotřeby o 6 až 10 procent v srovnání s dřívějším provedením téhož motoru, přičemž díky dalším úpravám má mj. dojít k redukci hluku a vibrací. Technické parametry zůstávají vzhledem k objemu motoru relativně skromné, jde ale nakonec o čtyřválec - turbodiesel tak má na kontě 204 koní výkonu a 500 Nm točivého momentu. Automobilka toto pohonné ústrojí již standardně spárovala se systémem Multi-Terrain Select, který nabízí šest různých jízdních režimů v závislosti na typu terénu, a se šestistupňovou automatickou převodovkou.

Toyota s touto novinkou vyrukuje také v Evropě, to už víme od loňska, evidentně jí ale hodlá nasadit po celém světě. To je na přelomu let 2023 a 2024 krajně neobvyklé, jde dokonce o jediný motor, který má být k dispozici pro Hilux prakticky všude. U nás dokonce koupíte jen ten, v takovém Německu je pak možné sáhnout i po 2,4litrovém dieselu se 150 koňmi, Australané navíc mohou mít i 2,7litrové benzinové provedení. Fakt, že prakticky všechny světové trhy sdružuje nejvýkonnější „producent sazí“, o něčem hovoří. Minimálně, o tom, že slova Toyoty o tom, že spalovací motory jsou budoucností, nikoli minulostí, nejsou jen planá prohlášení.

