Toyota pod tíhou nezájmu odsune elektrická auta ještě víc do pozadí, přednost dá svému oblíbenému pohonu

/ Foto: Toyota

Japonci stále nechtějí ignorovat preference vlastních zákazníků a nebudou investovat do jimi nechtěných řešení. Místo toho začnou klást ještě větší důraz na spalovací motory s elektrickou podporou, nově i trochu jiným způsobem než dosud.

Akio Toyoda je v dnešní automobilové branži jedním z mála vysoce postavených manažerů, kteří nepropadli elektrické mánii. Naopak zůstává nohama na zemi a uvádí, že bateriový pohon si z automobilového trhu ukousne maximálně 30procentní podíl. Zbytek zůstane vyhrazen jiným alternativám, zejména těm spalovacím, u kterého si Toyota hodně slibuje od syntetických paliv. Její prioritou jsou ale pořád hybridy postavené kolem benzinových motorů.

Nakonec to byla Toyota Prius první generace, která se v roce 1997 stala prvním masově vyráběným vozem kombinujícím spalovací techniku s elektrickou. Od té doby japonská automobilka prodala desítky milionů aut, neboť hybridními verzemi disponují pomalu veškeré její modelové rodiny. A podobné je to také u dceřiného Lexusu. Dva manažeři automobilky agentuře Reuters aktuálně potvrdili, že Toyota bude touto cestou kráčet dál. Elektromobilitu kvůli nevalnému zájmu o ni odsune ještě víc o pozadí a ještě víc vsadí na benzin-elektrické hybridy.

„Model po modelu zvažujeme, zda dává smysl jít pouze hybridní cestou,“ upřesňuje chystané novinky David Christ, prodejní a marketingový šéf značky pro severoamerický region. Právě do zámoří by měly dorazit nejdřív, a to již v řádu několika měsíců. V případě Toyoty RAV4, nejprodávanějšího SUV ve Státech, totiž na hybridní pohon připadá zhruba poloviční podíl. Proto Japonci zvažují, že od modelového roku 2026 by čistě spalovací motory již nebyly k dispozici.

Na severoamerickém trhu ostatně již nějakou chvíli nejsou k dispozici benzinové Camry, Land Cruiser a Sienna. Vše má pochopitelně souvislost se zpřísněním emisních standardů, na což dojde v roce 2027. Do nových baterií a platforem tak budou investovat 35 miliard dolarů (cca 805 miliard Kč), ale ne kvůli elektrickým autům, bude to znovu do hybridů. Jen trochu jinak, než je dnes zvykem.

Dosud totiž na vývoj hybridů docházelo tím způsobem, že se benzinové auto dočkalo elektromotoru a baterií. Nově nicméně základem má být platforma zasvěcená hybridnímu pohonu jako takovému. To má pochopitelně vést k větší efektivitě, Toyota se zkrátka stane ještě větším specialistou na hybridy.

Oněmi spalovacími agregáty budou nová jedna-pětka a dvoulitr, které nicméně dorazí i v nehybridní formě. V Americe budou podle všeho hrát prim hybridy, ostatně už dnešní nabídka tomu nasvědčuje - Toyota a Lexus na tomto trhu nabízí celkově 34 modelů, z nichž dva jsou elektrické, jeden vodíkový a osm čistě benzinových. Vedle toho je ovšem dalších osm nabízeno jen s hybridní technikou. A od příštího roku jejich počet začne pouze narůstat, elektromobily se prioritou ani tehdy nestanou.

Toyota RAV4 bude nejspíš od druhé půle příštího roku v Americe k mání jen s hybridním pohonem. Po tom ostatně nyní v zámoří sahá polovina lidí, mimo jiné i proto, že cenový rozdíl mezi čistě spalovací verzí a tou, která kombinuje benzinový a elektrický motor, je relativně zanedbatelný. Foto: Toyota

