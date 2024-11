Toyota stvořila moderní auto, po kterém zatoužíte. Řidičské modle přidala turbo, pohon 4x4 a vzhled legendy rallye před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Kolik aut z poslední doby vám skutečně učarovalo? Pokud patříte mezi nadšené řidiče z řad staromilců, budete marně tápat nad pokusem využít všechny prsty jedné ruky, na tohle auto si ale můžete jeden z nich vyhradit. Je to GR86 s technikou Corolly GR a vzhledem speciálů, s nimiž řádil zejména Carlos Sainz.

V roce 2017 se Toyota oficiálně vrátila do WRC. A nutno dodat, že velmi podařeně, neboť už v úvodní sezóně skončila mezi týmy na třetí příčce. To navíc bylo její nejhorší umístění, následně totiž přišla pouze první či druhá místa. Jak tomu bude letos, je otázkou, neboť finále se jede až na sklonku listopadu v Japonsku. Přinejhorším ale automobilka neobhájí loňský titul a skončí na stříbrné příčce za Hyundai, jehož jezdci Thierry Neuville a Ott Tänak bojují o prvenství mezi jezdci.

Toyota se nicméně rozhodla, že ještě než dojde na lámání chleba, potěší nejen fanoušky rallye i jinak. Japonská automobilka totiž zamířila do Las Vegas na tuningovou show SEMA, kde na svém stánku vystavila upravené kupé GR86. To skládá poctu právě rallyovým speciálům, jak je jasně patrné z „válečných barev“. Vůz totiž vyfasoval bílý lak Halo White, se kterým jsou spojené červené a zelené polepy odkazující na legendární Toyotu Celica GT-Four, s níž kdysi řádil hlavně Carlos Sainz.

Tento ikonický vůz ostatně ovlivnil i tvar zadního křídla, které je doplněno červenými zástěrkami za koly či světelnou rampou na přídi. Do spartánského interiéru se pak nastěhovala závodní sedadla a šestibodové závodní pásy, stejně jako ochranná klec či rezervní kola. Už to by bylo zajímavé, nezůstalo ale jen u toho. Víc než co jiného nakonec poutá pozornost motorový prostor a technika vůbec.

GR86 totiž k pohonu používá atmosférický plochý čtyřválec, který roztáčí zadní kola. Tento pohon ale dostal padáka a byl nahrazen potentnějším. Rallyový koncept totiž převzal přeplňovaný 1,6litrový motor z Toyoty Corolla GR, který produkuje 304 koní. Bohužel je to tříválec, to je jediná vada, přesto i použití drobné jednotky pro automobilku znamenalo nutnost náročné přestavby, neboť původní atmosférická jednotka je usazena podélně a její hlavní výhodou je nízká výška. Tříválcové turbo je však usazeno napříč, navíc roztáčí všechna čtyři kola. Automobilka tak dopředu instalovala speciální pomocný rám, stejně jako dorazily i nové náboje kol, které byly třeba kvůli uchycení čelních hřídelí.

Toyota dodává, že pohonnou jednotku je možné poměrně jednoduše poladit, a to s pomocí mezichladiče, chladiče oleje a přeprogramování řídicí jednotky. Bohužel však již nezmínila, zda se vůz někdy objeví na rallyových kolbištích. Protože jde ale o nemalou přestavbu, která kromě již zmíněného zahrnuje i převzetí zadního diferenciálu z Corolly GR, předpokládáme, že Japonci zůstanou pouze u konceptu a ve WRC budou pokračovat s Yarisem GR Rally1.

„Tento vůz jsme postavili pro naše fanoušky. Je to sen, který se stal realitou, náš způsob, jak oslavit úspěchy z minulosti a možná návrat světového šampionátu v rallye do Spojených států,“ uvedl na adresu vozu Mike Tripp, marketingový šéf japonské automobilky. Jeho slova tak vlastně jen potvrzují, že zůstane pouze u jediného exempláře. Na druhou stranu, Celica se do nabídky značky vrátit má, a tak Toyota tímto strojem možná naznačuje, co nás zhruba čeká.

Tahle GR86 se bohužel do výroby nedostane, přestavba atmosférické zadokolky na čtyřkolku s přeplňovaným motorem totiž nebyla jednoduchá. To ale neznamená, že nemůžeme žasnout. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.